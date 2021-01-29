الفورمولا إي تستهدف روزنامة من 15 سباقًا وحضور الجماهير هذا الموسم

كشفت الفورمولا إي بالأمس عن السباقات الستة التالية التي ستتم إضافتها إلى روزنامة موسم 2020/2021 قُبيل الدفعة الأخيرة التي ستعلن عنها البطولة في الربيع المُقبل.

وبالإضافة إلى السباقين الافتتاحيين الليليين في المملكة العربية السعودية اللذين تمّ تأكيدهما بالفعل، فإنّ ذلك يرفع عدد السباقات على الروزنامة حتى الآن إلى ثمانية، ولكن من المخطط إضافة سبعة أحداث أخرى.

وبمجموع 15 سباقًا، يتمّ تنظيمها وسط جائحة كورونا، فإنّ البطولة ستتخطى أعلى عدد سباقات حالٍ نظمته السلسلة في موسم 2018/2019، عندما أقامت 13 سباقًا.

وضمن معرض حديثه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، علّق لونغو على ذلك قائلًا: "لدينا هدف طموح وعدائي للغاية، وهو إقامة 15 سباقًا خلال هذا الموسم".

وأضاف: "ذلك هو الموسم الذي سنقدم فيه أكبر عدد سباقات في تاريخنا. وبلوغ ذلك وسط هذه الجائحة يمثّل تحديًا كبيرًا للغاية، بوسعكم تخيّل ذلك".

هذا وتخوض الفورمولا إي محادثات الآن لإضافة سباق في لندن إلى جانب سباقات في نيويورك، برلين، سانيا وأوّل سباقٍ في سيول.

وهذا يترك المجال - إذا ما تمّ تأكيد تلك السباقات - أمام جولة من سباقين على الأقل لإكمال الروزنامة.

وقد أكّد لونغو كذلك بأنّ الموسم سيستمر على الأرجح إلى سبتمبر/أيلول، وهو أبعد موعد أنهت فيه الفورمولا إي موسمًا في تاريخها.

كما أشار بأنّ هنالك الكثير من الخطط البديلة، وأنّ الفورمولا إي بحاجة إلى أن تكون مرنة تمامًا في التعامل مع الوضع.

إلى جانب ذلك، أبدى لونغو ثقته بأنّ الجماهير ستكون قادرة على حضور بعض السباقات، حيث أنّه قد تم تنظيم روزنامة هذا الموسم لتتماشى مع الحلبات التي كانت واثقة من قدرتها على استضافة الجماهير.

فقال: "قد ترون بعض المفاجآت ضمن هذه الروزنامة الجديدة (مثل عودة سباق مراكش). وذلك كون السباقات التي لا تتواجد على هذه الروزنامة هي تلك التي لا تسمح لنا باستضافة الجماهير".

واختتم: " ولكن السباقات التي وضعناها على الروزنامة نثق في قدرتها على استضافة الجماهير، حيث أنّ ذلك كان عاملًا حاسمًا بالنسبة لنا. بالطبّع لن يكون لدينا تأكيد باستضافة الجماهير على أيّ من تلك الحلبات حتى نقترب للغاية من موعد الحدث، لكنّ جميعها وافق مبدئيًا على استضافة الجماهير في ظل التدابير الاحترازية التي سنضعها".