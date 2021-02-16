فورمولا إي
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة
26 فبراير
الحدث التالي خلال
9 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة 2
27 فبراير
الحدث التالي خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة روما
10 أبريل
الحدث التالي خلال
52 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة باريس
24 أبريل
تمّ الإلغاء
آر
فورمولا إي
جائزة موناكو
08 مايو
الحدث التالي خلال
80 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة سيول
23 مايو
الحدث التالي خلال
95 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة برلين
19 يونيو
الحدث التالي خلال
122 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
الحدث التالي خلال
143 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن
24 يوليو
الحدث التالي خلال
157 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 2
25 يوليو
الحدث التالي خلال
158 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا إي / جائزة الدرعيّة / أخبار عاجلة

الفورمولا إي تجري تعديلات على مسار الدرعيّة

المشاركات
التعليقات
الفورمولا إي تجري تعديلات على مسار الدرعيّة

أجرت الفورمولا إي و"فيا" عدّة تعديلات على تصميم مسار حلبة شوارع الدرعيّة مع بقاء أسبوعٍ على انطلاق موسم 2020-2021 في المملكة العربيّة السعوديّة.

ستستضيف العاصمة السعوديّة الرياض سباق الفورمولا إي الليليّ الأوّل ضمن حدثٍ مزدوجٍ في 26 و27 فبراير، وذلك عبر استخدام أضواء "إل إي دي" منخفضة الاستهلاك على كامل المسار البالغ طوله 2.495 كلم ضمن منطقة الدرعيّة المصنّفة ضمن الإرث العالميّ لليونيسكو.

وفي حين أنذ الانتقال إلى السباق الليلي كان من المتوقّع أن يكون التغيير الأكبر بالنسبة للنسخة الثالثة من الحدث، فإنّ بعض المنعطفات شهدت بعض التعديلات الطفيفة عند التحضير للسباق.

وشملت هذه التغييرات مخرج خطّ الحظائر بالتوجّه للمنعط الثاني، كذلك المنعطفين 9 و10، والمنعطفين 18 و19 اللذين يليان الخطّ المستقيم الرئيسيّ.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ هذه التعديلات جاءت لملاءمة التغييرات التي أجرتها السلطات المحليّة على شبكة الطرقات التي تُشكّل المسار.

ويُعتقد بأنّ جميع فرق الفورمولا واحد أُعلمت بالتغييرات المحتملة على المسار الخميس الماضي، ولم يظهر الشكل النهائيّ للمسار إلّا أمسٍ الإثنين.

وسيُواجه السائقون جدولًا مزدحمًا للتأقل مع التعديلات على جهاز المحاكاة قبل التوجّه إلى الرياض.

سائقا بي ام دبليو يعتقدان بأنّ بوسع الصانع الألماني الفوز بلقب الفورمولا إي

المقال السابق

سائقا بي ام دبليو يعتقدان بأنّ بوسع الصانع الألماني الفوز بلقب الفورمولا إي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة الدرعيّة

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل تقني: ما مدى اختلاف سيارة مكلارين مرسيدس لموسم 2021 عن سابقتها؟

2
فورمولا 1

تحليل: المخاطر المحتملة التي تعمل مرسيدس على مجابهتها في 2021

3
كروس كانتري

القاسمي، الراجحي، بالهلي، ابن سعيدان، بالجافلة: مشاركة عربية واسعة في باها دبي الدولي

4
فورمولا 1

هورنر يتوقع أن يكون فيرشتابن "على رأس قائمة" مرسيدس حال اعتزال هاميلتون

5
فورمولا 1

معرض صور: سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"

أحدث الأخبار
الفورمولا إي تجري تعديلات على مسار الدرعيّة
فورمولا إي

الفورمولا إي تجري تعديلات على مسار الدرعيّة

سائقا بي ام دبليو يعتقدان بأنّ بوسع الصانع الألماني الفوز بلقب الفورمولا إي
فورمولا إي

