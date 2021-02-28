إيفانز يشرح حادثة لين العنيفة في سباق الدرعية الثاني للفورمولا إي

أكّد فريق "ماهيندرا ريسينغ" أنّه تم تسريح سائقه لين من المستشفى بعد الحصول على نتائج الآشعات المقطعية التي خضع لها، حيث رافقه مدير الفريق ديلباغ غيل.

وكان البريطاني في المركز الـ 14 ضمن منافسة مع سائق جاغوار إيفانز في اللفة الـ 26 من أصل 29 عندما اصطدم الثنائي ببعضهما البعض عند منطقة الكبح بالتوجّه إلى المنعطف الـ 18، والذي برهن على كونه نقطة التجاوز الأساسية من كلا السباقَين الليليين في الدرعية.

وقد دفع ذلك التصادم بسيارة لين في الهواء ومن ثم انقلابها رأسًا على عقب قبل انزلاقها على الأسفلت لتتوقّف في النهاية بين الحواجز الجانبية والحائط الخرساني الخارجي في نهاية منطقة الخروج الآمن.

وقد شرح إيفانز ما حدث من منظوره قائلًا: "لقد كانت حادثة سيئة. في البداية، كنت أدافع بقوة أمام أليكس بالتوجّه إلى المنعطف الـ 18، بينما قاد هو بالقُرب من الحواجز".

وأضاف: "لم يتراجع عن ذلك في الحقيقة، هل كانت هنالك مساحة؟ لست متأكدًا، إذ عليّ رؤية الإعادة. آمُل أنّه كانت هنالك مساحة وأنّني لم أرتكب أيّ أمر خاطئ".

وتابع: "لكنّه اصطدم بإطاري الخلفي وطارت سيارته في الهواء. كانت حادثة صعبة للغاية".

في المقابل، خرج إيفانز كذلك من السباق مباشرة، كما تمّ رفع العلم الأحمر قبل ثلاث دقائق من نهاية السباق بعد فترة مبدئية خلف سيارة الأمان، حيث تم إعادة توجيه السيارات خلال خط الحظائر.

وبالحديث عن حالة لين، قال إيفانز: "لقد تحدثت إليه. يبدو على ما يرام، لكنّه ذهب إلى المستشفى كإجراء وقائي لضمان عد تعرضه لأيّة إصابات بعد إنتهاء الصدمة".

وأكمل: "لم تكن لحظة جيّدة، في مرحلة ما كان بوسعي رؤية سيارته فوقي. رأيته يصطدم بالحائط وأسرعت خارج السيارة للتأكد من أنّه على ما يرام. لا ترغب مطلقًا بحدوث هذه الأمور في السباقات. إنّه صديق أيضاً، ولا تريد رؤية أحد يتعرض لذلك على الإطلاق".

واختتم: "آمُل أن نرى سريعًا إعادة لما حدث، لكنني أعتقد بأنّها حادثة تسابق. كنا ننافس بقوة، ولكن على مركز بلا قيمة".