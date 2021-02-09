إقامة جولة الفورمولا إي في السعودية "لم تكن أبداً" موضع شكّ

ستقام جولة مزدوجة افتتاحية في الدرعية بين 26 و27 فبراير/شباط الجاري، وستكون المرة الأولى في تاريخ البطولة الكهربائية التي تقام فيها المنافسات تحت الأضواء الكاشفة خلال الليل.

لكن ومنذ الأسبوع الماضي، قررت وزارة الداخلية السعودية تعليق السفر إلى البلاد للقادمين من 20 دولة، من بينها المملكة المتحدة، فرنسا وألمانيا.

وجاء ذلك على ضوء التفشي السريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي ظهرت في بريطانيا العام الماضي.

كما أن هناك تصاعداً في عدد الحالات الجديدة ضمن المملكة لأكثر من 300 في اليوم الواحد، وذلك بعد أن كانت قد وصلت إلى 82 إصابة يومية فقط بداية الشهر الماضي.

وبالنظر إلى أنّ أغلب الفرق وطواقمها قادمون من تلك الدول الـ 20 المذكورة في القرار، فقد تمّ منحهم إذناً خاصاً لدخول المملكة.

حيث صرّح كارلو بوتاغي، مؤسس "سي بي أكس" الجهة المروجة لجولة الدرعية في المملكة، لموقعنا "موتورسبوت.كوم" أنه وبالرغم من الإجراءات المتبعة حالياً، لكنّ فكرة إقامة الحدث لم تكن أبداً موضع شك.

فقال: "لطالما كان الحدث مقرراً يومي 26 و27 فبراير، في بداية الروزنامة. لم نفكر أو نتكلم عن أيّ تأجيل أو إلغاء للحدث".

وأكمل: "تلك ليست فكرة مطروحة للنقاش الآن. ستُقام الجولة، يمكنني تأكيد ذلك".

وسيكون هناك تحديد لعدد الحضور المسموح، بين 4 و5000 كحدّ أقصى.

وأوضح بوتاغي أن الفورمولا إي ومع إقامة السباقات الستة الأخيرة من الموسم المنصرم في برلين، إضافة إلى تجارب ما قبل الموسم في برشلونة، قد مهدت الطريق لضمان تواجد السعودية ضمن الروزنامة.

فقال: "نحن نعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية في المملكة وكذلك مع وزراتي الصحة والرياضة لضمان سير كل شيء وفق المخطط".

وتابع: "نحن محظوظون لأن الفورمولا إي أكملت حدثين بنسبة نجاح 100 بالمئة في فالنسيا مع التجارب، وفي برلين مع السباقات الستة الأخيرة".

واسترسل: "لقد استفدنا من ذلك لناحية اكتساب الخبرة والمعلومات الضرورية في الحدث الذي سيقام على أراضي المملكة".

واستطرد: "لقد قامت المملكة بعمل رائع في الحفاظ على أعداد الإصابات قليلة للغاية طوال العام الماضي".

وأردف: "هدفنا هو إقامة الحدث مع الجمهور، لكن السلامة والصحة العامة للناس وأطقم عمل الفرق هي أولوية قصوى بالنسبة لنا، للحكومة وللفورمولا إي كذلك".

واختتم: "نحن مسرورون بهذه المهمة، وسنقيم الحدث وفقاً للمعايير والخبرات التي اكتسبناها نحن والفورمولا إي معاً. ونتطلع قدماً لاستضافة هذا الحدث".