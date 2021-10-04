الفورمولا إي تسجل أرقاماً قياسية في عدد المتابعين لموسم 2020 - 2021

تم الكشف عن أعداد الجمهور من قبل البطولة الكهربائية، بنسبة نموّ إجمالية وصلت إلى 32 بالمئة، وبمجموع عام وصل إلى 316 مليوناً.

وهذه الأرقام بالمقارنة مع موسم 2019 - 2020، بالرغم من أن الموسم تعرقل بشدة بسبب تداعيات فيروس كورونا، قبل أن تقام السباقات الستة الأخيرة في برلين خلال تسعة أيام.

ويُعزى هذا التقدم إلى زيادة عدد صفقات البثّ المجانيّ، والاتفاقيات مع القنوات الناقلة الذي أدى إلى توحيد مواعيد بداية السباقات، ما ساهم بزيادة قدرها 26 بالمئة للمشاهدة المباشرة.

وتبلغ نسبة المتابعين المباشرين للسباقات 62 بالمئة في 2020، وهذا رقم قياسي للفورمولا إي.

وعادت البطولة إلى لندن لجولة مزدوجة للمرة الأولى منذ 2015 - 2016، كما تم بثّ السباقات على القناة الرابعة، ما أدى إلى رفع أرقام المتابعة في بريطانيا إلى 156 بالمئة.

ولعل أكبر زيادة في الأسواق الأخرى، كانت في ألمانيا مع ارتفاع نسبة المتابعين 338 بالمئة، والبرازيل 286 بالمئة.

حيث قال جايمي ريغل المدير التنفيذي لدى البطولة والمدير التجاري السابق لدى نادي مانشستر يونايتد: "لقد كان هذا العام قياسياً بالنسبة للفورمولا إي، حيث عملنا سوية مع الفرق والبطولة وشركائنا الإعلاميين والرعاة من أجل تقديم استراتيجية مناسبة للمتابعين".

وتابع: "من الواضح أن هناك اهتماماً متزايداً بالفورمولا إي ضمن المدن، ويسرّنا أن نشهد نجاح استراتيجتنا التي التزمنا بها".

واسترسل: "نحن نستعد لموسم مقبل رائع، خاصة مع الترحيب بعودة الجمهور إلى بعضٍ من أجمل الحلبات ضمن المدن حول العالم".

وبالرغم من عدم تضمين تصريح رسمي، لكن علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن مشاكل إدارة الطاقة في جولة فالنسيا، والنقاشات بعد الجدل الذي صاحبها، أدت إلى ارتفاع قياسي في عدد المشاهدات للسباق الثاني على حلبة ريكاردو تورمو.