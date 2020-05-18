إلغاء سلسلة "جاغوار آي-بيس إي تروفي" الداعمة للفورمولا إي نهاية موسم 2019/2020

عادت جاغوار إلى رياضة السيارات الدولية من خلال فريقها في الفورمولا إي في 2016، وكذلك سلسلة الصانع الواحد لطراز "آي-بيس اس يو في" الكهربائي التي تمّ إطلاقها في 2018 ضمن صفقة لثلاثة أعوام.

وقد شهد الموسم الأوّل من تلك السلسلة 10 سباقات، لكنّها انتقلت إلى روزنامة من 8 سباقات للموسم الحالي 2019/2020، وذلك قبل تعليق المنافسات بسبب تفشّي الجائحة.

فيما شهد عام السلسلة الأول مشاركة 12 سيارة، لكنّ ذلك العدد تراجع إلى 10 هذا الموسم مقسمة بين 6 فرق، بالإضافة إلى السيارات المدارة مركزيًا للسائقين الضيوف.

وتعقيبًا على قرار إلغاء السلسلة، قال جايمس برايسلي مدير فريق جاغوار في الفورمولا إي: "حققت السلسلة العديد من الأهداف التي وضعناها لها. مع ذلك، وخلال هذه الظروف غير المسبوقة التي تسبب بها تفشّي وباء كورونا، فقد راجعنا استراتيجيتنا واتخذنا قرارًا بإلغاء سلسلة جاغوار آي-بيس إي تروفي بعد موسمين ناجحين لها".

وأضاف: "سنظل ملتزمين بالكامل مع رياضة السيارات الكهربائية وفريقنا جاغوار ريسينغ في الفورمولا إي كجزء هام من انتقالنا الكامل إلى المركبات الكهربائية".

من جهته سبق وتحدث جايمي رييغل المدير التنفيذي للفورمولا إي على تلك السلسلة قائلًا: "جاغوار شركاء رائعون على الحلبة وخارجها. نجاح سلسلة إي تروفي بالاستفادة من التقنيات الرائد التي طورتها جاغوار من خلال الفورمولا إي وتطبيقها على سيارات إنتاج عالية المستوى لهو دليل على قدرات علامتهم التجارية والجانب الهندسي لديهم".

جديرٌ بالذكر أنّه يُعتقد بأنّ إي تروفي هي أوّل سلسلة رياضة سيارات دولية يتمّ إلغاؤها مباشرة بسبب الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية الحالية.