إلغاء جولة فانكوفر للفورمولا إي لهذا الموسم وتأجيلها لـ 2023

كان من المخطّط أن تعود الفورمولا إي إلى كندا للمرّة الأولى منذ 2017، حيث كان من المنتظر أن يكون السباق محطّ التركيز ضمن مهرجان "إي-فيست" الكندي، وهي عطلة نهاية أسبوع مخصّصة للإشادة بالاستدامة في رياضة المحرّكات، وقطاع السيارات والأعمال بشكلٍ عام في العالم.

لكنّ وسائل أنباء كندي أوردت أنّ السباق لم يحصل على الرخص الصحيحة لإقامته هذا العام.

وكان من المنتظر أن يُقام السباق في 2 يوليو قبل جولة نيويورك المزدوجة ومن ثمّ سباقَي لندن الختاميين.

لذا ستتشكّل فجوة بستّة أسابيع بين جائزة جاكرتا في يونيو وجولتَي نيويورك، ولا يزال من غير الواضح إن كان سيتمّ تعويض سباق فانكوفر لهذا الموسم أم لا.

ومع تأجيل السباق للعام المقبل، فستنضمّ كندا إلى أفريقيا الجنوبيّة كأحدث الحلبات في بطولة الفورمولا إي.

كما أشارت الفورمولا إي إلى نيّتها لإقامة سباق في مدينة حيدر عباد الهنديّة في 2023، بالرغم من عدم الإفصاح عن المزيد من التفاصيل بشأن ذلك.