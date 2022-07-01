فورمولا2: سارجنت يتفوّق على فيستي ليُحرز قطب الانطلاق الأوّل في سيلفرستون
أحرز لوغان سارجنت قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في الفورمولا 2 ضمن جولة سيلفرستون وذلك بعد سيطرته على التصفيات لصالح فريق كارلن.
تصدّر ناشئ ويليامز التجارب الحرّة، وتمكّن من انتزاع الصدارة سريعًا في التصفيات بتحقيقه 1:38.946 دقيقة ليكون أوّل من يكسر عتبة الـ 99 ثانية.
وعاد الأمريكي لتحسين زمنه بنصف ثانية في منتصف الحصّة، وهو ما ضمن له قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في السلسلة.
وذهب المركز الثاني إلى فيستي بفارق 0.107 ثانية بعد تحسينه لزمنه بشكلٍ كبير في محاولته الأخيرة.
أمّا المركز الثالث فقد كان من نصيب البرازيلي فيليبي دروغوفيتش متصدّر ترتيب السلسلة، وتمتّع سائق ام.بي موتورسبورت بالأفضليّة بعد أن سجّل تيو بورشير زمنًا مطابقًا لزمنه.
وحلّ ليام لاوسون خامسًا على متن سيارة كارلن الثانية، بعد تفوّقه بأريحيّة على الياباني أيومو إيواسا.
وسينطلق الأسترالي جاك دوهان من المركز السابع متقدّمًا على الإستوني يوري فيبس الذي يدخل هذه الجولة بعد ضجّة الفترة الماضية وتخلّي ريد بُل عنه من برنامج ناشئيها.
أمّا البرازيلي الآخر إنزو فيتيبالدي فسينطلق من المركز التاسع، في حين أكمل جيهان داروفالا ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة التصفيات:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|Mph
|1
|6
|لوجان سارجينت
|كارلين
|13
|1:38.432
|215.454
|2
|9
|فردريك فيستي
|آرت غران بري
|12
|1:38.539
|0.107
|0.107
|215.220
|3
|11
|فيليبي دروغوفيتش
|ام بي موتورسبورت
|12
|1:38.553
|0.121
|0.014
|215.189
|4
|10
|تيو بورشير
|آرت غران بري
|12
|1:38.553
|0.121
|0.000
|215.189
|5
|5
|ليام لاوسون
|كارلين
|13
|1:38.625
|0.193
|0.072
|215.032
|6
|17
|ايومو اواسا
|دامس
|12
|1:38.734
|0.302
|0.109
|214.795
|7
|3
|جاك دوهان
|راشن تايم
|12
|1:38.901
|0.469
|0.167
|214.432
|8
|8
|يوري فيبس
|هايتيك ريسينغ
|10
|1:39.013
|0.581
|0.112
|214.190
|9
|22
|إنزو فيتيبالدي
|شارونغ رايسينغ سيستم
|14
|1:39.077
|0.645
|0.064
|214.051
|10
|2
|جيهان داروفالا
|بريما باورتيم
|8
|1:39.115
|0.683
|0.038
|213.969
|12
|7
|ماركوس آرمسترونغ
|هايتيك ريسينغ
|12
|1:39.266
|0.834
|0.044
|213.644
|13
|1
|دينيس هاوغر
|بريما باورتيم
|11
|1:39.429
|0.997
|0.163
|213.293
|14
|24
|جايك هيوز
|فان أميرسفورت ريسينغ
|12
|1:39.448
|1.016
|0.019
|213.253
|15
|20
|ريتشارد فيرشور
|تريدنت
|12
|1:39.492
|1.060
|0.044
|213.158
|16
|14
|أولي كالدويل
|كامبوس ريسينغ
|12
|1:39.580
|1.148
|0.088
|212.970
|17
|15
|رالف بوشونغ
|كامبوس ريسينغ
|12
|1:39.597
|1.165
|0.017
|212.934
|18
|12
|كليمنت نوفالاك
|ام بي موتورسبورت
|12
|1:39.660
|1.228
|0.063
|212.799
|19
|4
|مارينو ساتو
|راشن تايم
|12
|1:39.677
|1.245
|0.017
|212.763
|20
|23
|سيم بولوكباسي
|شارونغ رايسينغ سيستم
|14
|1:39.691
|1.259
|0.014
|212.733
|21
|21
|كالان ويليامز
|تريدنت
|12
|1:39.912
|1.480
|0.221
|212.262
|22
|25
|ديفيد بيكمانن
|فان أميرسفورت ريسينغ
|9
|1:40.291
|1.859
|0.379
|211.460
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