الفورمولا إي تُطلق سلسلة منافساتٍ إلكترونية جديدة

تسير سلسلة "تسارع" الجديدة على خطا "تحدي سباقات الفورمولا إي من المنزل"، وهي السلسلة الافتراضية التي تم إطلاقها خلال فترة الجائحة التي ضربت العالم أجمع العام الماضي.

وستشارك في السلسلة الجديدة الافتراضية 24 سيارة، وستقام على منصة "آر.فاكتور2" مع أجهزة محاكاة فعلية تستعمل في سباقات الفورمولا إي.

وقبيل السباق الأول، ستقام التصفيات، والتي ستستمر حتى الساعة 23.59 من يوم 13 يناير/كانون الثاني الجاري، وهي مفتوحة أمام الجميع، وستقام على حلبة برلين الافتراضية، وهي الحلبة التي استضافت آخر ستّة سباقات من الموسم المنصرم للبطولة الكهربائية.

وسينال أسرع ثلاثة مشاركين فرصة مضمونة للمشاركة في سلسلة "تسارع"، بالرغم من أن البطولة أشارت إلى أن ذلك هو العدد الأدنى للمشاركين الذين سيواصلون المنافسات.

وبعدها، سيخوض كل لاعب مشارك في السباقات ويسجل النقاط لفريقٍ حقيقي في الفورمولا إي، حيث سيتلقون نصائح وإرشادات وفرصاً أخرى لإثبات مواهبهم.

وتبلغ مدة السباق الواحد 25 دقيقة، وسيكون جزءاً من بثّ لمدة 90 دقيقة، حيث سيتم اعتماد نظام "وضع الهجوم"، والذي سيسمح للاعبين المشاركين بتفعيل وضع طاقة أعلى.

وستكون نقاط آخر جولة، مضاعفة، لجميع اللاعبين المشاركين بشكل كامل، وسينال كل منهم حصة من الجائزة البالغة 100.000 يورو.

حيث قال ستوفيل فاندورن الفائز السابق في "تحدي السباق في المنزل" للفورمولا إي: "تواصل الفورمولا إي تقديم فرصٍ نوعية للمتابعين والجيل المقبل من السائقين، للمشاركة في هذه الرياضة".

وتابع: "ستشهد سلسلة ’تسارع’ عدداً من التحسينات تقربنا أكثر وأكثر من تجارب السباق الحقيقية مقارنة بالبطولات الافتراضية السابقة".

واختتم: "بصفتي الفائز بتحدي السباقات من المنزل للفورمولا إي، فإنني أعي تماماً التنافسية المرتفعة الموجودة، والمعايير الرفيعة التي لا بدّ منها للفوز. لذا سيكون التحدي أكبر مع السلسلة الجديدة بفضل اعتماد أمور إضافية مثل وضع الطاقة الإضافي".