فورمولا إي
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث التالي خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة برلين
20 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
-
11 يوليو
Canceled
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 1
25 يوليو
-
25 يوليو
Canceled
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 2
26 يوليو
-
26 يوليو
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا إي / أخبار عاجلة

إلغاء سلسلة "جاغوار آي-بيس إي تروفي" الداعمة للفورمولا إي نهاية موسم 2019/2020

المشاركات
التعليقات
إلغاء سلسلة "جاغوار آي-بيس إي تروفي" الداعمة للفورمولا إي نهاية موسم 2019/2020
18-05-2020

سيتمّ إلغاء سلسلة "جاغوار آي-بيس إي تروفي" - التي تدعم بعض جولات الفورمولا إي - نهاية موسم 2019/2020، وذلك وسط الهبوط الاقتصادي الذي يشهده العالم إثر تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19".

عادت جاغوار إلى رياضة السيارات الدولية من خلال فريقها في الفورمولا إي في 2016، وكذلك سلسلة الصانع الواحد لطراز "آي-بيس اس يو في" الكهربائي التي تمّ إطلاقها في 2018 ضمن صفقة لثلاثة أعوام.

وقد شهد الموسم الأوّل من تلك السلسلة 10 سباقات، لكنّها انتقلت إلى روزنامة من 8 سباقات للموسم الحالي 2019/2020، وذلك قبل تعليق المنافسات بسبب تفشّي الجائحة.

فيما شهد عام السلسلة الأول مشاركة 12 سيارة، لكنّ ذلك العدد تراجع إلى 10 هذا الموسم مقسمة بين 6 فرق، بالإضافة إلى السيارات المدارة مركزيًا للسائقين الضيوف.

وتعقيبًا على قرار إلغاء السلسلة، قال جايمس برايسلي مدير فريق جاغوار في الفورمولا إي: "حققت السلسلة العديد من الأهداف التي وضعناها لها. مع ذلك، وخلال هذه الظروف غير المسبوقة التي تسبب بها تفشّي وباء كورونا، فقد راجعنا استراتيجيتنا واتخذنا قرارًا بإلغاء سلسلة جاغوار آي-بيس إي تروفي بعد موسمين ناجحين لها".

وأضاف: "سنظل ملتزمين بالكامل مع رياضة السيارات الكهربائية وفريقنا جاغوار ريسينغ في الفورمولا إي كجزء هام من انتقالنا الكامل إلى المركبات الكهربائية".

من جهته سبق وتحدث جايمي رييغل المدير التنفيذي للفورمولا إي على تلك السلسلة قائلًا: "جاغوار شركاء رائعون على الحلبة وخارجها. نجاح سلسلة إي تروفي بالاستفادة من التقنيات الرائد التي طورتها جاغوار من خلال الفورمولا إي وتطبيقها على سيارات إنتاج عالية المستوى لهو دليل على قدرات علامتهم التجارية والجانب الهندسي لديهم".

جديرٌ بالذكر أنّه يُعتقد بأنّ إي تروفي هي أوّل سلسلة رياضة سيارات دولية يتمّ إلغاؤها مباشرة بسبب الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية الحالية.

المقال التالي
فيرن: حلمي أن تندمج الفورمولا واحد والفورمولا إي في المستقبل

المقال السابق

فيرن: حلمي أن تندمج الفورمولا واحد والفورمولا إي في المستقبل
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: ما تأثير انتقال ريكاردو إلى مكلارين على مسيرته المهنية؟

2
فورمولا 1

برياتوري: ألونسو "الأكثر صفاءً" مستعد للعودة إلى الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

أبرز 10 سائقين حصدوا فوزًا واحدًا فقط خلال مسيرتهم في الفورمولا واحد

4
فورمولا 1

وولف "فخورٌ جدًا" برؤية موسم الفورمولا واحد ينطلق في النمسا

5
فورمولا 1

ثلاث جولات ستغيب عن روزنامة موسم 2020 المعدلة للفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

مقابلة مع أليخاندرو عجاج في سلسلة ThinkingForward# 24:32
فورمولا إي

مقابلة مع أليخاندرو عجاج في سلسلة ThinkingForward#

مقابلة مع جون-إريك فيرن في سلسلة ThinkingForward# 27:14
فورمولا إي

مقابلة مع جون-إريك فيرن في سلسلة ThinkingForward#

تحدي السباق في المنزل للفورمولا إي: ملخص السباق الأول في هونغ كونغ 01:37
فورمولا إي

تحدي السباق في المنزل للفورمولا إي: ملخص السباق الأول في هونغ كونغ

تحدي السباق في المنزل للفورمولا إي: انطلاقة السباق الأول في هونغ كونغ 01:05
فورمولا إي

تحدي السباق في المنزل للفورمولا إي: انطلاقة السباق الأول في هونغ كونغ

تحدي السباق في المنزل: ملخص السباق 01:57
فورمولا إي

تحدي السباق في المنزل: ملخص السباق

أحدث الأخبار

إلغاء سلسلة "جاغوار آي-بيس إي تروفي" الداعمة للفورمولا إي نهاية موسم 2019/2020
FE

إلغاء سلسلة "جاغوار آي-بيس إي تروفي" الداعمة للفورمولا إي نهاية موسم 2019/2020

فيرن: حلمي أن تندمج الفورمولا واحد والفورمولا إي في المستقبل
FE

فيرن: حلمي أن تندمج الفورمولا واحد والفورمولا إي في المستقبل

الفورمولا إي تُجدّد عقد سباق روما حتّى 2025
FE

الفورمولا إي تُجدّد عقد سباق روما حتّى 2025

عجاج: يجب أن تعود أحداث رياضة المحرّكات "في أقرب وقتٍ ممكن"
FE

عجاج: يجب أن تعود أحداث رياضة المحرّكات "في أقرب وقتٍ ممكن"

لا قرار حيال الجيل الثالث من سيارات الفورمولا إي قبل الصيف
FE

لا قرار حيال الجيل الثالث من سيارات الفورمولا إي قبل الصيف

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.