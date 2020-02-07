"فيا" تنشر تقريرها حيال حادثة هوبير المميتة في الفورمولا 2
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07-02-2020
نشر الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" نتائج التحقيق في حادثة الفورمولا 2 المميتة في سبا-فرانكورشان والتي أدت إلى وفاة أنطوان هوبير شهر أغسطس/آب الماضي.
أطلقت "فيا" تحقيقاً مباشرة بعد الحادثة، حيث تمّ نشر النتائج اليوم الجمعة.
ووُجد أن خوان مانويل كوريا قد ارتطم بسيارة هوبير "التي كانت واقفة تقريباً" بسرعة 218 كيلومتراً في الساعة، بعد ارتطامها بالحاجز وتوقفها في منتصف المسار، ما أدى إلى قوة جاذبية بقوة 81.8 جي. على سيارة هوبير.
وخلص تقرير "فيا" إلى عدم وجود مسبب وحيد بل عدة عوامل ساهمت في رفع خطورة الحادثة تلك، كما أن التقرير لم يجد أي دلائل على "فشل أي سائق في التفاعل بشكل مناسب والاستجابة للعلم الأصفر أو الظروف على الحلبة".
كما نوّه التقرير إلى أن ردة فعل المارشلز ومراقبي السباق إضافة إلى خدمة الإنقاذ كانت جميعها "جيدة وضمن التوقيت المناسب".
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"فيا" تنشر تقريرها حيال حادثة هوبير المميتة في الفورمولا 2
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