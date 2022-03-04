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فورمولا إي / جائزة مكسيكو سيتي أخبار

الفورمولا إي تتجه لضم حلبة كايب تاون إلى روزنامة موسم 2023

تم الكشف عن شكل حلبة كايب تاون للفورمولا إي في جنوب افريقيا، والتي من المتوقع أن تكون ضمن روزنامة موسم 2022-2023.

الفورمولا إي تتجه لضم حلبة كايب تاون إلى روزنامة موسم 2023

تتواجد الحلبة ضمن منطقة كايب تاون، وتستعمل ملعب كايب تاون كمركز لها، وتضم واجهة مائية كذلك بحيث تطل على المحيط الأطلنطي.

وستكون كايب تاون ثاني مدينة افريقية تستضيف سباق فورمولا إي، بعد مراكش.

وسيتم إدخال تعديلات وتحسينات على المسار شهر أبريل/نيسان هذا العام، ومن المقرر أن تنتهي في ديسمبر/كانون الأول.

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حيث قال ألبيرتو لونغو المسؤول عن شؤون البطولة في الفورمولا إي: "تلقينا ردود فعل إيجابية من قبل الفرق والسائقين والرعاة حيال جولة كايب تاون".

حلبة كايب تاون

حلبة كايب تاون

وتابع: "يسرنا انضمام المدينة إلى روزنامة الموسم التاسع".

واختتم: "نحن نعتقد بأن إقامة الفورمولا إي في كايب تاون ستُظهر افريقيا كلاعب أساسي في عملية التحول إلى الطاقة البديلة في المستقبل".

يشار إلى أن المدينة ستستضيف احتفالاً خاصاً مصاحباً للجولة، يهدف للترويج إلى الاقتصاد البيئي والحلول التقنية المستقبلية.

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مقابلة خاصة مع أندريه لوتيرر: الفوز في المكسيك برهانٌ لقدرة بورشه على إحراز اللقب
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مقابلة خاصة مع أندريه لوتيرر: الفوز في المكسيك برهانٌ لقدرة بورشه على إحراز اللقب
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