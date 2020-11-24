الفورمولا إي تتجه لإقامة أول سباق ليلي في المملكة العربية السعودية

سيُقام السباقان الثالث والرابع من موسم 2020-2021 يومي 26 و27 في الدرعية، وكلاهما سيكون خلال الفترة الليلية.

أضواء "ليد" خاصة قليلة الاستهلاك للطاقة بنسبة 50 بالمئة، ستكون جزءاً من نظام متكامل خاصّ بإنارة المسار. أما أضواء الإنارة البقية فستستعمل "وقوداً عالي الأداء منخفض الكربون مصنوعاً من زيتٍ نباتي ومواد مستدامة".

وسينطلق السباق الذي يقام في المملكة للمرة الثالثة الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.

حيث قال ألبيرتو لونغو الشريك المؤسس للبطولة الكهربائية: "نحن فخورون للغاية بالشراكة مع المملكة العربية السعودية لتقديم أول سباق فورمولا إي ليليّ في التاريخ. أنا واثق بأن السباق سيكون رائعاً وسيقدم منافسات حماسية لم نشهدها من قبل".

وتابع: "أول أهدافنا يتمحور حول جلب التقنيات المستدامة لاستعمالها بأكبر قدر ممكن. قبل أن نبدأ الإنتاج الرياضيّ، علينا التأكد من أن كل شيء يسير وفق المعايير المستدامة التي وضعناها لأنفسنا".

وكانت أول جولة للفورمولا إي في المملكة العربية السعودية باكورة سلسلة من الاستضافات لأحداث عالمية، حيث كانت الجولة المزدوجة في موسم 2019-2020 الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

من جهته قال سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: "في 2018، دخلت مدينة الدرعية التاريخية، التاريخ عبر استضافة أول سباق كهربائي كامل على شوارعها، في منطقة الشرق الأوسط".

وأكمل: "أشعل هذا الحدث شرارة العمل الدؤوب لرحلتنا، وكان بين العديد من الفعاليات الرياضية الكبيرة التي أقيمت للمرة الأولى، حيث ساهمت في إلقاء الضوء على التحول الهائل الذي تشهده المملكة العربية السعودية تحت رؤيا 2020".

وأردف: "في 2019، كانت الدرعية أولى الجولات التي تستضيف سباقين متتالين، وها نحن الآن نصنع التاريخ الرياضي من جديد".

واستكمل: "مكان الحدث ملائم للغاية في المدينة التاريخية، حيث سيتم استعمال أحدث التقنيات المستدامة، وستُنار الدرعية تحت الأضواء كي يراها العالم بأسره. نتطلع قدماً إلى المنافسات التي ستكون وبكل تأكيد مليئة بالحماسة تحت الأضواء".

يشار إلى أن الفورمولا واحد ستزور المملكة العربية السعودية للمرة الأولى كذلك الموسم المقبل على شوارع مدينة جدة، وستقام الجولة كذلك تحت الأضواء الكاشفة.