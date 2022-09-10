فورمولا2: فيبس يفوز بالسباق القصير ودروغوفيتش يُتوّج باللقب بالرغم من انسحابه
ضمن فيليبي دروغوفيتش لقب موسم 2022 من بطولة الفورمولا 2 بالرغم من انسحابه من اللفّة الأولى، في الوقت الذي أحرز فيه يوري فيبس الفوز بالسباق.
حافظ فيستي على الصدارة عند الانطلاقة في الوقت الذي خسر فيه لوغان سارجنت عدّة مراكز بعد انطلاقته الضعيفة من المركز الثاني.
لكنّ الكارثة حلّت بمتصدّر البطولة فيليبي دروغوفيتش الذي وقع احتكاكٌ بينه وبين عند المنعطف المزدوج الثاني أدّى إلى تراجعه إلى آخر الترتيب. وفي حين أنّ مهندسه طلب منه المواصلة وعدم الانسحاب، إلّا أنّ البرازيلي قال: "نظام التعليق انكسر" وبالفعل توجّه نحو خطّ الحظائر لينسحب من السباق.
لكنّه واصل متابعة ما سيفعله منافسه على اللقب تيو بورشير الذي كان في المركز الـ 14 ويُحاول التقدّم للإبقاء على آماله حيّة.
كما وقعت حادثة أخرى في المنعطف الأوّل من السباق بين أولي كالدويل وتاتيانا كالديرون عرفت انسحابهما على الفور، لتتسبّب كلّ تلك الأحداث في دخول سيارة الأمان.
واستؤنف السباق مع بداية اللفّة الرابعة، وقدّم فيستي ردّة فعلٍ جيّدة لمحاولة الابتعاد في الأمام، لكنّ فيبس أقدم على انغماسة مدهشة في المنعطف الأوّل لينتزع منه الصدارة.
وابتعد فيبس في الصدارة، بينما تشكّل قطارٌ طويلٌ للغاية بدءًا من فيستي الثاني خلفه.
وتمكّن بورشير من تحقيق بعض التقدّم ليصل إلى المركز الـ 11، لكنّه بقي عالقًا في قطار "دي آر اس" خارج مراكز النقاط.
وتبخّرت كلّ آماله في اللفّة الـ 14 عندما خرج عن المسار في المنعطف المزدوج الأوّل أثناء محاولته تجاوز ليام لاوسن وتراجع على المركز الـ 16 ما قبل الأخير.
في الأثناء بدأ فيستي بالاقتراب بشكلٍ تدريجي من فيبس المتصدّر مع بقاء 6 لفّات على النهاية بينما بدأت الفوضى خلفه ضمن المعركة على آخر مراكز منصّة التتويج.
لكنّ فيبس حافظ على أفضليّته ليعبر خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز بالسباق، بينما كان المركز الثاني من نصيب فيستي الذي لم يكن اقترابه كافيًا في النهاية للمنافسة على الفوز.
وذهب المركز الثالث إلى جيهان داروفالا، بينما عوّض سارجنت بعض المراكز ليعبر خطّ النهاية رابعًا أمام فيرشور.
وعبر لاوسن خطّ النهاية سابعًا، بينما أكمل جاك دوهان ترتيب مراكز النقاط بحلوله ثامنًا.
وإلى جانب كلّ متاعبه تلقى بورشير عقوبة 5 ثوانٍ أرجعته إلى المركز الأخير، لتضمن هذه النتيجة تتويج دروغوفيتش باللقب مع بقاء جولة ونصفٍ على النهاية.
نتيجة السباق:
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