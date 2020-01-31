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كوريا يُلقي باللوم على "فيا": لم يهتم أحدٌ بي في محنتي

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كوريا يُلقي باللوم على "فيا": لم يهتم أحدٌ بي في محنتي
31-01-2020

اتّهم خوان مانويل كوريا الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" بعدم تقديم الرعاية له عندما كان داخل المستشفى بعد حادثته الخطيرة في الفورمولا 2 على حلبة سبا-فرانكورشان.

عانى كوريا من إصابات بالغة في ساقه إثر حادثته في السباق الرئيسي ضمن جولة سبا، حيث خضع للعديد من الجراحات، رافضًا قرار بتر ساقه اليُمنى.

"الجميع ذهبوا إلى مونزا في اليوم التالي للحادثة، وبقيت في المستشفى وكدت أموت بعد أربعة أيام من الحادثة. ولم يكن هنالك أيّ أحد من فيا أو شخص ما يهتم بي" قال كوريا ضمن حوار مع قناة "ان-تي في" التلفزية.

وإضافة إلى إصاباته الخطيرة في الساق اليُمنى والأقل خطورة في العمود الفقري، فقد تعرّض جسد كوريا لفشل في وظائف الرئتين هدّد حياته نتيجة قوى الجاذبية المرتفعة التي خضع لها ضمن حادثة اصطدامه مع سيارة الراحل أنطوان هوبير.

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ويعتقد كوريا أنّ نصيحة من قِبَل أطباء "فيا" كانت لتساعد في تلك المرحلة. إذ أنّه وفي نهاية المطاف لم يكن الأطباء في مستشفى لييغ على قدر جيّد من المعرفة بتبعات مثل هذه الصدمات على سرعات عالية.

وفي ذلك الصّدد قال كوريا: "الأطباء في المستشفى في بلجيكا لم يعرفوا ذلك كونهم لم يروا مطلقًا أيّ أحدٍ ينجو من حادثة تصادم مميتة كهذه".

وبعد نقله إلى لندن وخضوعه للعديد من العمليات الجراحية الطويلة والمعقدة، يتواجد كوريا حاليًا ضمن برنامج إعادة تأهيل في الولايات المتّحدة، حيث ما تزال ساقه اليُمنى داخل إطار تثبيت معدني يُبقي على العظام المتكسرة في مكانها الصحيح.

وعلى الرُغم من أنّ برنامج إعادة التأهيل من المتوقّع أن يستغرق عدّة أشهر، وليس من الواضح ما إذا كانت ساق كوريا ستعود إلى حالتها الطبيعية، فإنّ أصيل الإكوادور مقتنع بأنّه سيكون قادرًا على العودة والتسابق من جديد يومًا ما.

حيث قال: "حتّى لو استغرق الأمر عامين من أجل العودة، سأعود، وأنا واثق تمامًا من ذلك".

وفي طريقه تعافيه، لم يتلقّ كوريا الدعم من عائلته ومشجّعيه فحسب، بل كذلك من عائلة أنطوان هوبير - الذي فارق الحياة في تلك الحادثة.

حيث علّق كوريا على ذلك في ختام حديثه قائلًأ: "بعد بضعة أسابيع من وفاة نجلهم، أرسلت عائلة أنطوان رسائل تمنيات بالشفاء لي في المستشفى. إذ كانت تلك لفتة رائعة للغاية بالنسبة لي ومدتني بالكثير من الدعم الذهني".

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