إيفانز "قدّم كل ما لديه" في الفصل الأخير من معركة لقب الفورمولا إي في سيول

كان إيفانز ما يزال ضمن معركة اللقب مع فرصة التغلب على ستوفيل فاندورن البطل الحالي في السباق الأخير ضمن جولة سيول، لكنه كان بحاجة للفوز وألا يسجل البلجيكي النقاط، وذلك بسبب تأخّره بفارق 21 نقطة خلف سائق مرسيدس.

لكن النيوزلندي لم يتأهّل سوى بالمركز الـ 13، وبالرُغم من تقدمه إلى المركز السابع في السباق، إلّا أنه لم يتمكن من تحقيق أي تقدم إضافي، فيما أحرز فاندورن المركز الثاني في السباق.

مع ذلك، لا يشعر إيفانز بأي ندم حيال موسمه هذا العام، حيث أوضح بأنه وفريقه قدما "أداءً جيدًا للغاية" في محاولتهما للفوز باللقب.

فقال: "قدمت كل ما لديّ. في هذه الأجواء، ومنذ الأمس في الأجواء الجافة قبل أن تمطر، لم نتمتع بوتيرتنا الاعتيادية وكنا متأخرين بعض الشيء".

وأضاف: "حاولنا إصلاح ذلك اليوم، لكن التصفيات لم تكن في صالحنا في الحقيقة، قيادة السيارة لم تكن طبيعية".

وتابع: "حاولنا تحقيق التقدم من جديد في السباق. نجحت في ذلك على صعيد المركز على المسار، ودخلت ضمن مراكز النقاط، لكن لم أتمكن من تحقيق تقدم إضافي".

وأكمل: "ذلك محبط بالتأكيد، ولكن علينا الاعتراف بأننا قدمنا محاولة جيدة في المنافسة على اللقب، إذ أن بعض الحلبات تناسب سيارتك وبعضها لا يناسبها. هذه السيارة يمكن أن تكون سريعة جدًا جدًا كما تعلمون. ولكن هنالك بضع حلبات لم تناسبنا في الواقع".

واختتم: "لكن الفريق ليس نادمًا على أي شيء، ولا أنا. قدمنا محاولة جيدة هذا الموسم، لكن بعض الافتقار للثبات أضرّنا بعض الشيء".