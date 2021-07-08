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السعوديّة تفتتح موسم 2021-2022 من بطولة الفورمولا إي

صادق المجلس العالمي لرياضة السيارات على روزنامة موسم 2021-2022 من بطولة الفورمولا إي والذي سينطلق بوابة جولة مزدوجة في ربوع المملكة العربيّة السعوديّة للموسم الرابع على التوالي.

السعوديّة تفتتح موسم 2021-2022 من بطولة الفورمولا إي

سيشهد الموسم الثامن من بطولة الفورمولا إي إقامة ما مجموعه 16 جولة ستكون أربعٌ منها مزدوجة بدءًا من المملكة العربيّة السعوديّة في 28 و29 يناير المقبل.

وستكون هذه الزيارة الرابعة للبطولة إلى حلبة الدرعيّة التي قدّمت سباقات رائعة افتتاحيّة في المواسم السابقة، خاصة الموسم المنقضي عند استضافتها لأوّل سباق فورمولا إي ليلي.

وستشدّ البطولة رحالها إثر ذلك نحو المكسيك لخوض الجولة الثالثة في 12 فبراير.

لكنّ وجهة جديدة ستكون حاضرة إثر ذلك ومتمثّلة في العودة إلى القارة الأفريقيّة من خلال جائزة كايب تاون في جنوب أفريقيا في 26 من ذات الشهر.

وبعد تأكيد عودة الصين إلى روزنامة البطولة بعد غيابٍ طويل، لم يتمّ موقع إقامة السباق بعد، لكنّه سيكون في الـ 19 من مارس. وكان جايمي ريغلي المدير التنفيذي للفورمولا إي قد قال لموقعنا "موتورسبورت.كوم" الشهر الماضي أنّ سانيا تبقى الوجهة المرجّحة للبطولة هناك إلى جانب وجود خيارات أخرى في شنزن، وشانغهاي وشينغدو.

وستليها إثر ذلك سلسلة من ثلاثة سباقات أوروبيّة في كلٍ من روما، وموناكو، وبرلين في أبريل ومايو.

وستُقام جولة في عطلة نهاية أسبوع 4 يونيو بالرغم من أنّه لم يتمّ تحديد موقعها بعد،

أمّا فانكورن فستنضمّ هي الأخرى إلى روزنامة البطولة، بالرغم من أنّ الحلبة لا تزال بحاجة للحصول على المصادقة.

وستُقيم البطولة إثر ذلك ثلاث جولات مزدوجة في كلٍ من نيويورك، ولندن وسيول التي سيُسدل فيها ستار الموسم.

روزنامة 2021-2022:

الروزنامة الموعد البلاد الحلبة

الجولة 1 & 2

28 و29 يناير 2022

السعوديّة

الدرعية

الجولة 3

12 فبراير 2022

المكسيك

مكسيكو سيتي

الجولة 4

26 فبراير 2022

جنوب أفريقيا

كايب تاون

الجولة 5

19 مارس 2022

الصين

سيُعلن لاحقًا

الجولة 6

9 أبريل 2022

إيطاليا

روما

الجولة 7

30 أبريل 2022

موناكو

مونتي كارلو

الجولة 8

14 مايو 2022

ألمانيا

برلين

الجولة 9

4 يونيو 2022

سيُعلن لاحقًا

سيُعلن لاحقًا

الجولة 10

2 يوليو 2022

 كندا

فانكوفر

الجولة 11 و12

16 و17 يوليو 2022

الولايات المتّحدة

نيويورك سيتي

الجولة 13 و14

30 و31 يوليو 2022

المملكة المتّحدة

لندن

الجولة 15 و16

13 و14 أغسطس 2022

كوريا الجنوبيّة

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الصين بصدد العودة إلى روزنامة الفورمولا إي في موسم 2021/2022

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