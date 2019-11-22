الدرعية للفورمولا إي: سيمز يتفوق على سائقَي مرسيدس ليحرز قطب الانطلاق الأول

وصل سيمز إلى "السوبر بول" من المجموعة الثالثة قبل أن يسجل اللفة الأسرع مع دقيقة و14.453 ثانية وينال ثلاث نقاط في البطولة محرزاً أول قطب انطلاق الأول للموسم، والثاني له في مسيرته المهنية ضمن الفورمولا إي.

واستفاد فاندورن من المقطع الأخير القويّ له لحجز مكان على صف الانطلاق الأول لصالح مرسيدس، بينما سينطلق زميله نيك دي فريز بطل الفورمولا 2 من المركز الثالث.

المركز الرابع كان من نصيب إدواردو مورتارا مع فريق فانتوري، حيث تأهل أمام سام بيرد الذي خسر ما يقارب 0.8 ثانية خلف سيمز في المقطع الأخير لينطلق خامساً أمام جيروم دامبروسيو سائق ماهيندرا.

أندريه لوتيرر سينطلق من المركز السابع في أول سباق فورمولا إي له مع بورشه بالرغم من أنه لم يتأهل إلى السوبر بول، لكنه سينطلق أمام أوليفر رولاند سائق نيسان.

بينما أكمل ماكسيميليان غونتر وأوليفر تورفي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

أما جون-إريك فيرن حامل لقب الموسم الماضي سينطلق من المركز 11 أمام روبن فرينز.

أما لوكاس دي غراسي سائق أودي فسينطلق من المركز 19، بينما اكتفى كل من سيباستيان بويمي وميتش إيفانز بالمركزين الـ 14 والـ 16.