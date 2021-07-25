تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فورمولا إي: لين يفوز في سباق لندن الثاني الجنوني التالي / فورمولا إي: شطب نتيجة دي غراسي من سباق لندن
فورمولا إي / جائزة لندن 2 أخبار عاجلة

آودي تصرّ على "التزامها" بقوانين الفورمولا إي ضمن جدل دي غراسي في لندن

أصرّ ألان ماكنيش مدير فريق آودي للفورمولا إي على أنّ فريقه التزم بالقوانين بعد رفع العلم الأسود في وجه لوكاس دي غراسي لعبوره خطّ الحظائر خلال فترة سيارة الأمان وانتزاعه الصدارة بطريقة مثيرة للجدل ضمن سباق جائزة لندن الثاني.

آودي تصرّ على "التزامها" بقوانين الفورمولا إي ضمن جدل دي غراسي في لندن

كان دي غراسي في آواخر العشرة الأوائل عند دخول سيارة الأمان للمرّة الثانية في السباق إثر حادث أنطونيو فيليكس دا كوستا وأندريه لوتيرر سائق بورشه عند المنعطف الأوّل.

وتوجّه البرازيلي سريعًا إلى خطّ الحظائر وتوقّف لبرهة أمام مرآب آودي، قبل أن يعود بأعجوبة أمام المتصدّر السابق ستوفيل فاندورن.

وتمّ التحقيق في ذلك من قبل إدارة السباق، وتلقّى دي غراسي عقوبة العبور من خطّ الحظائر لما وصفه المراقبون بخرقٍ لقوانين سيارة الأمان. لكنّ آودي اختارت عدم تطبيق العقوبة، وهو ما تسبّب في رفع العلم الأسود في وجه البرازيلي عند بداية اللفّة الأخيرة.

اقرأ أيضاً:

وعبر سائق آودي خطّ النهاية أوّلًا على المسار، لكنّه تراجع إلى المركز الثامن بعد ترجمة عقوبة العبور من خطّ الحظائر إلى عقوبة زمنيّة، وهو ما سمح لأليكس لين سائق ماهيندرا بتحقيق فوزه الأوّل في الفورمولا إي.

لكنّ ماكنيش أصرّ على أنّ آودي لم ترتكب أيّ خطأ، وأنّه لا توجد قوانين تمنع السائقين من عبور خطّ الحظائر خلال فترات سيارة الأمان.

وقال: "كنّا في وضعٍ فريد هنا في لندن كون خطّ الحظائر قصير وسيارة الأمان بطيئة جدًا في الحقيقة، لذا كان العبور من خطّ الحظائر أسرع، وهو ما تسمح به القوانين".

وأضاف: "دخل لوكاس وتوقّف وتسارع مغادرًا. كنّا متفاجئين بقدر مكاسبه، لكنّ المراقبين اعتبروا أنّ السيارة لم تتوقّف بما فيه الكفاية (معايير التوقّف الكامل)".

وأكمل: "نعتقد بأنّه فعل ذلك، لكنّهم ليسوا مقتنعين".

وأردف: "لكنّ عقوبة عبور خطّ الحظائر لا يُمكن استئنافها في هكذا وضع للأسف، نحن في وضعٍ علينا فيه مراجعة القوانين الآن".

وعندما سُئل عن المزيد من التوضيحات، قال ماكنيش أنّه مقتنعٌ بأنّ دي غراسي توقّف في منطقة فريق آودي لوقتٍ كافٍ قبل عودته للتسار.

وقال حيال ذلك: "كنّا وافين هنا ونشاهد توقّفه بينما هم ينظرون إلى البيانات. من منظور الكاميرات فقد شاهدتم على التلفاز أنّ هذه العلامة تخفي مرآبنا، لذا من الصعب رؤية ما كان يحدث بوضوح".

وأكمل: "نفهم القوانين جيّدًا ونلتزم بها ونؤمن بها. لكنّ الحقائق هي الحكم، والمراقبون لا يتّفقون مع أنّه توقّف في هذه الحالة".

كما قال ماكنيش أنّ آودي ستقوم بتحليل البيانات على السيارة بعد السباق.

المشاركات
التعليقات
فورمولا إي: لين يفوز في سباق لندن الثاني الجنوني

المقال السابق

فورمولا إي: لين يفوز في سباق لندن الثاني الجنوني

المقال التالي

فورمولا إي: شطب نتيجة دي غراسي من سباق لندن

فورمولا إي: شطب نتيجة دي غراسي من سباق لندن
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاس تخطط لحل مشكلة مقعد شوماخر لجولة المجر في الفورمولا واحد

7 س
2
فورمولا 1

كيف علّق روزبرغ على الحادثة بين هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون؟

3
دبليو آر سي

الرالي... كلمة تعني "تجمع" وفكرة أبصرت النور من فرنسا في عام 1894

4
فورمولا 1

وولف: سائقانا في الفورمولا إي يستحقان التواجد في الفورمولا واحد وسط تكهنات مقعد ويليامز

