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الدرعيّة تستعدّ لاستضافة جائزة الفورمولا إي 2023

تستعدّ المملكة العربيّة السعوديّة لاستضافة لاستضافة جولة مزدوجة من بطولة العالم للسيارات الكهربائيّة الفورمولا إي وذلك على حلبة شوارع الدرعيّة.

الدرعيّة تستعدّ لاستضافة جائزة الفورمولا إي 2023

بعد استضافتها الجولة الافتتاحيّة في كلّ من المواسم الأربعة الماضية، آثرت المملكة تأخير جولتها لتكون الثانية هذا العام بالنظر إلى استضافة رالي داكار الأسطوري لفترة أطول في نسخة هذا العام.

وبعد افتتاح الحقبة الجديدة من البطولة في المكسيك عبر انطلاق سيارات الجيل 3، تُستأنف الإثارة نهاية هذا الأسبوع على حلبة شوارع الدرعيّة.

وستكون المملكة مجدّدًا مسرحًا لجولة مزدوجة، حيث ستُقام الأولى غدًا الجمعة، على أن تليها الثانية مباشرة يوم السبت.

وستكون حلبة الدرعيّة موقعًا جيّدًا لتقييم أداء السيارات الجديدة الأكثر قوّة مع إطارات المزوّد الجديد هانكوك بالمقارنة مع الجيل السابق، وذلك بالنظر إلى أنّ مسار حلبة المكسيك عرف تعديلات بالمقارنة مع النسخة السابقة.

وتتألّف الحلبة من 21 منعطفًا وتبلغ مسافتها 2.495 كلم، حيث يحمل نيك دي فريز الزمن القياسي على صعيد التجارب التأهيليّة بتحقيقه 1:07.154 دقيقة من نسخة العام الماضي.

وكان فريق أندريتي القوّة الضاربة في الجولة الماضية في المكسيك، حيث كان سائقه جايك دينيس قريبًا للغاية من تحقيق قطب الانطلاق الأوّل، قبل أن يُسيطر على مجريات السباق ويُحقّق فوزًا سهلًا.

لكنّ بقيّة الفرق ستُحاول الردّ بقوّة بالتأكيد، خاصة الصانع الألماني بورشه وكذلك ماهيندرا اللذين تمتّعا بوتيرة جيّدة.

وسيغيب روبن فرينز عن هذه الجولة بعد أن كسر معصمه في جولة المكسيك، حيث سيقوم كيلفن فان در ليندي بتعويضه.

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فورمولا إي: دينيس يفوز بأولى سباقات حقبة الجيل الثالث في المكسيك

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