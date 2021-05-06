الفورمولا إي: تعديلات على القوانين لمنع تكرار الانسحابات الجماعية التي حصلت في فالنسيا

شهد سباق فالنسيا موجة انسحابات في اللفة الأخيرة بعد دخول سيارة الأمان خمس مرات وتجاوز السيارات لحد الطاقة الأقصى المسموح، مع خمسة سيارات تجاوزت الحد الأقصى، وتوقف ثلاثة أخرى على المسار.

وغياب مناطق الكبح القوي على حلبة فالنسيا كان يعني انخفاض كمية الطاقة المسترجعة التي لم تعد تكفي لآخر لفتين، خاصة مع اقتطاع الطاقة خلال كل دقيقة تمضيها السيارات خلف سيارة الأمان.

لكن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" قدّم الآن تعديلاً للقوانين، بحيث لم يعد هناك اقتطاع للطاقة بعد الدقيقة 40 من مدة السباق 45 دقيقة + لفة.

حيث جاء في بيان نشرته "فيا": "بعد ما حصل خلال السباق الأول في فالنسيا، قررت ’فيا’ مع الفورمولا إي السعي لمنع تكرار ذلك مجدداً".

وأكمل البيان: "لمنع تكرار أخطاء حسابات استهلاك الطاقة، تم اتخاذ القرار بعدم اقتطاع طاقة خلف سيارة الأمان بعد الدقيقة 40 من عمر السباق".

يشار إلى أنه سيتم تطبيق هذا القرار مباشرة لجولة موناكو المقبلة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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