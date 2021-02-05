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فورمولا إي / مقالة خاصة

فريق أودي أبت شافلر: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

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فريق أودي أبت شافلر: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية
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لطالما فريق أودي سبورت ابت شافلر الفائز لقب بطولة الفورمولا إي، خصماً منافساً على الصدارة بشكل متواصل، منذ إحراز الفوز في أول سباقٍ على الإطلاق والذي أقيم على حلبة بكين عام 2014. 

في الموسم السابع، يستعد الفريق لخوض غمار المنافسة مع وحدة طاقة جديدة مصممة بالكامل ضمن أسواره.

وقد كانت أودي جزءاً أساسياً من الفورمولا إي منذ موسمها الأول، تحت اسم أودي سبورت أبت. وحصل الفريق على دعمٍ مصنعيّ بالكامل قبيل انطلاق موسم 2017-2018، عندما استلم آلان ماكنيش السائق الشهير، منصب مدير الفريق.

وبتاريخها العريق في رياضة السيارات الذي يعود بجذوره إلى 1981، فإن أودي تشارك في جميع فئات سباقات السيارات حول العالم: سباقات السيارات السياحية، دي تي أم، سباقات التحمل، سباقات جي تي، وبطولة الفورمولا إي.

 

الفريق

السائق

السائق

أودي سبورت أبت شافلر

لوكاس دي غراسي

رينيه راست

عدد المشاركات

69

69

7

منصات التتويج

43

32

1

الانتصارات

12

10

0

وكانت العلاقة التقنية الوثيقة مع شافلر، القوة الدافعة وراء تطوير وحدة الطاقة، إذ كاد لوكاس دي غراسي أن يحسم اللقب في الموسم الثاني، قبل أن يتوج ببطولة السائقين في الموسم الثالث. وإلى جانب شافلر، فهناك علاقة وثيقة مع أبت كذلك، الشركة الخاصة بتحضير الدراجات والسيارات التسابقية.

وبوصفها أحد أكبر مصنعي السيارات في العالم، فإن أودي تستعمل الفورمولا إي كمنصة اختبارية للعديد من التقنيات المتقدمة بغية نقلها إلى طرازاتها التجارية. إذ إن المنافسة على حلبات الشوارع تمكّن أودي من اختبار وتطوير وتشذيب تقنياتها التي ستنقلها إلى سياراتها التجارية مثل "إي.ترون جي تي 2021" الكهربائية بالكامل.

وستضم سيارة الفريق وحدة طاقة جديدة بالكامل بتطوير مصنعيّ للمرة الأولى. ولم تترك أودي أي تفصيل مهما كان صغيراً استعداداً للموسم السابع. وبالتأكيد فإن المصنع الألماني يلقي بكامل وزنه في هذه البطولة العالمية.

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي
قائمة السائقين لوكاس دي غراسي , رينيه راست
قائمة الفرق أودي أبت شايفلر
الكاتب خلدون يونس

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