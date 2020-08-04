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إصابة مدير فريق ماهيندرا بفيروس كورونا عشيّة استئناف موسم الفورمولا إي

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إصابة مدير فريق ماهيندرا بفيروس كورونا عشيّة استئناف موسم الفورمولا إي
04-08-2020

صدرت نتيجة تحليل ديلباغ غيل مدير فريق ماهيندرا للفورمولا إي إيجابيّة لتؤكّد إصابته بفيروس كورونا وذلك عشيّة استئناف الموسم لخوض ستّة سباقات ختاميّة في غضون أسبوع.

تعيّن على جميع السائقين وأفراد الفرق المتواجدين في حلبة مطار تمبلهوف الخضوع لتحاليل وإتمام فترة عزلٍ ذاتي لمدّة 36 ساعة في غرف فنادقهم.

وبالرغم من أنّ غيل، الذي يعيش في الولايات المتّحدة، قال بأنّه لم يعانِ من أيّة أعراض لفيروس كورونا، إلّا أنّ التحليل أثبت إصابته يوم الإثنين وهو يُواجه الآن فترة حجر صحي تمتدّ بين 10 و14 يومًا.

وقال ضمن مؤتمر صحفي مع وسائل إعلام مختارة بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أوّل ما أودّ قوله هو أنّني أصبت بفيروس كورونا وثبت ذلك خلال التحليل الأوّل يوم الإثنين".

وأضاف: "أنا في الحجر الصحيّ في هذه المرحلة وأنتظر نتيجة تحليل الثاني".

وأكمل: "ليست لديّ أيّة أعراض وأشعر بأنّني على ما يرام. أنا محبطٌ بعض الشيء لأنّني لست قادرًا على مساعدة فريقي في هذه النقطة، لكنّ ذلك أفضل لصحّة وسلامة الجميع".

وأردف: "لدينا إدارة قويّة، سيكون طوني كوكيريلا (مهندس السباق الرئيسي) بمثابة مدير الفريق وسيتشارك معه دافيد كلارك المهام كذلك".

وقلّصت البطولة عدد الموظّفين المتواجدين إلى 1000 شخصٍ عوضًا عن قرابة 5000 في الوضع الاعتياديّ.

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