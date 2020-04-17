فورمولا إي
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة مراكش
27 فبراير
-
29 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة برلين
20 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
63 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
-
11 يوليو
الحدث التالي خلال
83 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 1
25 يوليو
-
25 يوليو
الحدث التالي خلال
98 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 2
26 يوليو
-
26 يوليو
الحدث التالي خلال
99 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا إي / أخبار عاجلة

الفورمولا إي تخطط لإقامة 5 أو 6 سباقات في الموسم الحالي

المشاركات
التعليقات
الفورمولا إي تخطط لإقامة 5 أو 6 سباقات في الموسم الحالي
17-04-2020

تسعى الفورمولا إي لإقامة 5 أو 6 سباقات أخرى للموسم الجاري من دون جمهور، وفقاً لرئيس البطولة الكهربائية أليخاندرو عجاج.

أقيمت خمسة سباقات ضمن أربع جولات حتى الآن في موسم 2019-2020 الجاري، لكن قوانين البطولة تنصّ على ضرورة إقامة ست جولات على الأقل.

وتمّ تعليق مجريات الموسم مؤقتاً لمدة شهرين بسبب انتشار جائحة مرض "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم، لكن ما زالت هناك ثلاث جولات متوقعة وهي: برلين (21 يونيو/حزيران)، نيويورك (21 يوليو/تموز) والجولة الختامية بسباقين في لندن (25-26 يوليو/تموز).

وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح عجاج أن الفورمولا إي تتطلع نحو تنظيم جولتين أو ثلاث لما تبقى من الموسم.

فقال: "بالنسبة لنا، سيكون من الرائع لو ننهي الموسم بالمزيد من السباقات. ذلك هدفنا. هل سنتمكن من تحقيقه؟ لا ندري".

وأكمل: "حالياً، يبدو ذلك ممكناً. قد نتمكن من المواصلة في أشهر يوليو/تموز، أغسطس/آب، سبتمبر/أيلول. لذا أمامنا هذه الأشهر لتنظيم السباقات".

وتابع: "أعتقد أن خمسة أو ستة سباقات في أوروبا أو في أحد تلك الأماكن (جاكارتا أو سيول) هو هدفنا، وكل شيء ممكن".

اقرأ أيضاً:

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت الفورمولا إي تفضل إعادة جدولة السباقات في جاكارتا وسيول، التي تدفع لقاء الاستضافة، أجاب عجاج: "إن كنا سنتجه إلى جاكارتا أو سيول، فذلك أكثر تعقيداً. نود ذلك ونحن نحاول".

وأكمل: "بشكل خاص سيول، خاصة وأن أرقام الإصابات بالفيروس تتناقص بشكل كبير هناك".

وتابع: "لكن المشكلة تكمن في قدرة الجميع على السفر بالطائرات والعودة تزامناً مع إجراءات العزل والحجر؟ ذلك يعتمد بشكل كبير على قرارات السلطات المحلية".

بالمقابل، أشار عجاج إلى أن نموذج الأعمال في البطولة الذي لا يعتمد على بيع التذاكر كوسيلة إيرادات رئيسية، يعني أن الفورمولا إي قادرة على إقامة سباقات من دون جمهور.

فقال: "الأفضلية الكبيرة التي نمتلكها في نظامنا للأعمال تكمن في عدم اعتمادنا على بيع التذاكر كوسيلة إيرادات، وبالتالي يمكننا إقامة سباقات من دون جمهور".

واختتم: "نمتلك نوعاً من المرونة. يمكننا خوض جولات من دون جمهور، وربما سنقوم بذلك. أعتقد أن وضعنا الحالي جيد".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
الفورمولا إي تطلق سلسلتَي سباقات إلكترونية للسائقين وسائقي المحاكاة

المقال السابق

الفورمولا إي تطلق سلسلتَي سباقات إلكترونية للسائقين وسائقي المحاكاة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي

منصة السباق

جائزة جاكرتا

جائزة جاكرتا

٥ يونيو - ٦ يونيو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

موتو جي بي: تأجيل جولة ألمانيا

2
موتو جي بي

روسي: الألقاب الضائعة تساهم في الإبقاء على حافزي بسن الـ40

3
فورمولا 1

فيتيل يخوض محادثات مع فيراري لخفض مرتبه استجابة لفيروس كورونا

4
فورمولا 1

سيدل: لا يجب العودة للسباقات إلا عند تلاشي الخطر بشكل كامل

5
فورمولا 1

رينو: لم يبقَ إلا نظام التوجيه ضمن التصميم الجديد بالكامل لسيارة 2019

أحدث ملفات الفيديو

فورمولا إي: مستقبل إنتاج المركبات الكهربائية 08:36
فورمولا إي

فورمولا إي: مستقبل إنتاج المركبات الكهربائية

فورمولا إي: لحظات السائقين المفضلة 05:58
فورمولا إي

فورمولا إي: لحظات السائقين المفضلة

حوار مع أنطونيو فيليكس دا كوستا 03:28
فورمولا إي

حوار مع أنطونيو فيليكس دا كوستا

وجهة نظر دانيال أبت ولوكاس دي غراسي حيال الواقع الافتراضي 02:40
فورمولا إي

وجهة نظر دانيال أبت ولوكاس دي غراسي حيال الواقع الافتراضي

حوار مع أليكسندر سيمز 03:29
فورمولا إي

حوار مع أليكسندر سيمز

أحدث الأخبار

الفورمولا إي تخطط لإقامة 5 أو 6 سباقات في الموسم الحالي
FE

الفورمولا إي تخطط لإقامة 5 أو 6 سباقات في الموسم الحالي

الفورمولا إي تطلق سلسلتَي سباقات إلكترونية للسائقين وسائقي المحاكاة
eSpt

الفورمولا إي تطلق سلسلتَي سباقات إلكترونية للسائقين وسائقي المحاكاة

عجاج: أمام الفورمولا واحد "فرصة هائلة" لخفض سقف النفقات
F1

عجاج: أمام الفورمولا واحد "فرصة هائلة" لخفض سقف النفقات

الفورمولا إي تدخل في شراكة مع اليونسيف لجمع تبرعات في مواجهة كورونا
FE

الفورمولا إي تدخل في شراكة مع اليونسيف لجمع تبرعات في مواجهة كورونا

بورشه قد تتخلى عن أهدافها في الفورمولا إي بسبب توقف الموسم
FE

بورشه قد تتخلى عن أهدافها في الفورمولا إي بسبب توقف الموسم

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
٣٠ يوليو - ٢ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
٣ سبتمبر - ٦ سبتمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.