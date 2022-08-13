إيفانز بحاجة لسباق "نسخ ولصق" من سباق سيول الأول لينتزع لقب الفورمولا إي من فاندورن

تقدم سائق جاغوار إلى صدارة سباق كوريا الجنوبية الأول في الفورمولا إي عندما استفاد من الانطلاقة الضعيفة لصاحب قطب الانطلاق الأول أوليفر رولاند ونجح بتجاوز لوكاس دي غراسي عند المنعطف الأول، قبل أن يتوقف السباق لقرابة 40 دقيقة إثر حادثة جمعت 8 سيارات.

بعد استئناف السباق حافظ إيفانز على صدارته وبدأ ببناء فارق أمام رولاند، حيث اعترف بأن الأجواء الماطرة ناسبت سيارته جاغوار.

فقال: "لعبت الأمطار لصالحنا بعض الشيء حيث ساهمت في خلط الأوراق، لكنه كان سباقًا صعبًا بسبب تغيّر الأجواء على مقاطع مختلفة من الحلبة والتي كانت تجف أسرع من غيرها".

هذا ودفع فوز اليوم إيفانز ليقترب إلى حدود 21 نقطة من فاندورن متصدر الترتيب، والذي أكمل السباق خامسًا، بينما خرج إدواردو مورتارا من معركة اللقب إثر انسحابه اليوم.

ومن أجل أن يتفوق على فاندورن، فإن إيفانز بحاجة إمّا للفوز بسباق الغد أو أن يحل ثانيًا مع إحراز قطب الانطلاق الأول وأسرع لفة - على أمل أن يعاني فاندورن من أجل تسجيل النقاط.

"أنا بحاجة لنسخ ولصق من سباق اليوم على ما أعتقد، تسجيل قطب الانطلاق الأول غدًا سيكون مفيدًا كذلك" قال إيفانز.

وأضاف: "لكنني بحاجة للفوز بالتأكيد وألّا يسجل هو النقاط، لذلك نحن نحتاج لبعض الحظ".

وتابع: "كما رأيتم اليوم، كنا قادرين على فعل ذلك، لكنه خاض سباقًا قويًا أيضاً، لذلك سيكون حاضرًا في المنافسة، فسيارة مرسيدس تعمل بشكل جيد للغاية هنا".

واختتم: "على أية حال، سيكون أمامنا يوم صعب في الغد، لكنها الفورمولا إي، وكل الأمور واردة الحدوث".