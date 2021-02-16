الفورمولا إي تجري تعديلات على مسار الدرعيّة

ستستضيف العاصمة السعوديّة الرياض سباق الفورمولا إي الليليّ الأوّل ضمن حدثٍ مزدوجٍ في 26 و27 فبراير، وذلك عبر استخدام أضواء "إل إي دي" منخفضة الاستهلاك على كامل المسار البالغ طوله 2.495 كلم ضمن منطقة الدرعيّة المصنّفة ضمن الإرث العالميّ لليونيسكو.

وفي حين أنذ الانتقال إلى السباق الليلي كان من المتوقّع أن يكون التغيير الأكبر بالنسبة للنسخة الثالثة من الحدث، فإنّ بعض المنعطفات شهدت بعض التعديلات الطفيفة عند التحضير للسباق.

وشملت هذه التغييرات مخرج خطّ الحظائر بالتوجّه للمنعط الثاني، كذلك المنعطفين 9 و10، والمنعطفين 18 و19 اللذين يليان الخطّ المستقيم الرئيسيّ.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ هذه التعديلات جاءت لملاءمة التغييرات التي أجرتها السلطات المحليّة على شبكة الطرقات التي تُشكّل المسار.

ويُعتقد بأنّ جميع فرق الفورمولا واحد أُعلمت بالتغييرات المحتملة على المسار الخميس الماضي، ولم يظهر الشكل النهائيّ للمسار إلّا أمسٍ الإثنين.

وسيُواجه السائقون جدولًا مزدحمًا للتأقل مع التعديلات على جهاز المحاكاة قبل التوجّه إلى الرياض.