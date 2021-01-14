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ألبين تُقيّم دخول معترك الفورمولا إي بالتعاون مع لوتس

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ألبين تُقيّم دخول معترك الفورمولا إي بالتعاون مع لوتس

تُقيّم ألبين ولوتس إمكانيّة التعاون للمشاركة في الفورمولا إي بفريقٍ يجمعهما، إلى جانب برنامجٍ في بطولة العالم للتحمّل.

أعلنت لوتس ومجموعة رينو اليوم الخميس عن توصّلهما إلى اتّفاقيّة تفاهم لـ "دراسة عددٍ من جوانب التعاون".

وبالرغم من أنّ العنوان الرئيسي كان التطوير المشترك لسيارة رياضيّة كهربائيّة للطرقات، فإنّ الطرفين سيعملان "على توسيع منصّة ألبين في رياضة المحرّكات".

وإلى جانب تغيير اسم فريق رينو للفورمولا واحد إلى ألبين لموسم 2021 كجزء من إعادة التنظيم، فإنّ برنامجَين لبطولتَي الفورمولا إي و"دبليو إي سي" مطروحان "للدراسة" كذلك.

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وقال متحدّثٌ باسم لوتس لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "هذا استكشاف لرياضة المحرّكات. نحن نستكشف معًا الفرص الممكنة في عالم رياضة المحرّكات".

وأضاف: "تملك لوتس تاريخًا ثريًا في رياضة المحرّكات وسجلًا ناجحًا على أعلى المستويات على المسار، وفي المقابل فإنّ رينو وألبين خبراء في الفورمولا إي والفورمولا واحد وسباقات التحمّل والمزيد من الرياضات الأخرى".

وأكمل: "قد يُؤدّي ذلك إلى بعض الفرص المثيرة للاهتمام، لكنّ الأمر يقتصر على مجرّد الاستكشاف في الوقت الحاضر".

وكانت رينو قد شاركت بفريقها في الفورمولا إي، قبل أن تنقله إلى نيسان لتُمثّل مجموعة رينو بأكملها منذ موسم 2018-2019.

وعلى إثر إعلان آودي وبي ام دبليو مغادرتهما للبطولة إثر موسم 2021، كانت نيسان واحدة من بين عددٍ من الفرق التي أعادت تأكيد التزامها بالفورمولا إي.

وفي حال أرادت نيسان البقاء في البطولة، فستحتاج ألبين ولوتس لشراء امتياز أحد الفرق الحاليّة وبنيته التحتيّة من أجل دخول معترك البطولة.

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