إيفانز: صيغة التصفيات الجديدة للفورمولا إي تزيد من صعوبة الفوز بالسباقات

أكمل إيفانز الموسم الماضي بالمركز الرابع، بفارق تسع نقاط خلف الفائز باللقب نيك دي فريز سائق مرسيدس، حيث تسببت مشكلة على خط الانطلاقة للسباق الختامي مع حادثة تالية مع إدواردو مورتارا، بالقضاء على آمالهما بحصد اللقب.

وبعد تغيير صيغة التصفيات للبطولة الكهربائية، يشعر إيفانز أن جاغوار ستكون قادرة على المنافسة بشكل أكثر قوة خلال الموسم.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أننا سنرى الكثير من السائقين ينافسون على الصدارة بشكل دوري".

وأكمل: "أعتقد أن الفوز بالسباقات سيصبح أكثر صعوبة، لأننا سنرى المزيد من السائقين السريعين في الصدارة".

وتابع: "من الواضح أننا نريد رؤية ذلك، وسيصبح تحقيق الانتصارات أكثر صعوبة".

وأردف: "بالتأكيد، لو نظرنا إلى بيناتنا الإحصائية، من المفترض أن نستفيد من هذه الصيغة. نأمل أن نحظى بفرصة المنافسة على اللقب".

وإلى جانب زميله سام بيرد الذي مدد عقده مع جاغوار لعدة سنوات، سيبقى إيفانز مع الفريق لفترة طويلة.

حيث يرى أن تمديد عقد زميله يمنح الفريق القاعدة المطلوبة لمواصلة التطور والضغط والاستفادة من القوانين الجديدة.

فقال: "أعتقد أن زميلي يقوم بعمل جيد، وعلاقتنا جيدة للغاية. نحن نعمل بشكل جيد للغاية معاً منذ انضمام سام".

وتابع: "امتلاك الثبات أمر جيد، أعتقد أنه مفيد حقاً للفريق".

واختتم: "من الواضح الآن أن القلق غير موجود، يمكننا مواصلة العمل والتقدم. أعتقد أننا في وضع جيد".