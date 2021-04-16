الفورمولا إي تتجه لاستعمال نسخة معدّلة من مسار حلبة موناكو للفورمولا واحد

التغييرات التي سيتم إدخالها على المسار، تتمحور حول مسار أعرض حتى المنعطف الأول في ساينت ديفوت، وذلك بعد تغيير تموضع الحفف الجانبية.

وستُعدل هذه التغييارت - التي أدخلتها الفورمولا إي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" ونادي سيارات موناكو - من المسار الذي استُعمل للمرة الأولى في الجائزة الكبرى عام 1929.

وتمّ تعديل المنعطف الضيق في نهاية النفق، من أجل تقصير اللفة بمقدار خمسة أمتار مقارنة بمسار جولة الفورمولا واحد الاعتيادي.

حيث قال ألبيرتو لونغ الشريك المؤسس ومدير شؤون البطولة الكهربائية: "أن نشاهد الفورمولا إي تخوض المنافسات ضمن أطول وأكثر الحلبات عراقة في العالم لهو علامة فارقة حقاً في تاريخها".

وأكمل: "بشكل ما، فإن هذه الحلبة تناسب الفورمولا إي، إنها حلبة شوارع سريعة وضيقة، ما يعني العديد من فرص التجاوز كما ستختبر قدرة السائقين في إدارة الطاقة".

انطلاقة السباق تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، كان جان تود رئيس "فيا" قد تكلم مراراً حيال عدم ضرورة تطابق مسار الفورمولا إي مع الفورمولا واحد في موناكو، وذلك بهدف تفادي أية مقارنات محتملة.

فقال: "أنا مسرور لرؤية الفورمولا إي تعود إلى مبادئها التي أقيمت عليها".

وأكمل: "إن جوهر هذه البطولة يتمحور حول سباقات الشوارع، وموناكو تعتبر إحدى أكثر الحلبات عراقة في العالم".

يشار أنه وكنتيجة لتداعيات جائحة كورونا، ستقام جولتا الفورمولا إي والفورمولا واحد بفارق خمسة أسابيع بينهما.