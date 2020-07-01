آبت سائق آودي السابق يحصل على فرصة ثانية في الفورمولا إي مع فريق نيو

تمّ إيقاف آبت من قبل أودي الشهر الماضي بعد أن استعان بمتسابق محاكاة محترف ليحلّ مكانه في سباق الفورمولا إي للرياضات الإلكترونيّة.

وأكّد الألماني مغادرته النهائيّة للفريق ضمن فيديو اعتذر فيه عمّا فعله قبل أن تقوم آودي بترقية رينيه راست بطل "دي تي ام" مرّتين إلى فريق الفورمولا إي.

لكنّ آبت سيُواصل الآن التسابق في السلسلة مكان هوا الذي لم يكن قادرًا على السفر للمشاركة في الجولات الستّ التي ستُقام في برلين وذلك بسبب القيود الأوروبيّة على القادمين من الصين.

وقال آبت: "أعشق التسابق والفورمولا إي، لذا فإنّ فرصة خوض ستّة سباقات في موطني ومواصلة سجلّي بالمشاركة في جميع سباقات البطولة لهو أمرٌ مدهش".

وأضاف: "عملت مع مصنّعٍ بارز في الأعوام الثلاثة الماضية، لذا لديّ الكثير من الخبرة والمساهمة التي سأقدّمها في الفريق".

وأكمل: "سأبذل كلّ ما في وسعي من أجل تحقيق النتائج الجيّدة مع أوليفر تورفي (زميله في الفريق)".

كما سيكون عددٌ من أعضاء الفريق المتمركزين في الصين غائبين عن سباقات برلين، وجاء في بيان الفريق: "اتّخذ الفريق هذا القرار بعد دراسة ممعنة وتواصلت مع بعض الشخصيّات البارزة في بادوك الفورمولا إي".