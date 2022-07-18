إيفانز: تجاوز دي فريز في نيويورك كان "حركة غبية"

بعد منتصف السباق الثاني على شوارع حلبة بروكلين، كان إيفانز يخوض منافسة في مواجهة أليكسندر سيمز سائق ماهيندرا، والذي تجاوزه ستوفيل فاندورن حينها وكان يحاول الحفاظ على مركزه الثالث.

وكان دي فريز يلاحق إيفانز، حيث اقترب الثلاثة من المنعطف العاشر وأغلق سيمز الجهة الداخلية ما أجبر إيفانز على التوجه نحو الجهة الخارجية.

ورأى دي فريز فرصة متاحة حيث تمكن من التوجه إلى الجهة الداخلية من سيارة إيفانز، ما أدى إلى اقتراب كبير من سائق جاغوار بينما تلامست سيارة الهولندي مع سيارة سيمز وكاد الأخير أن ينزلق.

وتعقيباً على الحادثة، أشار إيفانز إلى أن تلك الحركة "لم تكن مناسبة".

فقال: "أعتقد أن سيمز كان يعاني من حرارة في مدخرة الطاقة أو مشاكل في الطاقة، لذا اقتربت منه وكان يدافع بشدة. لاحظت أنه يعاني على المقاطع المستقيمة، وحالما اقتربنا من المنعطف العاشر بدأ يدافع بشدة".

وأكمل: "قرر نيك إجراء حركة تجاوز متأخرة للغاية عليّ وكاد أن يُطيح بألكسندر خارجاً. كانت حركة غبية. أعلم أن فريقه طلب منه تجاوزي، لكنني أعتقد أنها لم تكن حركة مناسبة".

ومن ثم حاول إيفانز استعادة مركزه من دي فريز لاحقاً، لكنه كاد أن يخسر السيطرة على سيارته، إلا أنه نجح بإبقائها بعيدة عن الحواجز وبقي ضمن الأربعة الأوائل.

ميتش إيفانز، جاغوار تصوير: صور موتورسبورت

وأشار النيوزيلندي إلى أنه امتلك الوتيرة ضمن سيارته جاغوار للفوز بالسباق، حيث نجح بخفض فارق الصدارة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أنه كان بوسعنا الفوز اليوم، كانت سيارتنا جيدة للغاية".

وأكمل: "ارتطمت بحفرة صغيرة على المقطع المستقيم ضمن منطقة الكبح، وكنت محظوظاً للغاية لعدم خروجي من السباق".

وتابع: "حاولت التعويض لكنني خسرت الكثير من الوقت واحتجت لعدة لفات كي أستعيد توازني. أعتقد أننا كنا قادرين على الفوز اليوم حقاً".

من جهته، ارتطم دي فريز بنفس الحفرة الصغيرة تلك أثناء محاولته تجاوز سيمز ومرة أخرى أثناء دفاعه في مواجهة هجمات سام بيرد.

وأشار حامل اللقب إلى أن السباق كان جيداً، لكن احتكاكه بتلك الحفرة قضى على آماله بالتشبث بالصدارة.

فقال: "أنا محبط لأنني لم أقدم للفريق ما يستحق. أعتقد أننا كنا نستحق المركز الرابع على القل، لكنني لم أتمكن من تجاوز سيمز".

وأكمل: "لم أكن أدرك وجود تلك الحفرة. كان من الواضح أنني خسرت الوتيرة".