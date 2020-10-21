الفورمولا إي تؤجّل جائزتي المكسيك والصين حتى إشعار آخر

عقب الموافقة الصادرة عن المجلس العالمي لرياضة السيارات في يونيو/حُزيران الماضي، كشفت الفورمولا إي عن روزنامة مؤقتة لموسمها السابع والذي من المُقرر إقامة كل السباقات فيه خلال العام 2021.

مع ذلك، وبسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية الجارية إثر تفشّي جائحة كورونا "كوفيد-19"، فقد أصدرت البطولة روزنامة معدّلة جديدة شهدت تأجيل جولتَي المكسيك والصين حتّى إشعار آخر.

وكان من المقرر أن تحتضن المكسيك الجولة الثانية على الروزنامة، ولكن بعد التغيير الأخير، سيتم إقامة سباقين في الجولة الافتتاحية من الموسم في العاصمة التشيلية سانتياغو.

هذا وأصدرت البطولة بيانًا في هذا الشأن جاء فيه: "تمّ تأجيل سباقي ميكسيكو سيتي وسانيا إلى وقت لاحق غير محدد من العام المُقبل. نركّز الآن على إقامة أكبر عدد ممكن من السباقات الدولية، والالتزام كذلك قدر الإمكان بالروزنامة التي أعلنا عنها".

وأضاف: "وضعنا خلال اتّخاذنا للقرارات الأولوية لصحة وسلامة طواقمنا وكامل مجتمع الفورمولا إي من الفرق، المصنعين، الشركاء، السائقين والمشجّعين، إلى جانب المواطنين والمقيمين في المدن التي نسابق فيها".

يُشار إلى أنّ الجولة المزدوجة في الدرعية في المملكة العربية السعودية ستشهد السباقين الثالث والرابع على الروزنامة، في ظل عدم الإعلان عن بديل مباشر بعد لجائزة سانيا الكبرى.

وتأمُل الفورمولا إي حضور الجماهير في سباقي المملكة العربية السعودية، على أن يتمّ تأكيد مزيد من السباقات في وقت مبكّر من العام 2021.

"ستواصل الفورمولا إي العمل مع السلطات المحلية لمراقبة الوضع، كما أنّها في تواصل مستمر مع الفرق، المصنعين، الشركاء، شركات البث والسائقين" أكمل البيان.

واختتم: "سيتمّ تأكيد المجموعة التالية من السباقات في بداية العام المُقبل. حيث تنتظر كلّ التحديثات على الروزنامة موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات".