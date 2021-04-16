تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / دا كوستا: الكاميرات فوّتت "أفضل تجاوزات" قمت بها في حياتي خلال سباق روما للفورمولا إي
فورمولا إي / جائزة موناكو / أخبار

الفورمولا إي تتجه لاستعمال نسخة معدّلة من مسار حلبة موناكو للفورمولا واحد

كشفت الفورمولا إي عن نسخة معدلة من مسار حلبة موناكو للفورمولا واحد، حيث ستستعملها في جولة الشهر المقبل.

الفورمولا إي تتجه لاستعمال نسخة معدّلة من مسار حلبة موناكو للفورمولا واحد

التغييرات التي سيتم إدخالها على المسار، تتمحور حول مسار أعرض حتى المنعطف الأول في ساينت ديفوت، وذلك بعد تغيير تموضع الحفف الجانبية.

وستُعدل هذه التغييارت - التي أدخلتها الفورمولا إي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" ونادي سيارات موناكو - من المسار الذي استُعمل للمرة الأولى في الجائزة الكبرى عام 1929.

وتمّ تعديل المنعطف الضيق في نهاية النفق، من أجل تقصير اللفة بمقدار خمسة أمتار مقارنة بمسار جولة الفورمولا واحد الاعتيادي.

حيث قال ألبيرتو لونغ الشريك المؤسس ومدير شؤون البطولة الكهربائية: "أن نشاهد الفورمولا إي تخوض المنافسات ضمن أطول وأكثر الحلبات عراقة في العالم لهو علامة فارقة حقاً في تاريخها".

وأكمل: "بشكل ما، فإن هذه الحلبة تناسب الفورمولا إي، إنها حلبة شوارع سريعة وضيقة، ما يعني العديد من فرص التجاوز كما ستختبر قدرة السائقين في إدارة الطاقة".

انطلاقة السباق

انطلاقة السباق

تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، كان جان تود رئيس "فيا" قد تكلم مراراً حيال عدم ضرورة تطابق مسار الفورمولا إي مع الفورمولا واحد في موناكو، وذلك بهدف تفادي أية مقارنات محتملة.

فقال: "أنا مسرور لرؤية الفورمولا إي تعود إلى مبادئها التي أقيمت عليها".

وأكمل: "إن جوهر هذه البطولة يتمحور حول سباقات الشوارع، وموناكو تعتبر إحدى أكثر الحلبات عراقة في العالم".

يشار أنه وكنتيجة لتداعيات جائحة كورونا، ستقام جولتا الفورمولا إي والفورمولا واحد بفارق خمسة أسابيع بينهما.

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
دا كوستا: الكاميرات فوّتت "أفضل تجاوزات" قمت بها في حياتي خلال سباق روما للفورمولا إي

المقال السابق

دا كوستا: الكاميرات فوّتت "أفضل تجاوزات" قمت بها في حياتي خلال سباق روما للفورمولا إي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة موناكو

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بوتاس يُحافظ على تقدمه ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في إيمولا

25دقيقة
2
فورمولا 1

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى الفوضويّة في إيمولا

3
فورمولا 1

كيف حصل لوكلير على سيارة 2019 في الفورمولا واحد كهدية من فيراري؟

40دقيقة
4
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021

5
فورمولا 1

هاميلتون يختار معركته مع فيتيل على أنّها المفضّلة في مسيرته في الفورمولا واحد

22س
أحدث الأخبار
الفورمولا إي تتجه لاستعمال نسخة معدّلة من مسار حلبة موناكو للفورمولا واحد
فورمولا إي

الفورمولا إي تتجه لاستعمال نسخة معدّلة من مسار حلبة موناكو للفورمولا واحد

19د
دا كوستا: الكاميرات فوّتت "أفضل تجاوزات" قمت بها في حياتي خلال سباق روما للفورمولا إي
فورمولا إي

دا كوستا: الكاميرات فوّتت "أفضل تجاوزات" قمت بها في حياتي خلال سباق روما للفورمولا إي

15-04-2021
دي فريز يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته مع بيرد في روما
فورمولا إي

دي فريز يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته مع بيرد في روما

12-04-2021
فاندورن: الفوز في روما بمثابة "الخلاص" بعد معاناة السباق الأوّل
فورمولا إي

فاندورن: الفوز في روما بمثابة "الخلاص" بعد معاناة السباق الأوّل

11-04-2021
دي غراسي يهاجم حركة بويمي "الغبيّة" في سباق روما الثاني
فورمولا إي

دي غراسي يهاجم حركة بويمي "الغبيّة" في سباق روما الثاني

11-04-2021
أحدث ملفات الفيديو
سباقات الفورمولا إي في روما 02:08
فورمولا إي
14-04-2021

سباقات الفورمولا إي في روما

جولة روما في الفورمولا إي: فريق بورشه 02:20
فورمولا إي
12-04-2021

جولة روما في الفورمولا إي: فريق بورشه

جاغوار ريسينغ | الجولة الرابعة: أهم مجريات جولة روما 01:01
فورمولا إي
12-04-2021

جاغوار ريسينغ | الجولة الرابعة: أهم مجريات جولة روما

فورمولا إي - الحلقة 6 : فجر جديد 02:45
فورمولا إي
10-04-2021

فورمولا إي - الحلقة 6 : فجر جديد

فورمولا إي - الحلقة الثانية: سباقات المدن 04:28
فورمولا إي
09-04-2021

فورمولا إي - الحلقة الثانية: سباقات المدن

الأكثر شعبية اليوم

بوتاس يُحافظ على تقدمه ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يُحافظ على تقدمه ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في إيمولا

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى الفوضويّة في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى الفوضويّة في إيمولا

كيف حصل لوكلير على سيارة 2019 في الفورمولا واحد كهدية من فيراري؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كيف حصل لوكلير على سيارة 2019 في الفورمولا واحد كهدية من فيراري؟

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021

هاميلتون يختار معركته مع فيتيل على أنّها المفضّلة في مسيرته في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يختار معركته مع فيتيل على أنّها المفضّلة في مسيرته في الفورمولا واحد

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

شبكة موتورسبورت الإيطالية تستحوذ على "جي بي ون.كوم"
سلاسل متعددة سلاسل متعددة / أخبار موتورسبورت.كوم

شبكة موتورسبورت الإيطالية تستحوذ على "جي بي ون.كوم"

فيتيل يشعر باستجابة "إيجابية" من أستون مارتن إثر معاناة جولة البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يشعر باستجابة "إيجابية" من أستون مارتن إثر معاناة جولة البحرين

أحدث الأخبار

الفورمولا إي تتجه لاستعمال نسخة معدّلة من مسار حلبة موناكو للفورمولا واحد
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار

الفورمولا إي تتجه لاستعمال نسخة معدّلة من مسار حلبة موناكو للفورمولا واحد

دا كوستا: الكاميرات فوّتت "أفضل تجاوزات" قمت بها في حياتي خلال سباق روما للفورمولا إي
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار

دا كوستا: الكاميرات فوّتت "أفضل تجاوزات" قمت بها في حياتي خلال سباق روما للفورمولا إي

دي فريز يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته مع بيرد في روما
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

دي فريز يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته مع بيرد في روما

فاندورن: الفوز في روما بمثابة "الخلاص" بعد معاناة السباق الأوّل
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

فاندورن: الفوز في روما بمثابة "الخلاص" بعد معاناة السباق الأوّل

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.