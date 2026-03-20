أوبل تدخل الفورمولا إي مع بدء حقبة الجيل الرابع من السيارات

ستتولى أوبل مكان مشاركة "دي.إس" في حقبة الجيل الرابع من الفورمولا إي، في إطار إعادة هيكلة مجموعة ستيلانتيس لمشاركة علاماتها مرة أخرى.

كانت المجموعة تشارك في الفورمولا إي من خلال "دي.إس أوتوموبيلز"، التي دخلت البطولة الكهربائية في موسم 2015-2016، ومازيراتي، التي تولت فريق فينتوري قبل حقبة الجيل الثالث.

كانت فترة مازيراتي في بطولة العالم قصيرة، حيث تم تغيير اسم الفريق إلى سيتروين قبل انطلاق الموسم الحالي.

تحتل "دي.إس" حالياً المركز التاسع من أصل 10 فرق في ترتيب الصانعين، وقد أعلنت أمس انسحابها من الفورمولا إي للتركيز على مشاريع جديدة في رياضة الغولف ومنافسات القوارب، وبالتالي ستمنح مكانها لأوبل في حقبة الجيل الرابع - مع سيارات بقوة 800 حصان.

حيث قال جيف دودز الرئيس التنفيذي للبطولة: "يسعدنا الترحيب بأوبل كفريق مصنع جديد في الفورمولا إي".

وأكمل: "بصفتها علامة ألمانية قوية تتمتع بخبرة هندسية مميزة وصورة جديدة وجريئة، تجلب أوبل تاريخاً طويلاً وغنياً في رياضة المحركات وديناميكية جديدة إلى شبكة الانطلاق. كما يُظهر التزام أوبل أهمية الفورمولا إي لمصنعي السيارات العالميين في التحول نحو التنقل الكهربائي".

أصبحت أوبل خامس علامة ألمانية كبرى تنضم إلى البطولة الكهربائية بالكامل، بعد آودي، وبي إم دبليو، ومرسيدس، وبورشه - مع بقاء الأخيرة فقط ملتزمة حتى اليوم.

قد لا تتمتع أوبل بنفس الإرث التاريخي في رياضة المحركات مقارنة بالمصنعين المذكورين، لكنها فازت ببطولة العالم للراليات عام 1982 مع فالتر روهرل، وكذلك سباق نوربورغرينغ 24 ساعة عام 2003.

والأهم من ذلك، أطلقت الشركة كأس "آداك" أوبل للراليات الكهربائية في عام 2021، والذي يضم مواهب صاعدة باستخدام سيارات كورسا رالي الكهربائية - مع الانتقال إلى سيارات أوبل موكا رالي بقوة 207 كيلوواط (281 حصاناً)، أي ضعف القوة تقريباً، لموسم 2026-2027. وبالتالي، تمثل الفورمولا إي الخطوة التالية للعلامة التجارية.

"يمثل الانضمام إلى الفورمولا إي محطة جديدة في رحلة أوبل نحو مستقبل كهربائي" قال دودز.

وأضاف: "مع انتقال البطولة إلى سيارات الجيل الرابع اعتباراً من الموسم المقبل، نرى أن هذا هو التوقيت المثالي للانضمام إلى هذه المنافسة الكهربائية المثيرة. سيُظهر فريق أوبل للفورمولا إي ما تمثله علامتنا: الهندسة الألمانية، والتصميم الجريء، والأداء الكهربائي، وهي صفات تنطبق أيضاً على طرازات GSE الكهربائية بالكامل مثل موكا وقريباً كورسا الجديدة".

سيشارك فريق أوبل للفورمولا إي لأول مرة في الظهور الرسمي خلال إطلاق الجيل الرابع في حلبة بول ريكار في أبريل.