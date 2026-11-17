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الفورمولا إي-الجيل الرابع: ضعف الارتكازيّة ومزيد من الحرية في أنظمة التحكم الإلكترونية

قبل تجارب خاراما، تحدث فينسنت غاياردو، المدير التقني لدى الاتحاد الدولي للسيارات، إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول كيفية تطوير سيارة الجيل الرابع في الفورمولا إي مع التركيز على الأداء. فقد ازدادت الارتكازيّة بشكل كبير، بينما ستحصل الفرق أيضًا على حرية أكبر في التعامل مع الأنظمة الإلكترونية

منشور: 17-11-2026

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باسكال فيرلاين، بورشه

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

تهدف سيارات الجيل الرابع إلى إحداث تغيير دائم في الفورمولا إي. ولا يتعلق الأمر بمجرد طموح، بل بوعد يعكس التوجه الذي سلكته عملية تطوير الجيل المقبل من السيارات الكهربائية أحادية المقعد منذ عام 2023.

ولم تقتصر الأهداف على رفع مستويات الأداء فحسب، بل شملت أيضًا نقل التكنولوجيا المطوّرة على الحلبات إلى السيارات المخصصة للطرقات، بما يخلق رابطًا أوثق من أي وقت مضى بين المجالين.

وبالمقارنة مع الأجيال السابقة، تحمل سيارات الجيل الرابع هدفًا واضحًا يتمثل في إظهار المدى الذي يمكن أن تصل إليه سيارة أحادية المقعد تعمل بالطاقة الكهربائية. وتؤكد الأرقام حجم هذه الطموحات، إذ سترتفع القوة في وضع التصفيات إلى 600 كيلوواط، أي ما يعادل نحو 815 حصانًا، بينما ستزداد الارتكازيّة الهوائية إلى أكثر من الضعف. كما ستمنح إضافة نظام الدفع الرباعي الدائم السائقين مستويات أعلى بكثير من التماسك.

وقال فينسنت غاياردو، المدير التقني لدى الاتحاد الدولي للسيارات، لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "في إطار تركيزنا على الأداء، دفعنا عملية التطوير الهوائي إلى مستويات أبعد مقارنة بالأجيال السابقة. كان ذلك محور اهتمامنا الرئيسي، ومع انضمام بريدجستون كمزوّدٍ جديد للإطارات، خصصنا أيضًا وقتًا طويلًا لتطويرها، وعملنا بشكل مكثف على تقديم حلول مختلفة".

وأضاف: "لقد كان ذلك جهدًا جماعيًا رائعًا بمشاركة جميع المورّدين، من أجل تحقيق أهداف الأداء التي وضعناها لأنفسنا".

ولا تقتصر أهمية هذه العناصر على تحسين الأداء فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تزويد السائقين بالأدوات اللازمة للسيطرة على سيارة تتمتع بقوة كبيرة وعزم دوران شبه فوري. وتُعد زيادة الارتكازيّة الهوائية جزءًا من هذا التوجه. كما أُعيد تصميم السيارة في عدة جوانب خلال عملية التطوير من أجل تلبية الأهداف التي حددها الاتحاد الدولي للسيارات.

أكثر من ضعف الارتكازيّة

تمثّل أحد الأمثلة على ذلك في قرار إعادة تصميم حزمة الارتكازيّة العالية قرب نهاية عام 2025، من أجل رفع سقف الطموحات أكثر في السعي إلى تحسين الأداء الهوائي.

تفاصيل الجناح عالي الارتكازيّة للجيل 4

الصورة من قبل: Gianluca D'Alessandro

وأوضح غاياردو: "كان ذلك جزءًا من عملية التطوير. وضعنا هدفًا، ثم عملنا على نسخة أولية، كما نفعل مع كل شيء. وكان الأمر مماثلًا بالنسبة إلى الإطارات، إذ كانت لدينا عدة نسخ مختلفة، لأن ذلك جزء من عملية التطوير. وفي نفق الهواء، وضعنا هدفًا لمستوى الارتكازيّة، وقررنا تحقيقه بأفضل طريقة ممكنة".

وكان السعي إلى تحسين الأداء أحد أبرز السمات المميزة لسيارات الجيل الرابع، ولهذا السبب جرى تطوير حزمتين هوائيتين مختلفتين: واحدة للارتكازيّة العالية وأخرى للارتكازيّة المنخفضة.

فعلى سبيل المثال، في إعداد الارتكازيّة العالية، يكون الجناح الأمامي في وضعية أكثر انخفاضًا وبزاوية مختلفة. وتسمح فتحة موجودة على كل جانب بمرور الهواء من القسم الداخلي إلى القسم الخارجي، حيث يوجد أيضًا عنصر إضافي صغير لتوليد مزيد من الارتكازيّة وزيادة التماسك.

أما في إعداد الارتكازيّة المنخفضة، فتكون هذه المنطقة مغلقة بالكامل لتحسين الكفاءة الهوائية.

وتوجد أيضًا اختلافات واضحة على مستوى الجناح الخلفي. إذ تتضمن نسخة الارتكازيّة العالية رفرفة ثانية، بينما يتموضع المقطع الهوائي بأكمله في مستوى أعلى لتوليد قوة عمودية أكبر. وعند جمع هذه التغييرات، تصبح الفوارق في مستوى الارتكازيّة بين الإعدادين أكبر بكثير مما قد يبدو للوهلة الأولى.