سائقا بي ام دبليو يعتقدان بأنّ بوسع الصانع الألماني الفوز بلقب الفورمولا إي

15-02-2021
"دي اس" ثاني مصنّع في الفورمولا إي يعلن التزامه بقوانين الجيل الثالث
فورمولا إي

"دي اس" ثاني مصنّع في الفورمولا إي يعلن التزامه بقوانين الجيل الثالث

11-02-2021
الفورمولا إي تضع عقوبات مالية إضافية للحد من مغادرة المصنعين للبطولة
فورمولا إي

الفورمولا إي تضع عقوبات مالية إضافية للحد من مغادرة المصنعين للبطولة

10-02-2021
مرسيدس تعترف بأنّ وحدة طاقتها الجديدة للفورمولا إي "مجازفة ضخمة"
فورمولا إي

مرسيدس تعترف بأنّ وحدة طاقتها الجديدة للفورمولا إي "مجازفة ضخمة"

10-02-2021
أحدث ملفات الفيديو
فورمولا إي: التجارب الرسمية لفريق مرسيدس في فالنسيا 01:57
فورمولا إي
12-12-2020

فورمولا إي: التجارب الرسمية لفريق مرسيدس في فالنسيا

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع جايمي ريغل 22:00
فورمولا إي
14-09-2020

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع جايمي ريغل

فتيات طموحات يستهدفن العمل ضمن منافسات رياضة المحركات 02:17
فورمولا إي
30-07-2020

فتيات طموحات يستهدفن العمل ضمن منافسات رياضة المحركات

دانيال أبت يعود إلى الفورمولا إي 03:26
فورمولا إي
30-07-2020

دانيال أبت يعود إلى الفورمولا إي

مقابلة مع أليخاندرو عجاج في سلسلة ThinkingForward# 24:32
فورمولا إي
08-05-2020

مقابلة مع أليخاندرو عجاج في سلسلة ThinkingForward#

الأكثر شعبية اليوم

تحليل تقني: ما مدى اختلاف سيارة مكلارين مرسيدس لموسم 2021 عن سابقتها؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: ما مدى اختلاف سيارة مكلارين مرسيدس لموسم 2021 عن سابقتها؟

ريد بُل منفتحة على تصنيع محرّكاتها الخاصة بدءًا من 2025
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل منفتحة على تصنيع محرّكاتها الخاصة بدءًا من 2025

هورنر يتوقع أن يكون فيرشتابن "على رأس قائمة" مرسيدس حال اعتزال هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر يتوقع أن يكون فيرشتابن "على رأس قائمة" مرسيدس حال اعتزال هاميلتون

تحليل: المخاطر المحتملة التي تعمل مرسيدس على مجابهتها في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: المخاطر المحتملة التي تعمل مرسيدس على مجابهتها في 2021

موتو جي بي: ذراع ماركيز بدأت بالتعافي أخيرًا
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

موتو جي بي: ذراع ماركيز بدأت بالتعافي أخيرًا

الفورمولا إي تجري تعديلات على مسار الدرعيّة
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

الفورمولا إي تجري تعديلات على مسار الدرعيّة

معرض صور: سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
فورمولا 1 فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم

أحدث الأخبار

الفورمولا إي تجري تعديلات على مسار الدرعيّة
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

الفورمولا إي تجري تعديلات على مسار الدرعيّة

سائقا بي ام دبليو يعتقدان بأنّ بوسع الصانع الألماني الفوز بلقب الفورمولا إي
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

سائقا بي ام دبليو يعتقدان بأنّ بوسع الصانع الألماني الفوز بلقب الفورمولا إي

"دي اس" ثاني مصنّع في الفورمولا إي يعلن التزامه بقوانين الجيل الثالث
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

"دي اس" ثاني مصنّع في الفورمولا إي يعلن التزامه بقوانين الجيل الثالث

الفورمولا إي تضع عقوبات مالية إضافية للحد من مغادرة المصنعين للبطولة
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

الفورمولا إي تضع عقوبات مالية إضافية للحد من مغادرة المصنعين للبطولة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.