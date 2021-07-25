آودي تصرّ على "التزامها" بقوانين الفورمولا إي ضمن جدل دي غراسي في لندن

كان دي غراسي في آواخر العشرة الأوائل عند دخول سيارة الأمان للمرّة الثانية في السباق إثر حادث أنطونيو فيليكس دا كوستا وأندريه لوتيرر سائق بورشه عند المنعطف الأوّل.

وتوجّه البرازيلي سريعًا إلى خطّ الحظائر وتوقّف لبرهة أمام مرآب آودي، قبل أن يعود بأعجوبة أمام المتصدّر السابق ستوفيل فاندورن.

وتمّ التحقيق في ذلك من قبل إدارة السباق، وتلقّى دي غراسي عقوبة العبور من خطّ الحظائر لما وصفه المراقبون بخرقٍ لقوانين سيارة الأمان. لكنّ آودي اختارت عدم تطبيق العقوبة، وهو ما تسبّب في رفع العلم الأسود في وجه البرازيلي عند بداية اللفّة الأخيرة.

وعبر سائق آودي خطّ النهاية أوّلًا على المسار، لكنّه تراجع إلى المركز الثامن بعد ترجمة عقوبة العبور من خطّ الحظائر إلى عقوبة زمنيّة، وهو ما سمح لأليكس لين سائق ماهيندرا بتحقيق فوزه الأوّل في الفورمولا إي.

لكنّ ماكنيش أصرّ على أنّ آودي لم ترتكب أيّ خطأ، وأنّه لا توجد قوانين تمنع السائقين من عبور خطّ الحظائر خلال فترات سيارة الأمان.

وقال: "كنّا في وضعٍ فريد هنا في لندن كون خطّ الحظائر قصير وسيارة الأمان بطيئة جدًا في الحقيقة، لذا كان العبور من خطّ الحظائر أسرع، وهو ما تسمح به القوانين".

وأضاف: "دخل لوكاس وتوقّف وتسارع مغادرًا. كنّا متفاجئين بقدر مكاسبه، لكنّ المراقبين اعتبروا أنّ السيارة لم تتوقّف بما فيه الكفاية (معايير التوقّف الكامل)".

وأكمل: "نعتقد بأنّه فعل ذلك، لكنّهم ليسوا مقتنعين".

وأردف: "لكنّ عقوبة عبور خطّ الحظائر لا يُمكن استئنافها في هكذا وضع للأسف، نحن في وضعٍ علينا فيه مراجعة القوانين الآن".

وعندما سُئل عن المزيد من التوضيحات، قال ماكنيش أنّه مقتنعٌ بأنّ دي غراسي توقّف في منطقة فريق آودي لوقتٍ كافٍ قبل عودته للتسار.

وقال حيال ذلك: "كنّا وافين هنا ونشاهد توقّفه بينما هم ينظرون إلى البيانات. من منظور الكاميرات فقد شاهدتم على التلفاز أنّ هذه العلامة تخفي مرآبنا، لذا من الصعب رؤية ما كان يحدث بوضوح".

وأكمل: "نفهم القوانين جيّدًا ونلتزم بها ونؤمن بها. لكنّ الحقائق هي الحكم، والمراقبون لا يتّفقون مع أنّه توقّف في هذه الحالة".

كما قال ماكنيش أنّ آودي ستقوم بتحليل البيانات على السيارة بعد السباق.