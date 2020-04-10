الفورمولا إي تُؤجّل اعتماد تطوير الجيل الثاني من أجل خفض النفقات

اتّفقت السلسلة و"فيا" وفرق البطولة على تأجيل استخدام استخدام الهيكل الخارجيّ الجديد لعامٍ إضافي، حيث صادق المجلس العالمي لرياضة السيارات على ذلك من خلال تصويتٍ إلكتروني.

ولن يكون بوسع المصنّعين الآن سوى تعديل مكوّنات وحدة الطاقة مرّة واحدة في الموسمَين المقبلين كجزء من فترة مصادقة مطوّلة.

ويُمكن للفرق الاختيار ما بين تقديم وحدة طاقة جديدة لموسم 2020-2021 لعامين أو المواصلة بأنظمتها للموسم المقبل قبل المصادقة على حزمة جديدة لموسمٍ واحدٍ في العام التالي.

وقال جان تود رئيس "فيا": "تُعدّ تعديلات هياكل التكاليف في رياضة المحرّكات من أجل ضمان استدامتها. شجّعت القرارات المتعلّقة ببطولة العالم للفورمولا إي من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات والتي تتماشى مع المحادثات التي نخوضها حاليًا في فئات أخرى".

ويُؤمل من هذه التعديلات على القوانين التقنيّة السماح بضمان استقرارٍ ماليٍ للفرق، وذلك بعد أن تمّ إيقاف الموسم الحالي للفورمولا إي لشهرين بسبب أزمة "كوفيد-19".

ووفق بيانٍ نشرته البطولة، فإنّ "مقاربة مرنة وتعاونيّة" ستسمح بتقليص الإنفاق وتمّ تقدير نتائجها بخفض تكاليف تطوير السيارة إلى النصف في الموسمين المقبلين".

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