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فورمولا 2 / مونزا تقرير السباق

فورمولا2: فيبس يفوز بالسباق القصير ودروغوفيتش يُتوّج باللقب بالرغم من انسحابه

ضمن فيليبي دروغوفيتش لقب موسم 2022 من بطولة الفورمولا 2 بالرغم من انسحابه من اللفّة الأولى، في الوقت الذي أحرز فيه يوري فيبس الفوز بالسباق.

فورمولا2: فيبس يفوز بالسباق القصير ودروغوفيتش يُتوّج باللقب بالرغم من انسحابه

حافظ فيستي على الصدارة عند الانطلاقة في الوقت الذي خسر فيه لوغان سارجنت عدّة مراكز بعد انطلاقته الضعيفة من المركز الثاني.

لكنّ الكارثة حلّت بمتصدّر البطولة فيليبي دروغوفيتش الذي وقع احتكاكٌ بينه وبين    عند المنعطف المزدوج الثاني أدّى إلى تراجعه إلى آخر الترتيب. وفي حين أنّ مهندسه طلب منه المواصلة وعدم الانسحاب، إلّا أنّ البرازيلي قال: "نظام التعليق انكسر" وبالفعل توجّه نحو خطّ الحظائر لينسحب من السباق.

لكنّه واصل متابعة ما سيفعله منافسه على اللقب تيو بورشير الذي كان في المركز الـ 14 ويُحاول التقدّم للإبقاء على آماله حيّة.

كما وقعت حادثة أخرى في المنعطف الأوّل من السباق بين أولي كالدويل وتاتيانا كالديرون عرفت انسحابهما على الفور، لتتسبّب كلّ تلك الأحداث في دخول سيارة الأمان.

واستؤنف السباق مع بداية اللفّة الرابعة، وقدّم فيستي ردّة فعلٍ جيّدة لمحاولة الابتعاد في الأمام، لكنّ فيبس أقدم على انغماسة مدهشة في المنعطف الأوّل لينتزع منه الصدارة.

وابتعد فيبس في الصدارة، بينما تشكّل قطارٌ طويلٌ للغاية بدءًا من فيستي الثاني خلفه.

وتمكّن بورشير من تحقيق بعض التقدّم ليصل إلى المركز الـ 11، لكنّه بقي عالقًا في قطار "دي آر اس" خارج مراكز النقاط.

وتبخّرت كلّ آماله في اللفّة الـ 14 عندما خرج عن المسار في المنعطف المزدوج الأوّل أثناء محاولته تجاوز ليام لاوسن وتراجع على المركز الـ 16 ما قبل الأخير.

في الأثناء بدأ فيستي بالاقتراب بشكلٍ تدريجي من فيبس المتصدّر مع بقاء 6 لفّات على النهاية بينما بدأت الفوضى خلفه ضمن المعركة على آخر مراكز منصّة التتويج.

لكنّ فيبس حافظ على أفضليّته ليعبر خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز بالسباق، بينما كان المركز الثاني من نصيب فيستي الذي لم يكن اقترابه كافيًا في النهاية للمنافسة على الفوز.

وذهب المركز الثالث إلى جيهان داروفالا، بينما عوّض سارجنت بعض المراكز ليعبر خطّ النهاية رابعًا أمام فيرشور.

وعبر لاوسن خطّ النهاية سابعًا، بينما أكمل جاك دوهان ترتيب مراكز النقاط بحلوله ثامنًا.

وإلى جانب كلّ متاعبه تلقى بورشير عقوبة 5 ثوانٍ أرجعته إلى المركز الأخير، لتضمن هذه النتيجة تتويج دروغوفيتش باللقب مع بقاء جولة ونصفٍ على النهاية.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات الفارق الفاصل
1   8 Estonia يوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 21    
2   9 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 21 1.000 1.000
3   2 India جيهان داروفالا Italy بريما باورتيم 21 7.600 6.600
4   6 United States لوجان سارجينت United Kingdom كارلين 21 9.000 1.400
5   20 Netherlands ريتشارد فيرشور Italy تريدنت 21 9.400 0.400
6   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom كارلين 21 13.100 3.700
7   3 Australia جاك دوهان United Kingdom راشن تايم 21 13.300 0.200
8   24 Germany ديفيد بيكمانن Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 21 14.300 1.000
9   1 Norway دينيس هاوغر Italy بريما باورتيم 21 14.700 0.400
10   7 New Zealand ماركوس آرمسترونغ United Kingdom هايتيك ريسينغ 21 17.600 2.900
11   4 Japan مارينو ساتو United Kingdom راشن تايم 21 19.100 1.500
12   22 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 21 22.600 3.500
13   16 Italy لوكا غيوتو France دامس 21 24.100 1.500
14   21 Australia كالان ويليامز Italy تريدنت 21 24.600 0.500
15   25 Belgium أماوري كورديل Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 21 25.900 1.300
16   17 Japan ايومو اواسا France دامس 21 28.100 2.200
17   10 France تيو بورشير France آرت غران بري 21 30.300 2.200
  انسحب 15 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 7    
  انسحب 12 France كليمنت نوفالاك Netherlands ام بي موتورسبورت 7    
  انسحب 11 Brazil فيليبي دروغوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 1    
  انسحب 14 United Kingdom أولي كالدويل Spain كامبوس ريسينغ 0    
  انسحب 23 Colombia تاتيانا كالديرون Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 0    
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