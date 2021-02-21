الفرق الزبونة بصدد الحصول على تكافؤ أكبر خلال حقبة الجيل الثالث في الفورمولا إي
ستوفّر بطولة العالم للفورمولا إي تكافؤًا أكبر للفرق الزبونة خلال حقبة الجيل الثالث عبر فرض تلقّي سياراتها لذات التحديثات البرمجية مثل الفرق المصنعية لكل سباق.
عملت "فيا"، عمليات الفورمولا إي، الفرق والمصنعون سويًا على تلك التحديثات من أجل حماية وتعزيز تنافسية الفرق الزبونة، لكنّها لن تزيد من النفقات على المصنعين.
ومع حظر توضيب المحرك الثنائي، إلى جانب توافق حول الإعدادات الطولية، فقد تصاعد الاهتمام بالدور الذي تقوم به البرمجيات.
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ويتركّز دور البرمجيات بشكل كبير في السباقات على تعزيز كفاءة الطاقة ومعايرة الكبح التجديدي.
وخلال دورتَي القوانين للجيلين الأوّل والثاني من السيارات، تلقّت فرق زبونة - مثل إنفيجن فيرجن ريسينغ (آودي) وفينتوري ريسينغ (مرسيدس) - ذات مكوّنات المحرك والمحوّل مثل مزوّديهم، لكنّهم كانوا مسؤولين بشكل كبير عن تطوير البرمجيات بالتعاون مع شركاء هندسيين ومختصين خارجيين.
مع ذلك، فقد علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّه لن يُسمح بذلك خلال حقبة الجيل الثالث، التي ستبدأ من موسم 2022/2023، وأنّه سيُطلب من المصنعين توفير معدّات متطابقة - والتي باتت تتضمّن الآن تحديثات البرمجيات - لكل سباق.
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وتعقيبًا على ذلك، صرّح فريدريك بيرتراند مدير الفورمولا إي ومشاريع الرياضات الابتكارية لدى "فيا" لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "حتى الآن، يتم تسليم السيارة من المصنّع ومن ثمّ يكون بوسع الفريق إضافة بعض البرمجيات والتحديثات على جانب الأداء. لكن ذلك لم يعد ممكنًا في قوانين الجيل التالي".
وأضاف: "سيتعيّن تسليم السيارة محدّثة على ذات نحو سيارة الفريق المصنعي. كما سيتوجب على المصنع في كل سباق أن يوفّر للزبون ولفريقه ذات نوع البرمجيات".
ووفقًا لمتحدث باسم "فيا"، فإنّ تلك التغييرات ستضمن تقدمًا ونموًا صحيًا للبطولة خلال الجيل التالي من القوانين.
جديرٌ بالذكر أنّ "فيا" والفورمولا إي قد وضعوا بندًا جديدًا ضمن إجراءات تسجيل المصنعين في قوانين الجيل الثالث يُلزم المصنّع الذي يقرر مغادرة ساحة البطولة بأن يواصل تزويد أيّة فرق زبونة حتى نهاية دورة القوانين في موسم 2025/2026.
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