السعوديّة تفتتح موسم 2021-2022 من بطولة الفورمولا إي
صادق المجلس العالمي لرياضة السيارات على روزنامة موسم 2021-2022 من بطولة الفورمولا إي والذي سينطلق بوابة جولة مزدوجة في ربوع المملكة العربيّة السعوديّة للموسم الرابع على التوالي.
سيشهد الموسم الثامن من بطولة الفورمولا إي إقامة ما مجموعه 16 جولة ستكون أربعٌ منها مزدوجة بدءًا من المملكة العربيّة السعوديّة في 28 و29 يناير المقبل.
وستكون هذه الزيارة الرابعة للبطولة إلى حلبة الدرعيّة التي قدّمت سباقات رائعة افتتاحيّة في المواسم السابقة، خاصة الموسم المنقضي عند استضافتها لأوّل سباق فورمولا إي ليلي.
وستشدّ البطولة رحالها إثر ذلك نحو المكسيك لخوض الجولة الثالثة في 12 فبراير.
لكنّ وجهة جديدة ستكون حاضرة إثر ذلك ومتمثّلة في العودة إلى القارة الأفريقيّة من خلال جائزة كايب تاون في جنوب أفريقيا في 26 من ذات الشهر.
وبعد تأكيد عودة الصين إلى روزنامة البطولة بعد غيابٍ طويل، لم يتمّ موقع إقامة السباق بعد، لكنّه سيكون في الـ 19 من مارس. وكان جايمي ريغلي المدير التنفيذي للفورمولا إي قد قال لموقعنا "موتورسبورت.كوم" الشهر الماضي أنّ سانيا تبقى الوجهة المرجّحة للبطولة هناك إلى جانب وجود خيارات أخرى في شنزن، وشانغهاي وشينغدو.
وستليها إثر ذلك سلسلة من ثلاثة سباقات أوروبيّة في كلٍ من روما، وموناكو، وبرلين في أبريل ومايو.
وستُقام جولة في عطلة نهاية أسبوع 4 يونيو بالرغم من أنّه لم يتمّ تحديد موقعها بعد،
أمّا فانكورن فستنضمّ هي الأخرى إلى روزنامة البطولة، بالرغم من أنّ الحلبة لا تزال بحاجة للحصول على المصادقة.
وستُقيم البطولة إثر ذلك ثلاث جولات مزدوجة في كلٍ من نيويورك، ولندن وسيول التي سيُسدل فيها ستار الموسم.
روزنامة 2021-2022:
|الروزنامة
|الموعد
|البلاد
|الحلبة
|
الجولة 1 & 2
|
28 و29 يناير 2022
|
السعوديّة
|
الدرعية
|
الجولة 3
|
12 فبراير 2022
|
المكسيك
|
مكسيكو سيتي
|
الجولة 4
|
26 فبراير 2022
|
جنوب أفريقيا
|
كايب تاون
|
الجولة 5
|
19 مارس 2022
|
الصين
|
سيُعلن لاحقًا
|
الجولة 6
|
9 أبريل 2022
|
إيطاليا
|
روما
|
الجولة 7
|
30 أبريل 2022
|
موناكو
|
مونتي كارلو
|
الجولة 8
|
14 مايو 2022
|
ألمانيا
|
برلين
|
الجولة 9
|
4 يونيو 2022
|
سيُعلن لاحقًا
|
سيُعلن لاحقًا
|
الجولة 10
|
2 يوليو 2022
|كندا
|
فانكوفر
|
الجولة 11 و12
|
16 و17 يوليو 2022
|
الولايات المتّحدة
|
نيويورك سيتي
|
الجولة 13 و14
|
30 و31 يوليو 2022
|
المملكة المتّحدة
|
لندن
|
الجولة 15 و16
|
13 و14 أغسطس 2022
|
كوريا الجنوبيّة
|
سيول