وسيُستخدم إعداد الارتكازيّة العالية في سباقات السرعة القصيرة التي تمتد لـ30 دقيقة، والتي تحمل رسميًا اسم "إي بري أونليشد"، حيث سيتمكن السائقون من الضغط بأقصى قوة ممكنة. أما إعداد الارتكازيّة المنخفضة فسيُعتمد في السباقات الكاملة المسافة، حيث ستظل إدارة الطاقة عاملًا حاسمًا في تحديد النتيجة.

مجموعة كبيرة من الخصائص الجديدة

لا يقتصر السعي إلى تحسين الأداء في سيارات الجيل الرابع على الارتكازيّة الهوائية. فهناك جانب أقل وضوحًا، لكنه ربما أكثر أهمية، يتمثل في الحرية الأكبر التي ستحصل عليها الفرق في التعامل مع الأنظمة الإلكترونية.

وهذا يفتح المجال أمام نطاق أوسع من الخيارات، خصوصًا فيما يتعلق بضبط السيارة، مع إمكانية إجراء التعديلات أيضًا بشكل مباشر وفي الوقت الفعلي عبر عجلة القيادة.

واعتبارًا من الموسم المقبل، لن تكون هناك قيود على أنظمة التحكم في الجر، والترسين التفاضليين النشطين الأمامي والخلفي، ونظام الكبح الإلكتروني على كلا المحورين، وتوزيع عزم الدوران.

وأضاف غاياردو: "يعود السبب وراء منح الفرق حرية أكبر في التعامل مع الأنظمة الإلكترونية إلى أن جميع السيارات الكهربائية المخصصة للطرقات تعتمد على هذه الأنظمة. فجميعها باتت تستخدم أنظمة الكبح النشط، على الأقل في الطرازات الفاخرة. كما تتضمن أنظمة التحكم في الجر ونظام منع انغلاق المكابح (ABS) والتحكم في عزم الدوران. ومن السهل تطبيق كل هذه الأنظمة في السيارات الكهربائية.

وأكمل: "لذلك، كان من المهم بالنسبة إلى المصنّعين لدينا إدخال هذه الأنظمة. أما بالنسبة إلينا، فكان من المهم الابتعاد عن فكرة أن "السائقين وحدهم هم من يجب أن يقدموا الإثارة"، من خلال حظر ما يُعتبر وسائل مساعدة للسائق، والتحول بدلًا من ذلك إلى التركيز على التكنولوجيا، لأن سيارة الفورمولا إي يجب أن تكون قائمة على التكنولوجيا".

وسيسمح الترس التفاضلي الأمامي النشط للفرق بتعديل توازن السيارة عند الدخول إلى المنعطفات، ما يمنح السائقين ثقة أكبر، خصوصًا خلال المرحلة الأخيرة من الكبح والانتقال إلى بدء الانعطاف.

وربما تمثل إدارة عزم الدوران مجالًا أكثر إثارة للاهتمام. فمع وجود نظام الدفع الرباعي الدائم، ستتمكن الفرق من تعديل التوازن عبر توجيه قدر أكبر من القوة إلى المحور الأمامي أو الخلفي.

وحدة طاقة الجيل 4

الصورة من قبل: Gianluca D'Alessandro

فإذا كانت السيارة تميل إلى فرط الانعطاف، يمكن تحويل مزيد من القوة إلى المحور الأمامي لتثبيت القسم الخلفي وتقليل الأحمال على الإطارات الخلفية. أما في حالة ضعف الاستجابة للانعطاف، فيمكن اعتماد النهج المعاكس.

ومن شأن هذا المستوى من التعديلات أن يزيد من تعقيد السيارات، لكنه سيمنح الفرق أيضًا دقة أكبر بكثير في العمل على إعداداتها، ما يسمح لها بضبط السلوك الديناميكي للسيارة إلى مستوى لم تشهده الفورمولا إي من قبل.

وأوضح جيمس روسيتر، السائق الذي عمل مع الاتحاد الدولي للسيارات على تطوير سيارة الجيل الرابع على الحلبة: "إذا لم تكن لديك سيارة مثالية من الناحية الميكانيكية، فستتمكن من محاولة محاكاة ذلك من خلال البرمجيات".

وأضاف: "سيشكل ذلك أيضًا أفضلية كبيرة للسائقين الأكثر ذكاءً وقدرة على التحليل، أي أولئك الذين يعملون بشكل جيد جدًا مع مهندسيهم لفهم المعايير التي تحتاج إلى تعديل. سيكون الأمر مثيرًا للاهتمام للغاية.

"وستتمكن الفرق من العمل على أنظمة الكبح الإلكتروني لديها، وعلى كيفية التحكم في عملية الكبح، إلى جانب أنظمة منع الانزلاق ومنع انغلاق المكابح. وهذا مجال يعتمد على مهندسي المصنع، الذين يتولون إدارة كل هذه الأنظمة وتحسين أدائها، لكنني أعتقد أن هناك إمكانات هائلة هنا. فهذه العناصر تركز بشكل أكبر على الأداء.

"وخلال السباقات، ستمتلك الفرق أيضًا مجموعة كبيرة من البرمجيات تحت تصرفها لتعظيم كفاءة استخدام الطاقة وضمان الحفاظ على أعلى سرعة ممكنة عند أدنى نقطة في المنعطفات، وهو أمر أساسي لتحقيق الكفاءة خلال السباق.

"أعتقد أننا فتحنا المجال أمام مزيج مثير للاهتمام حقًا بالنسبة إلى المهندسين والسائقين، وهو أمر سيتمكنون من العمل عليه بعمق كبير".

وانطلقت حقبة الجيل الرابع في الفورمولا إي يوم الاثنين، مع بداية تجارب ما قبل الموسم على حلبة خاراما.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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