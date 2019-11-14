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إدخال تعديلات على مسار الدرعية قبل انطلاق موسم الفورمولا إي

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إدخال تعديلات على مسار الدرعية قبل انطلاق موسم الفورمولا إي
14-11-2019

عرفت حلبة الدرعية عدة تغييرات بالمقارنة مع ما كانت عليه في العام الماضي عندما استضافت الجولة الافتتاحية للفورمولا إي وذلك قبل أسبوع من انطلاق الموسم الجديد في العاصمة السعوديّة.

تمّ تعديل الجدار المتاخم للمنعطف الأخير، مثلما هو الحال بالنسبة لشكل خطّ الحظائر الذي بات أطول هذا الموسم.

وعلى إثر مشاكل تصريف المياه في نسخة العام الماضي التي أثّرت على برنامج التجارب الحرّة والتصفيات، أدخل القائمون على الحلبة عدّة تغييرات على أنظمة التصريف.

وفي ما يتعلّق بمنطقة تفعيل وضع الهجوم فقد تمّ نقلها هذا العام لتكون عند المنعطفين الـ 18 والـ 19.

ويبدو أنّ هذا التغيير قد حسّن وضع السلامة بعد الجدل الذي أحاط بموقع تفعيل النظام في العام الماضي، وذلك على إثر بعض المخاوف الأخرى في ما يتعلّق بالسلامة في ظلّ توجّه السيارات مباشرة إلى اليمين أثناء خروجها من المنعطف السابق الأيمن نحو المنطقة آنذاك

وقال أليكسندر سيمز سائق بي ام دبليو لموقع "إي-ريسينغ365": "أعتقد بأنّ موقع وضع الهجوم يجب أن يكون أفضل وأكثر أمانًا من العام الماضي".

وأضاف: "ستكون هناك خسارة للوقت في منطقة التفعيل، كما أنّ هناك تغييرًا طفيفًا في المنعطف الخامس، لكنّني أعتقد بأنّ الحواجز الجانبيّة باتت أقرب هناك ما يجعل المنعطف أضيق ربّما، لكنّ ذلك لن يُحدث فرقًا كبيرًا".

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