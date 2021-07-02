الصين بصدد العودة إلى روزنامة الفورمولا إي في موسم 2021/2022

سيُعلَن عن الروزنامة المؤقتة لموسم 2021/2022 عقب اجتماع للمجلس العالمي لرياضة السيارات سيُعقد في 9 يوليو/تموز المُقبل في موناكو، قبل يوم من أول جائزة فورمولا إي في نيويورك.

وقد تم الإعلان بالفعل عن أولى جولات البطولة في كوريا الجنوبية في سيول من قِبَل عمدة المدينة أو سي-هوون، والتي ستُقام في 14 أغسطس/آب 2022 ضمن مجمّع جامسيل الرياضي والذي شهد إقامة الألعاب الأولمبية في 1988.

وعلى غرار سيول، فإنّ أول زيارة لقطار البطولة إلى جاكارتا في إندونسيا كان من المقرر الإعلان عنها لموسم 2019/2020، لكن تمّ إلغاؤها مرّتين بسبب الأزمة الصحية العالمية التي يشهدها العالم.

لكن من المقرر نهائيًا إقامة السباق في الموسم المُقبل، إذ سيشكّل جزءًا من الروزنامة بشكلها الجديد، حيث يعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ صفقات لفانكوفر (في يوليو) وإيندهوفين على وشك التوقيع كذلك.

في هذه الأثناء، من المقرر أن تُقام جولة في كيب تاون في فبراير/شباط - على الأرجح بعد الجولة الافتتاحية في المملكة العربية السعودية - حيث يأمُل مدراء البطولة أن فترة الأشهر السبعة المُقبلة قد توفّر وقتًا كافيًا لتحسّن الوضع العالمي لجائحة كورونا.

هذا وعقب جائزة ناجحة في موناكو تمت إقامتها على التصميم الكامل لحلبة الجائزة الكبرى للمرة الأولى في مايو/أيار الماضي، فإنّ الفورمولا إي تخوض محادثات من أجل العودة إلى الإمارة بشكل سنوي.

من جهته، أوضح جايمي ريغل المدير التنفيذي للفورمولا إي في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ الصين في طريقها كذلك للعودة إلى روزنامة البطولة، حيث سيكون سباق سانيا المعتاد هو الهدف الأساسي، لكن هنالك محادثات قائمة أيضاً مع مدن بديلة في حال لم يتمّ الاتفاق على الإعفاء الرياضي.

فقال: "نرغب بالتأكيد بالعودة إلى الصين. هنالك سباق سانيا، ولكننا نخوض محادثاك كذل مع شنغهاي، شينزين وتشينجدو".

وأضاف: "ولكن بالحديث الآن قبل تسعة أشهر من هذه الأحداث، فلا أحد منها قريب حتى من مرحلة المفاوضات التي نخوضها مع إندهوفين، فانكوفر وكيب تاون".

وتابع: "إذا ما ذهبنا إلى الصين العام المُقبل، وهو أمر نرغب به بكل تأكيد، فيُمكنني القول أن الجولة ستكون في سانيا، لكن ذلك ما يزال يعتمد على طلبات الإعفاء الرياضي، والتي لا تتواجد لأيّة رياضة حتى الآن".

هذا وأبدى ريغل ذكلك رغبته ورغبة الفورمولا إي بإقامة جولة للبطولة في اليابان والبرازيل، لكنّه أوضح بأنّ على هذين الحدثين الانتظار حتى موسم 2022/2023.