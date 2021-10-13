تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / الفورمولا إي تسجل أرقاماً قياسية في عدد المتابعين لموسم 2020 - 2021
فورمولا إي أخبار عاجلة

الفورمولا إي تتخلّى عن صيغة التجارب التأهيليّة القديمة وتعتمد صيغة الإقصاء

تتحضّر الفورمولا إي لتغيير صيغة التجارب التأهيليّة التي لم تحظَ بشعبيّة لموسم 2021-2022، وذلك بانتظار مصادقة المجلس العالمي لرياضة السيارات خلال اجتماعه هذا الأسبوع.

الفورمولا إي تتخلّى عن صيغة التجارب التأهيليّة القديمة وتعتمد صيغة الإقصاء

استخدمت البطولة الكهربائيّة نظام التجارب التأهيليّة بالمجموعات منذ موسم 2018-2019 وهو ما يُعاقب فعليًا أفضل السائقين في ترتيب البطولة. إذ يتمّ اقتسام السائقين على أربع مجموعات من ستّة سائقين بناءً على الترتيب التنازلي للبطولة، وهو ما يؤدّي إلى حصول متصدّري البطولة لأسوأ حالة للمسار وعادة ما ينطلقون من آخر الترتيب.

وأثبتت تلك الصيغة نجاحها على صعيد الإبقاء على البطولة متقاربة للغاية، لكنّها لاقت انتقادات من قبل السائقين لمعاقبتها أفضل السائقين بشكلٍ غير عادل.

عوضًا عن ذلك تقترح الفورمولا إي اعتماد صيغة إقصاء قال ألبرتو لونغو المؤسّس الشريك للبطولة ورئيسها أنّها صُمّمت ليكون فهمها سهلًا في أوساط المشجّعين.

إذ سيتمّ اقتسام السائقين على مجموعتين، ويعبر أسرع أربعة من كلٍ منهما إلى مرحلة إقصاء مباشرة من الربع النهائي. وسيعبر الفائزون من تلك المنافسات الأربعة إلى نصف النهائيّ ومن ثمّ يعبر الفائزان إلى النهائيّ للتنافس على قطب الانطلاق الأوّل.

وبحديثه ضمن مؤتمر صحفي في المكسيك، أكّد لونغو الصيغة الجديدة، قائلًا أنّها جاءت نتيجة "رغبة لتبسيط صيغة السباق".

وقال لونغو أنّه طرح الفكرة، لكنّها جاءت نتيجة نصيحة من قبل سام بيرد. ومن المتوقّع أن يُصادق المجلس العالمي لرياضة السيارات على هذه الصيغة الجديدة في الـ 15 من أكتوبر الجاري.

يُشار إلى أنّ الموسم الجديد سينطلق في 28 و29 يناير المقبل عبر جولة مزدوجة في المملكة العربيّة السعودية.

المشاركات
التعليقات
الفورمولا إي تسجل أرقاماً قياسية في عدد المتابعين لموسم 2020 - 2021

المقال السابق

الفورمولا إي تسجل أرقاماً قياسية في عدد المتابعين لموسم 2020 - 2021
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس: إبقاء هاميلتون من دون وقفة صيانة كان "ليُخرجه من مراكز النقاط" في تركيا

52 دقيقة
2
فورمولا 1

فيراري تعترف بأنّها أقدمت على بعض "المجازفات" لتقديم تحديث محرّكها في الفورمولا واحد

1 س
3
فورمولا 1

تاريخٌ يُكتب أمام أعيننا: أربعة سباقات للفورمولا واحد في الشرق الأوسط

4
موتو جي بي

وداع فالنتينو روسي: سقوطٌ حرّ!

21 س
5
فورمولا 1

"فيا" تشرح سبب عدم التحقيق في عبور بيريز خلف علامة مدخل خطّ الحظائر

2 س
أحدث الأخبار
الفورمولا إي تتخلّى عن صيغة التجارب التأهيليّة القديمة وتعتمد صيغة الإقصاء
فورمولا إي

الفورمولا إي تتخلّى عن صيغة التجارب التأهيليّة القديمة وتعتمد صيغة الإقصاء

1 س
الفورمولا إي تسجل أرقاماً قياسية في عدد المتابعين لموسم 2020 - 2021
فورمولا إي

الفورمولا إي تسجل أرقاماً قياسية في عدد المتابعين لموسم 2020 - 2021

04-10-2021
فورمولا إي: دي غراسي ينضم إلى صفوف فينتوري لموسم 2022
فورمولا إي

فورمولا إي: دي غراسي ينضم إلى صفوف فينتوري لموسم 2022

16-09-2021
فريق سباقات مرسيدس في الفورمولا إي يتباحث الارتباط بمُصنّعٍ جديد
فورمولا إي

