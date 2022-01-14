تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
السابق / أرمسترونغ يترك أكاديمية فيراري وإيلوت ضمن "عام انتقالي" في إندي كار
فورمولا 2 أخبار عاجلة

هوغر وداروفالا يكملان خماسية ناشئي ريد بُل في الفورمولا 2 لموسم 2022

سيقود ناشئا ريد بُل دينيس هوغر وجيهان داروفالا لصالح فريق بريما ريسينغ لموسم 2022 في الفورمولا 2، ليصل عدد ناشئي برنامج ريد بُل في البطولة إلى 5 سائقين.

هوغر وداروفالا يكملان خماسية ناشئي ريد بُل في الفورمولا 2 لموسم 2022

سيرتقي حامل لقب الفورمولا 3 هوغر إلى الفورمولا 2 ليبقى مع الفريق الذي أحرز البطولة معه، بينما سينضمّ داروفالا إلى الفريق الإيطالي قادمًا من كارلين، حيث حلّ سابعًا في موسم 2021.

وقد أحرزت بريما لقبَي السائقين والفرق في الموسم الماضي من الفورمولا 2.

ناشئو ريد بُل الآخرون في الفورمولا 2 هم: يوري فيبز، ليام لاوسون وأيومو إيواسا، والذي يصعد كذلك من الفورمولا 3 إلى الفورمولا 2.

في المقابل، سيقود جاك دوهان وصيف الفورمولا 3 العام الماضي لصالح فيرتوزي ريسينغ في الفورمولا 2 هذا العام، إذ يبدو بأنه لم يعد يحظى بدعم ريد بُل في 2022.

اقرأ أيضاً:

لاوسون سينتقل إلى صفوف كارلين قادمًا من هايتيك، بينما سيبقى زميله السابق فيبز مع هايتيك لموسم ثانٍ مع الفريق.

أمّا إيواسا فسينضمّ إلى دامس في الفورمولا 2، وذلك بعد أن دافع عن ألوان هايتيك في الفورمولا 3 في الموسم الماضي.

وتعقيبًا على صعوده إلى الفورمولا 2 مع بريما، علّق هوغر قائلًا: "أنا سعيد بمواصلة مسيرتي مع بريما في 2022. خضنا موسمًا جيّدًا في 2021 مع عمل جماعي مذهل. أشعر بالسرور كذلك بإبقاء ثقتهم بي وأتطلّع لمواصلة العمل الجاد الذي بدأناه سويًا في هذا الموسم كذلك".

المشاركات
التعليقات
أرمسترونغ يترك أكاديمية فيراري وإيلوت ضمن "عام انتقالي" في إندي كار
المقال السابق

أرمسترونغ يترك أكاديمية فيراري وإيلوت ضمن "عام انتقالي" في إندي كار
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

هوغر وداروفالا يكملان خماسية ناشئي ريد بُل في الفورمولا 2 لموسم 2022
فورمولا 2 فورمولا 2

هوغر وداروفالا يكملان خماسية ناشئي ريد بُل في الفورمولا 2 لموسم 2022

أرمسترونغ يترك أكاديمية فيراري وإيلوت ضمن "عام انتقالي" في إندي كار
فورمولا 1 فورمولا 1

أرمسترونغ يترك أكاديمية فيراري وإيلوت ضمن "عام انتقالي" في إندي كار

ريكاردو لم يتوقّع أن يهيمن مواطنه بياستري على الفورمولا 2 مثلما فعل في 2021
فورمولا 2 فورمولا 2

ريكاردو لم يتوقّع أن يهيمن مواطنه بياستري على الفورمولا 2 مثلما فعل في 2021

داروفالا يضع المعيار في اليوم الأوّل من تجارب الفورمولا 2 في أبوظبي
فورمولا 2 فورمولا 2

داروفالا يضع المعيار في اليوم الأوّل من تجارب الفورمولا 2 في أبوظبي

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.