9 س
5
فورمولا 1

محرك فيرشتابن قد يكون قابلاً للإصلاح بالرغم من حادثته العنيفة في سيلفرستون

أحدث الأخبار
فورمولا إي: شطب نتيجة دي غراسي من سباق لندن
فورمولا إي

فورمولا إي: شطب نتيجة دي غراسي من سباق لندن

2 س
آودي تصرّ على "التزامها" بقوانين الفورمولا إي ضمن جدل دي غراسي في لندن
فورمولا إي

آودي تصرّ على "التزامها" بقوانين الفورمولا إي ضمن جدل دي غراسي في لندن

4 س
فورمولا إي: لين يفوز في سباق لندن الثاني الجنوني
فورمولا إي

فورمولا إي: لين يفوز في سباق لندن الثاني الجنوني

6 س
مرسيدس ودي فريز "يُحبّان ويكرهان" صعوبة توقّع سباقات الفورمولا إي
فورمولا إي

مرسيدس ودي فريز "يُحبّان ويكرهان" صعوبة توقّع سباقات الفورمولا إي

9 س
وولف: سائقانا في الفورمولا إي يستحقان التواجد في الفورمولا واحد وسط تكهنات مقعد ويليامز
فورمولا 1

وولف: سائقانا في الفورمولا إي يستحقان التواجد في الفورمولا واحد وسط تكهنات مقعد ويليامز

9 س
أحدث ملفات الفيديو
ThinkingForward مع سوزي وولف 14:03
فورمولا إي
22-07-2021

ThinkingForward مع سوزي وولف

فانكوفر ستستضيف جولة فورمولا إي في 2022 03:29
فورمولا إي
06-05-2021

فانكوفر ستستضيف جولة فورمولا إي في 2022

الفورمولا إي تواجه مشكلة وانتقادات متعددة بعد سباق فالنسيا الأول 07:06
فورمولا إي
28-04-2021

الفورمولا إي تواجه مشكلة وانتقادات متعددة بعد سباق فالنسيا الأول

فورمولا إي: دينيس يحرز الفوز بسباق فالنسيا الثاني 00:48
فورمولا إي
26-04-2021

فورمولا إي: دينيس يحرز الفوز بسباق فالنسيا الثاني

فورمولا إي: دينيس ينطلق أولاً لسباق فالنسيا الثاني 00:30
فورمولا إي
26-04-2021

فورمولا إي: دينيس ينطلق أولاً لسباق فالنسيا الثاني

الأكثر شعبية اليوم

هاس تخطط لحل مشكلة مقعد شوماخر لجولة المجر في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

هاس تخطط لحل مشكلة مقعد شوماخر لجولة المجر في الفورمولا واحد

كيف علّق روزبرغ على الحادثة بين هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون؟
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف علّق روزبرغ على الحادثة بين هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون؟

الرالي... كلمة تعني "تجمع" وفكرة أبصرت النور من فرنسا في عام 1894
دبليو آر سي دبليو آر سي

الرالي... كلمة تعني "تجمع" وفكرة أبصرت النور من فرنسا في عام 1894

وولف: سائقانا في الفورمولا إي يستحقان التواجد في الفورمولا واحد وسط تكهنات مقعد ويليامز
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: سائقانا في الفورمولا إي يستحقان التواجد في الفورمولا واحد وسط تكهنات مقعد ويليامز

محرك فيرشتابن قد يكون قابلاً للإصلاح بالرغم من حادثته العنيفة في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

محرك فيرشتابن قد يكون قابلاً للإصلاح بالرغم من حادثته العنيفة في سيلفرستون

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2020

ريد بُل تدرس اتّخاذ تدابير لدى "فيا" بعد بلوغ قيمة حادث فيرشتابن 1.8 مليون دولار
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل تدرس اتّخاذ تدابير لدى "فيا" بعد بلوغ قيمة حادث فيرشتابن 1.8 مليون دولار

تحليل: المكاسب غير المتوقّعة من تكرار السباق القصير
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: المكاسب غير المتوقّعة من تكرار السباق القصير

أحدث الأخبار

فورمولا إي: شطب نتيجة دي غراسي من سباق لندن
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: شطب نتيجة دي غراسي من سباق لندن

آودي تصرّ على "التزامها" بقوانين الفورمولا إي ضمن جدل دي غراسي في لندن
فورمولا إي فورمولا إي

آودي تصرّ على "التزامها" بقوانين الفورمولا إي ضمن جدل دي غراسي في لندن

فورمولا إي: لين يفوز في سباق لندن الثاني الجنوني
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: لين يفوز في سباق لندن الثاني الجنوني

مرسيدس ودي فريز "يُحبّان ويكرهان" صعوبة توقّع سباقات الفورمولا إي
فورمولا إي فورمولا إي

مرسيدس ودي فريز "يُحبّان ويكرهان" صعوبة توقّع سباقات الفورمولا إي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.