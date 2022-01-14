هوغر وداروفالا يكملان خماسية ناشئي ريد بُل في الفورمولا 2 لموسم 2022

سيرتقي حامل لقب الفورمولا 3 هوغر إلى الفورمولا 2 ليبقى مع الفريق الذي أحرز البطولة معه، بينما سينضمّ داروفالا إلى الفريق الإيطالي قادمًا من كارلين، حيث حلّ سابعًا في موسم 2021.

وقد أحرزت بريما لقبَي السائقين والفرق في الموسم الماضي من الفورمولا 2.

ناشئو ريد بُل الآخرون في الفورمولا 2 هم: يوري فيبز، ليام لاوسون وأيومو إيواسا، والذي يصعد كذلك من الفورمولا 3 إلى الفورمولا 2.

في المقابل، سيقود جاك دوهان وصيف الفورمولا 3 العام الماضي لصالح فيرتوزي ريسينغ في الفورمولا 2 هذا العام، إذ يبدو بأنه لم يعد يحظى بدعم ريد بُل في 2022.

لاوسون سينتقل إلى صفوف كارلين قادمًا من هايتيك، بينما سيبقى زميله السابق فيبز مع هايتيك لموسم ثانٍ مع الفريق.

أمّا إيواسا فسينضمّ إلى دامس في الفورمولا 2، وذلك بعد أن دافع عن ألوان هايتيك في الفورمولا 3 في الموسم الماضي.

وتعقيبًا على صعوده إلى الفورمولا 2 مع بريما، علّق هوغر قائلًا: "أنا سعيد بمواصلة مسيرتي مع بريما في 2022. خضنا موسمًا جيّدًا في 2021 مع عمل جماعي مذهل. أشعر بالسرور كذلك بإبقاء ثقتهم بي وأتطلّع لمواصلة العمل الجاد الذي بدأناه سويًا في هذا الموسم كذلك".