فريق سباقات مرسيدس في الفورمولا إي يتباحث الارتباط بمُصنّعٍ جديد

01-09-2021
تحليل: المشاكل التي سيخلّفها انسحاب مرسيدس من الفورمولا إي
فورمولا إي

تحليل: المشاكل التي سيخلّفها انسحاب مرسيدس من الفورمولا إي

19-08-2021
أحدث ملفات الفيديو
ThinkingForward مع سوزي وولف 14:03
فورمولا إي
22-07-2021

ThinkingForward مع سوزي وولف

فانكوفر ستستضيف جولة فورمولا إي في 2022 03:29
فورمولا إي
06-05-2021

فانكوفر ستستضيف جولة فورمولا إي في 2022

الفورمولا إي تواجه مشكلة وانتقادات متعددة بعد سباق فالنسيا الأول 07:06
فورمولا إي
28-04-2021

الفورمولا إي تواجه مشكلة وانتقادات متعددة بعد سباق فالنسيا الأول

فورمولا إي: دينيس يحرز الفوز بسباق فالنسيا الثاني 00:48
فورمولا إي
26-04-2021

فورمولا إي: دينيس يحرز الفوز بسباق فالنسيا الثاني

فورمولا إي: دينيس ينطلق أولاً لسباق فالنسيا الثاني 00:30
فورمولا إي
26-04-2021

فورمولا إي: دينيس ينطلق أولاً لسباق فالنسيا الثاني

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس: إبقاء هاميلتون من دون وقفة صيانة كان "ليُخرجه من مراكز النقاط" في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: إبقاء هاميلتون من دون وقفة صيانة كان "ليُخرجه من مراكز النقاط" في تركيا

فيراري تعترف بأنّها أقدمت على بعض "المجازفات" لتقديم تحديث محرّكها في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تعترف بأنّها أقدمت على بعض "المجازفات" لتقديم تحديث محرّكها في الفورمولا واحد

تاريخٌ يُكتب أمام أعيننا: أربعة سباقات للفورمولا واحد في الشرق الأوسط
فورمولا 1 فورمولا 1

تاريخٌ يُكتب أمام أعيننا: أربعة سباقات للفورمولا واحد في الشرق الأوسط

وداع فالنتينو روسي: سقوطٌ حرّ!
موتو جي بي موتو جي بي

وداع فالنتينو روسي: سقوطٌ حرّ!

"فيا" تشرح سبب عدم التحقيق في عبور بيريز خلف علامة مدخل خطّ الحظائر
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" تشرح سبب عدم التحقيق في عبور بيريز خلف علامة مدخل خطّ الحظائر

تحليل السباق: العوامل الخفيّة التي بدّدت فرص هاميلتون لتحقيق المجد في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: العوامل الخفيّة التي بدّدت فرص هاميلتون لتحقيق المجد في تركيا

دبي أوتودروم تستضيف أكبر سباق تاريخي لسيارات الفورمولا واحد
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

دبي أوتودروم تستضيف أكبر سباق تاريخي لسيارات الفورمولا واحد

الفورمولا إي تتخلّى عن صيغة التجارب التأهيليّة القديمة وتعتمد صيغة الإقصاء
فورمولا إي فورمولا إي

الفورمولا إي تتخلّى عن صيغة التجارب التأهيليّة القديمة وتعتمد صيغة الإقصاء

أحدث الأخبار

الفورمولا إي تتخلّى عن صيغة التجارب التأهيليّة القديمة وتعتمد صيغة الإقصاء
فورمولا إي فورمولا إي

الفورمولا إي تتخلّى عن صيغة التجارب التأهيليّة القديمة وتعتمد صيغة الإقصاء

الفورمولا إي تسجل أرقاماً قياسية في عدد المتابعين لموسم 2020 - 2021
فورمولا إي فورمولا إي

الفورمولا إي تسجل أرقاماً قياسية في عدد المتابعين لموسم 2020 - 2021

فورمولا إي: دي غراسي ينضم إلى صفوف فينتوري لموسم 2022
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: دي غراسي ينضم إلى صفوف فينتوري لموسم 2022

فريق سباقات مرسيدس في الفورمولا إي يتباحث الارتباط بمُصنّعٍ جديد
فورمولا إي فورمولا إي

فريق سباقات مرسيدس في الفورمولا إي يتباحث الارتباط بمُصنّعٍ جديد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.