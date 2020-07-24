فيراري تثني على التقدم الذي يحرزه ميك شوماخر

يحتل شوماخر - الذي يشارك ضمن أكاديمية فيراري للناشئين - المركز الرابع الإجمالي حالياً في الفورمولا 2 وذلك بعد منصتَي تتويج حققهما خلال جائزة المجر الأسبوع الماضي.

ويحتاج شوماخر للإنهاء بالمركز السادس العام على الأقل كي يحصل على رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس" للترقي إلى الفورمولا واحد في 2021، إذ قد تمتلك فيراري مقعداً محتملاً ضمن صفوف ألفا روميو.

ويرى ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن التقدم الذي أحرزه شوماخر منذ العام الماضي حين أنهى بالمركز الـ 12، واضح للغاية، لكنه يعي أن الألماني الشاب بحاجة لتقديم نتائج قوية كي يتواجد في الفورمولا واحد.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن ميك يقوم بعمل جيد، وأفضل بكثير من العام الماضي. ذلك مهم بالنسبة له في موسمه الثاني وهو يظهر تقدماً ملحوظاً".

وأكمل: "أعتقد أنه يظهر تحسناً جيداً منذ بداية الموسم. عانى من سوء الحظ في بعض المرات، لكن لو نظرنا إلى النتائج في المجر، لقد قام بعمل جيد. لذا فإنه يحرز تقدماً هاماً".

وتابع: "العام المقبل، أعتقد سيكون من المبكر للغاية اتخاذ القرار. نحن واضحون للغاية معه: أداؤه العام في البطولة سيكون عاملاً هاماً في قرارنا".

واسترسل: "لذا، سيحصل على مقعد في الفورمولا واحد حالما نرى أنه قدم ما يكفي من التحسن. لذا عليه ببساطة مواصلة ما يقوم به حالياً، وسنقرر لاحقاً في هذا الموسم".

بالمقابل، أوضح شوماخر أن تركيزه هذا الموسم ينحصر على تقدمه كسائق.

فقال: "أود أن أصبح من بين سائقي الصدارة: المنافسة على المراكز الأولى. هدفي الأساسي هو تحسين نفسي كسائق سباقات لأصبح سائقاً متكاملاً".

واختتم: "أود التقدم من الناحية الشخصية أيضاً، كي أصبح أكثر نضوجاً إن صح التعبير، وأن أندمج بشكل مثالي مع الفريق".