فورمولا إي
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة
26 فبراير
الحدث التالي خلال
16 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة 2
27 فبراير
الحدث التالي خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة روما
10 أبريل
الحدث التالي خلال
59 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة باريس
24 أبريل
تمّ الإلغاء
آر
فورمولا إي
جائزة موناكو
08 مايو
الحدث التالي خلال
87 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة سيول
23 مايو
الحدث التالي خلال
102 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة برلين
19 يونيو
الحدث التالي خلال
129 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
الحدث التالي خلال
150 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن
24 يوليو
الحدث التالي خلال
164 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 2
25 يوليو
الحدث التالي خلال
165 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا إي / أخبار

إقامة جولة الفورمولا إي في السعودية "لم تكن أبداً" موضع شكّ

المشاركات
التعليقات
إقامة جولة الفورمولا إي في السعودية "لم تكن أبداً" موضع شكّ

صرّح مروج جولة الفورمولا إي الافتتاحية في المملكة العربية السعودية أن إقامة الحدث "لم تكن أبداً" موضع شكّ بسبب جائحة كورونا التي ما زالت منتشرة في العالم بأسره.

ستقام جولة مزدوجة افتتاحية في الدرعية بين 26 و27 فبراير/شباط الجاري، وستكون المرة الأولى في تاريخ البطولة الكهربائية التي تقام فيها المنافسات تحت الأضواء الكاشفة خلال الليل.

لكن ومنذ الأسبوع الماضي، قررت وزارة الداخلية السعودية تعليق السفر إلى البلاد للقادمين من 20 دولة، من بينها المملكة المتحدة، فرنسا وألمانيا.

وجاء ذلك على ضوء التفشي السريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي ظهرت في بريطانيا العام الماضي.

كما أن هناك تصاعداً في عدد الحالات الجديدة ضمن المملكة لأكثر من 300 في اليوم الواحد، وذلك بعد أن كانت قد وصلت إلى 82 إصابة يومية فقط بداية الشهر الماضي.

وبالنظر إلى أنّ أغلب الفرق وطواقمها قادمون من تلك الدول الـ 20 المذكورة في القرار، فقد تمّ منحهم إذناً خاصاً لدخول المملكة.

حيث صرّح كارلو بوتاغي، مؤسس "سي بي أكس" الجهة المروجة لجولة الدرعية في المملكة، لموقعنا "موتورسبوت.كوم" أنه وبالرغم من الإجراءات المتبعة حالياً، لكنّ فكرة إقامة الحدث لم تكن أبداً موضع شك.

فقال: "لطالما كان الحدث مقرراً يومي 26 و27 فبراير، في بداية الروزنامة. لم نفكر أو نتكلم عن أيّ تأجيل أو إلغاء للحدث".

وأكمل: "تلك ليست فكرة مطروحة للنقاش الآن. ستُقام الجولة، يمكنني تأكيد ذلك".

وسيكون هناك تحديد لعدد الحضور المسموح، بين 4 و5000 كحدّ أقصى.

اقرأ أيضاً:

وأوضح بوتاغي أن الفورمولا إي ومع إقامة السباقات الستة الأخيرة من الموسم المنصرم في برلين، إضافة إلى تجارب ما قبل الموسم في برشلونة، قد مهدت الطريق لضمان تواجد السعودية ضمن الروزنامة.

فقال: "نحن نعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية في المملكة وكذلك مع وزراتي الصحة والرياضة لضمان سير كل شيء وفق المخطط".

وتابع: "نحن محظوظون لأن الفورمولا إي أكملت حدثين بنسبة نجاح 100 بالمئة في فالنسيا مع التجارب، وفي برلين مع السباقات الستة الأخيرة".

واسترسل: "لقد استفدنا من ذلك لناحية اكتساب الخبرة والمعلومات الضرورية في الحدث الذي سيقام على أراضي المملكة".

واستطرد: "لقد قامت المملكة بعمل رائع في الحفاظ على أعداد الإصابات قليلة للغاية طوال العام الماضي".

وأردف: "هدفنا هو إقامة الحدث مع الجمهور، لكن السلامة والصحة العامة للناس وأطقم عمل الفرق هي أولوية قصوى بالنسبة لنا، للحكومة وللفورمولا إي كذلك".

واختتم: "نحن مسرورون بهذه المهمة، وسنقيم الحدث وفقاً للمعايير والخبرات التي اكتسبناها نحن والفورمولا إي معاً. ونتطلع قدماً لاستضافة هذا الحدث".

