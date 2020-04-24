الفورمولا إي تُجدّد عقد سباق رومان حتّى 2025

تمّت المصادقة على الصفقة الجديدة ضمن اجتماعٍ لمجلس مدينة روما يوم الجمعة، لكنّها تبقى بانتظار موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات الذي من المنتظر أن يجتمع في 19 يونيو المقبل.

وكانت جائزة روما للفورمولا إي قد انضمّت للروزنامة لأوّل مرّة في موسم 2017-2018 وكان من المفترض أن تُقام نسخة هذا الموسم في 4 أبريل قبل أن يتمّ إلغاؤها بسبب جائحة كورونا التي أجبرت البطولة على إيقاف نشاطاتها حتّى يونيو المقبل.

وقالت فيرجينيا راغي عمدة مدينة روما: "تُثبت روما مجدّدًا أنّها معيارٌ أساسيٌ بالنسبة للفورمولا إي وهي لا تزال مصدر جذب أساسي بالنسبة للأحداث الكبيرة. عندما نخرج من الأزمة الصحيّة الحاليّة، فإنّنا نحتاج لأن نعود أكثر قوّة من ذي قبل".

وأضافت: "مدينتنا جاهزة لهذا التحدّي والعاصمة الإيطاليّة ستكون رمزًا للسلسلة حتّى 2025. سيجلب هذا الاتّفاق الكثير من الاستثمارات في المناطق الحضريّة ويجعل تعاوننا أكثر قوّة".

من جانبه قال أليخاندرو عجاج رئيس البطولة ومؤسّسها: "نحن فخورون بالإعلان عن هكذا إنجاز مهمّ وبداية تعاونٍ طويل الأمد. نشكر عمدة روما وكامل الإدارة لإتمام هذه الصفقة".

وأكمل: "تُعدّ إيطاليا سوقًا استراتيجيّة بالنسبة إلينا، ونحن عازمون على مواصلة العمل مع البلاد لتوفير المزيد من النموّ للبطولة على صعيدَي الشعبيّة والتنافسيّة".

وفي حين أنّ الموسم الحالي لا يزال متوقّفًا، فإنّ البطولة توجّهت إلى الرياضات الإلكترونيّة لملء الفراغ.

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