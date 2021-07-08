السعوديّة تفتتح موسم 2021-2022 من بطولة الفورمولا إي

سيشهد الموسم الثامن من بطولة الفورمولا إي إقامة ما مجموعه 16 جولة ستكون أربعٌ منها مزدوجة بدءًا من المملكة العربيّة السعوديّة في 28 و29 يناير المقبل.

وستكون هذه الزيارة الرابعة للبطولة إلى حلبة الدرعيّة التي قدّمت سباقات رائعة افتتاحيّة في المواسم السابقة، خاصة الموسم المنقضي عند استضافتها لأوّل سباق فورمولا إي ليلي.

وستشدّ البطولة رحالها إثر ذلك نحو المكسيك لخوض الجولة الثالثة في 12 فبراير.

لكنّ وجهة جديدة ستكون حاضرة إثر ذلك ومتمثّلة في العودة إلى القارة الأفريقيّة من خلال جائزة كايب تاون في جنوب أفريقيا في 26 من ذات الشهر.

وبعد تأكيد عودة الصين إلى روزنامة البطولة بعد غيابٍ طويل، لم يتمّ موقع إقامة السباق بعد، لكنّه سيكون في الـ 19 من مارس. وكان جايمي ريغلي المدير التنفيذي للفورمولا إي قد قال لموقعنا "موتورسبورت.كوم" الشهر الماضي أنّ سانيا تبقى الوجهة المرجّحة للبطولة هناك إلى جانب وجود خيارات أخرى في شنزن، وشانغهاي وشينغدو.

وستليها إثر ذلك سلسلة من ثلاثة سباقات أوروبيّة في كلٍ من روما، وموناكو، وبرلين في أبريل ومايو.

وستُقام جولة في عطلة نهاية أسبوع 4 يونيو بالرغم من أنّه لم يتمّ تحديد موقعها بعد،

أمّا فانكورن فستنضمّ هي الأخرى إلى روزنامة البطولة، بالرغم من أنّ الحلبة لا تزال بحاجة للحصول على المصادقة.

وستُقيم البطولة إثر ذلك ثلاث جولات مزدوجة في كلٍ من نيويورك، ولندن وسيول التي سيُسدل فيها ستار الموسم.

روزنامة 2021-2022:

الروزنامة الموعد البلاد الحلبة الجولة 1 & 2 28 و29 يناير 2022 السعوديّة الدرعية الجولة 3 12 فبراير 2022 المكسيك مكسيكو سيتي الجولة 4 26 فبراير 2022 جنوب أفريقيا كايب تاون الجولة 5 19 مارس 2022 الصين سيُعلن لاحقًا الجولة 6 9 أبريل 2022 إيطاليا روما الجولة 7 30 أبريل 2022 موناكو مونتي كارلو الجولة 8 14 مايو 2022 ألمانيا برلين الجولة 9 4 يونيو 2022 سيُعلن لاحقًا سيُعلن لاحقًا الجولة 10 2 يوليو 2022 كندا فانكوفر الجولة 11 و12 16 و17 يوليو 2022 الولايات المتّحدة نيويورك سيتي الجولة 13 و14 30 و31 يوليو 2022 المملكة المتّحدة لندن الجولة 15 و16 13 و14 أغسطس 2022 كوريا الجنوبيّة سيول