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الفورمولا إي تدرس إدخال تغييرات على الحلبات للتلاؤم مع سيارات الجيل الثالث

من قبل:
, محرر

تدرس الفورمولا إي إمكانية إدخال بعض التغييرات على الحلبات للتلاؤم مع سيارات الجيل الثالث الأكثر قوة، وفقاً لتصريحات جايمي ريغل المدير التنفيذي للبطولة الكهربائية.

الفورمولا إي تدرس إدخال تغييرات على الحلبات للتلاؤم مع سيارات الجيل الثالث

من المتوقع أن تكن سيارات الجيل الثالث أسرع بمقدار خمس إلى سبع ثوانٍ في اللفة الواحدة وذلك بفضل ازدياد قوة المحركات الكهربائية لتصل إلى 350 كيلوواطاً.

وذلك يعني أن الحلبات الأصغر والأضيق لم تعد مناسبة لهذه السيارات الأكثر قوة، ولم تعد تسمح لها بالوصول إلى الحدود القصوى.

وأوضح ريغل أنّ البطولة تجري نقاشات متواصلة مع المروجين - من بينهم باريس، التي استضافت البطولة في 2016 و2019 على حلبة بطول 1.2 ميلاً، لزيادة حجم الحلبة بهدف السماح للسائقين بضغط سياراتهم إلى حدودها القصوى.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "سيارات الجيل الثالث ستكون أسرع مع الكثير من فرص التجاوز".

وأكمل: "من الواضح أنه ستكون هناك بعض الحلبات سنواجه فيها بعض الصعوبات فيما يتعلق بالتسارع وإظهار مقدار التحسن في السيارات الكهربائية".

وتابع: "هناك الكثير من الكلام عن باريس، مع الكثير من المنعطفات بزاوية قائمة. إنها حلبة ضمن مدينة، لكنها ستشكل تحدياً".

وأردف: "خضنا مناقشات حول باريس وما يمكن تعديله وما نحب رؤيته هناك، لدينا خطة لتطبيق ذلك منذ 2023".

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بالمقابل، قدم ريغل مثالاً على انتقال الفورمولا إي إلى المشاركة على حلبة موناكو بطولها الاعتيادي في موسم 2020-2021، وذلك بعد أن كانت تستعمل نسخة أقصر في السابق، وذلك كدليل لإمكانية البطولة على تقديم سباقات مثيرة بسرعات قريبة من تلك التي تقدمها الفورمولا واحد.

فقال: "لو نظرنا إلى موناكو، كانت هناك نقاشات مثيرة العام الماضي حين شاركنا على حلبة بطول كاملٍ للمرة الأولى، مع الكثير من الجدل حيال سرعة سيارات الفورمولا إي".

وأكمل: "بالمقارنة مع سيارات الفورمولا واحد، أعتقد أن الجميع يتوقعها أن تكون أسرع".

وتابع: "لكن ما رأيناه في سباق الفورمولا إي هو 65 تجاوزاً، مع تغير الصدارة ستّ مراتٍ وسباقاً مذهلاً. ونعتقد أن سيارات الجيل الثالث ستقدم نفس الإثارة، ما عدا أنها ستكون أسرع بمقدار خمس، ست، سبع ثوانٍ في اللفة".

وأردف: "لذا أعتقد أن هناك الكثير من المتسع لنا لإجراء تغييرات وتقييم ما يمكن القيام به لضمان الإثارة في السباقات".

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وحين سُئِل حيال إمكانية إطالة حلبة الدرعية في المملكة العربية السعودية التي يبلغ طولها حالياً 2.495 كيلومتراً، أوضح الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أنه سيدرس أي خيار يساعد في ضمان المزيد من الإثارة والحماسة.

فقال: "مع السيارات الجديدة، فإنّ من دواعي سرورنا القيام بكل ما بوسعنا لرفع مستويات الإثارة والحماسة".

وأكمل: "حتى وإن كان ذلك يعني إطالة الحلبة. هدفنا هو جعلُ السباق مميزاً".

واختتم: "ذلك أمر هام بالنسبة لنا، المزيدُ من الحماسة والإثارة، وهذا هو هدفنا: تقديمُ السباق الأفضل".

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