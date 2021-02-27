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السماح لمرسيدس بالمشاركة في سباق الدرعيّة الثاني في السعوديّة

سمحت إدارة سباقات الفورمولا واحد لجميع السيارات المزوّدة بوحدة طاقة مرسيدس بالمشاركة في سباق الدرعيّة الثاني.

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السماح لمرسيدس بالمشاركة في سباق الدرعيّة الثاني في السعوديّة

تسبّب عطلٌ في نظام منع تعطّل الكبح الخلفيّ، إلى جانب مشكلة في الكبح الأمامي، في اصطدام سيارة فانتوري الخاصة بإدواردو مورتارا بالحواجز الجانبيّة.

وتمّ نقل السويسريّ عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى المحليّ.

وذكر بيانٌ من الفريق أنّ "هذا الحادث جاء نتيجة عطلٍ في نظام المكابح" وهو ما دفع "فيا" إلى سحب سيارتَي الفريق الزبون إلى جانب سيارتَي الفريق المصنعيّ مرسيدس من التجارب التأهيليّة لجائزة الدرعيّة.

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وأشارت "فيا" إلى أنّ "المتنافس لم يكن قادرًا على الإثبات للمندوب التقنيّ لفيا أنّ السيارة آمنة".

وأجرت مرسيدس تعديلًا على برمجيّاتها، وقامت "فيا" بتقييمه، وسُمح نتيجة لذلك لجميع السيارات الأربع بالمشاركة في السباق الليليّ في العاصمة السعوديّة.

وقال جايمس مدير فريق مرسيدس: "إنّها مشكلة في البرمجيّات، يُمكنني تأكيد ذلك الآن".

وأضاف: "في ما يتعلّق بالتصحيح فإنّنا واثقون من أنّ بوسعنا إجراء تعديلٍ على البرمجيّات من أجل تغيير المتبدّلات على نحوٍ جيّد من أجل ضمان سلامة السيارة".

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