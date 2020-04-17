الفورمولا إي تخطط لإقامة 5 أو 6 سباقات في الموسم الحالي

أقيمت خمسة سباقات ضمن أربع جولات حتى الآن في موسم 2019-2020 الجاري، لكن قوانين البطولة تنصّ على ضرورة إقامة ست جولات على الأقل.

وتمّ تعليق مجريات الموسم مؤقتاً لمدة شهرين بسبب انتشار جائحة مرض "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم، لكن ما زالت هناك ثلاث جولات متوقعة وهي: برلين (21 يونيو/حزيران)، نيويورك (21 يوليو/تموز) والجولة الختامية بسباقين في لندن (25-26 يوليو/تموز).

وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح عجاج أن الفورمولا إي تتطلع نحو تنظيم جولتين أو ثلاث لما تبقى من الموسم.

فقال: "بالنسبة لنا، سيكون من الرائع لو ننهي الموسم بالمزيد من السباقات. ذلك هدفنا. هل سنتمكن من تحقيقه؟ لا ندري".

وأكمل: "حالياً، يبدو ذلك ممكناً. قد نتمكن من المواصلة في أشهر يوليو/تموز، أغسطس/آب، سبتمبر/أيلول. لذا أمامنا هذه الأشهر لتنظيم السباقات".

وتابع: "أعتقد أن خمسة أو ستة سباقات في أوروبا أو في أحد تلك الأماكن (جاكارتا أو سيول) هو هدفنا، وكل شيء ممكن".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت الفورمولا إي تفضل إعادة جدولة السباقات في جاكارتا وسيول، التي تدفع لقاء الاستضافة، أجاب عجاج: "إن كنا سنتجه إلى جاكارتا أو سيول، فذلك أكثر تعقيداً. نود ذلك ونحن نحاول".

وأكمل: "بشكل خاص سيول، خاصة وأن أرقام الإصابات بالفيروس تتناقص بشكل كبير هناك".

وتابع: "لكن المشكلة تكمن في قدرة الجميع على السفر بالطائرات والعودة تزامناً مع إجراءات العزل والحجر؟ ذلك يعتمد بشكل كبير على قرارات السلطات المحلية".

بالمقابل، أشار عجاج إلى أن نموذج الأعمال في البطولة الذي لا يعتمد على بيع التذاكر كوسيلة إيرادات رئيسية، يعني أن الفورمولا إي قادرة على إقامة سباقات من دون جمهور.

فقال: "الأفضلية الكبيرة التي نمتلكها في نظامنا للأعمال تكمن في عدم اعتمادنا على بيع التذاكر كوسيلة إيرادات، وبالتالي يمكننا إقامة سباقات من دون جمهور".

واختتم: "نمتلك نوعاً من المرونة. يمكننا خوض جولات من دون جمهور، وربما سنقوم بذلك. أعتقد أن وضعنا الحالي جيد".