اقرأ أيضاً:

ترسانة ألمانية خالصة استعداداً لموسم بورشه الثاني في الفورمولا إي

المقال السابق

ترسانة ألمانية خالصة استعداداً لموسم بورشه الثاني في الفورمولا إي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

 أستون مارتن قادرة على إعادة "متعة السباقات مجدداً" إلى فيتيل

2
فورمولا 1

مازيبين يتّجه للتسابق بعلم محايد في الفورمولا واحد بسبب الحظر الرياضي على روسيا

3
فورمولا 1

300 يوماً على انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد في جدّة

4
موتو جي بي

روسي ينتقد سماح الموتو جي بي لماركيز بالعودة في خيريز

5
موتو جي بي

حريق هائل يدمّر حلبة الأرجنتين للموتو جي بي

أحدث الأخبار
إقامة جولة الفورمولا إي في السعودية "لم تكن أبداً" موضع شكّ
فورمولا إي

إقامة جولة الفورمولا إي في السعودية "لم تكن أبداً" موضع شكّ

ترسانة ألمانية خالصة استعداداً لموسم بورشه الثاني في الفورمولا إي
فورمولا إي

ترسانة ألمانية خالصة استعداداً لموسم بورشه الثاني في الفورمولا إي

05-02-2021
فريق فانتوري وأفضل استعداداته للموسم السابع في الفورمولا إي
فورمولا إي

فريق فانتوري وأفضل استعداداته للموسم السابع في الفورمولا إي

05-02-2021
فورمولا إي: "نيسان إي.دامس" تستهدف المنافسة على لقب الموسم المقبل مع بويمي ورولاند
فورمولا إي

فورمولا إي: "نيسان إي.دامس" تستهدف المنافسة على لقب الموسم المقبل مع بويمي ورولاند

05-02-2021
فورمولا إي: بلومكفيست وتورفي يحملان آمال فريق نيو 333 في الموسم السابع
فورمولا إي

فورمولا إي: بلومكفيست وتورفي يحملان آمال فريق نيو 333 في الموسم السابع

05-02-2021
أحدث ملفات الفيديو
فورمولا إي: التجارب الرسمية لفريق مرسيدس في فالنسيا 01:57
فورمولا إي
12-12-2020

فورمولا إي: التجارب الرسمية لفريق مرسيدس في فالنسيا

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع جايمي ريغل 22:00
فورمولا إي
14-09-2020

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع جايمي ريغل

فتيات طموحات يستهدفن العمل ضمن منافسات رياضة المحركات 02:17
فورمولا إي
30-07-2020

فتيات طموحات يستهدفن العمل ضمن منافسات رياضة المحركات

دانيال أبت يعود إلى الفورمولا إي 03:26
فورمولا إي
30-07-2020

دانيال أبت يعود إلى الفورمولا إي

مقابلة مع أليخاندرو عجاج في سلسلة ThinkingForward# 24:32
فورمولا إي
08-05-2020

مقابلة مع أليخاندرو عجاج في سلسلة ThinkingForward#

الأكثر شعبية اليوم

 أستون مارتن قادرة على إعادة "متعة السباقات مجدداً" إلى فيتيل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

 أستون مارتن قادرة على إعادة "متعة السباقات مجدداً" إلى فيتيل

مازيبين يتّجه للتسابق بعلم محايد في الفورمولا واحد بسبب الحظر الرياضي على روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مازيبين يتّجه للتسابق بعلم محايد في الفورمولا واحد بسبب الحظر الرياضي على روسيا

300 يوماً على انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد في جدّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

300 يوماً على انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد في جدّة

روسي ينتقد سماح الموتو جي بي لماركيز بالعودة في خيريز
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي ينتقد سماح الموتو جي بي لماركيز بالعودة في خيريز

حريق هائل يدمّر حلبة الأرجنتين للموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

حريق هائل يدمّر حلبة الأرجنتين للموتو جي بي

وولف يشرح السبب وراء اقتصار عقد هاميلتون الجديد على موسم واحد فقط
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف يشرح السبب وراء اقتصار عقد هاميلتون الجديد على موسم واحد فقط

ماغنوسن لا يود العودة إلى الفورمولا واحد كسائق احتياطي بعد انضمامه إلى بيجو في "دبليو إي سي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماغنوسن لا يود العودة إلى الفورمولا واحد كسائق احتياطي بعد انضمامه إلى بيجو في "دبليو إي سي"

غروجان: راتب هاميلتون الذي يصل إلى 40 مليون دولار أمر "غير مقبول"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان: راتب هاميلتون الذي يصل إلى 40 مليون دولار أمر "غير مقبول"

أحدث الأخبار

إقامة جولة الفورمولا إي في السعودية "لم تكن أبداً" موضع شكّ
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار

إقامة جولة الفورمولا إي في السعودية "لم تكن أبداً" موضع شكّ

ترسانة ألمانية خالصة استعداداً لموسم بورشه الثاني في الفورمولا إي
فورمولا إي فورمولا إي / مقالة خاصة

ترسانة ألمانية خالصة استعداداً لموسم بورشه الثاني في الفورمولا إي

فريق فانتوري وأفضل استعداداته للموسم السابع في الفورمولا إي
فورمولا إي فورمولا إي / مقالة خاصة

فريق فانتوري وأفضل استعداداته للموسم السابع في الفورمولا إي

فورمولا إي: "نيسان إي.دامس" تستهدف المنافسة على لقب الموسم المقبل مع بويمي ورولاند
فورمولا إي فورمولا إي / مقالة خاصة

فورمولا إي: "نيسان إي.دامس" تستهدف المنافسة على لقب الموسم المقبل مع بويمي ورولاند

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.