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فريق إنفيجن فيرجين ريسينغ: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

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فريق إنفيجن فيرجين ريسينغ: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية
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يشارك فريق "إنفيجن فيرجين ريسينغ" في منافسات الفورمولا إي الكهربائية منذ أول موسم لها في 2014، وهو أحد فريقَين بريطانيين، إلى جانب جاغوار ريسينغ.

يمثل الفريق المشاركة البريطانية ضمن منافسات البطولة منذ بداية إنشائها، ويمتلك تاريخاً مشرفاً إذ اقترب كثيراً من تحقيق اللقب، لكنه لم ينجح بذلك بعد.

وبعد إنهاء الموسم الأول بالمركز الخامس ضمن الترتيب العام، انطلق الفريق ليحرز المركز الثالث في الموسم التالي، قبل أن يتراجع إلى الرابع في موسم 2016-2017. وواصل ليحرز المركز الثالث مرتين على التوالي خلال الموسمين التاليين، وفي 2019-2020 كان الفريق ضمن نادي المنافسين الدائمين، لينهي بالمركز الرابع ضمن الترتيب العام.

وطوال ثلاثة مواسم كان الفريق يستعمل وحدة طاقة من المصنع الفرنسي "دي.أس أوتوموبيل"، لينافس بها على بطولتي الفرق والسائقين مع سام بيرد خلال الموسم الرابع. وبعد انتهاء الشراكة بينهما، انتقل الفريق لاستعمال وحدات طاقة أودي. حيث نجح في آخر موسم بمجاراة الفريق المصنعيّ والمنافسة على اللقب.

وشارك بيرد مع العلامة البريطانية منذ أول موسم في البطولة، لكنه سيترك الفريق في الموسم السابع، لينضم نيك كاسيدي بديلاً عنه، حيث أحرز صاحب الـ 25 عاماً "التاج الثلاثي الياباني" المتمثل بألقاب: سوبر جي تي، فورمولا 3 وسوبر فورمولا.

 

الفريق

السائق

السائق

إنفيجن فيرجين ريسينغ

نيك كاسيدي

روبن فرينز

عدد المشاركات

69

0

45

منصات التتويج

29

0

7

الانتصارات

11

0

2

وأثبت كاسيدي قدراته على متن سيارة من الجيل الثاني في الفورمولا إي، مع رقم قياسي جديد على حلبة مراكش مع الفريق خلال أولى مشاركاته في تجارب الناشئين شهر مارس/آذار، على طريقه لتصدر الأزمنة حينها.

وسيقود إلى جانب روبن فرينز، الذي أنهى موسم 2019-2020 بوتيرة قوية في برلين، حيث نجح بالوصول إلى "سوبر بول" أربع مرات، وأحرز منصتي تتويج على طريق تحقيق المركز 12 ضمن ترتيب السائقين العام.

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السلاسل فورمولا إي
قائمة الفرق فيرجن ريسينغ
الكاتب خلدون يونس

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