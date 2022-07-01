تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / ريد بُل توقف عمل فيبز سائقها الاحتياطي في الفورمولا واحد بعد إساءة عنصرية التالي / فورمولا 2: دوهان يصدّ إيواسا ليُحقّق فوزه الأوّل في السلسلة
فورمولا 2 / سيلفرستون تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا2: سارجنت يتفوّق على فيستي ليُحرز قطب الانطلاق الأوّل في سيلفرستون

أحرز لوغان سارجنت قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في الفورمولا 2 ضمن جولة سيلفرستون وذلك بعد سيطرته على التصفيات لصالح فريق كارلن.

فورمولا2: سارجنت يتفوّق على فيستي ليُحرز قطب الانطلاق الأوّل في سيلفرستون

تصدّر ناشئ ويليامز التجارب الحرّة، وتمكّن من انتزاع الصدارة سريعًا في التصفيات بتحقيقه 1:38.946 دقيقة ليكون أوّل من يكسر عتبة الـ 99 ثانية.

وعاد الأمريكي لتحسين زمنه بنصف ثانية في منتصف الحصّة، وهو ما ضمن له قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في السلسلة.

وذهب المركز الثاني إلى فيستي بفارق 0.107 ثانية بعد تحسينه لزمنه بشكلٍ كبير في محاولته الأخيرة.

أمّا المركز الثالث فقد كان من نصيب البرازيلي فيليبي دروغوفيتش متصدّر ترتيب السلسلة، وتمتّع سائق ام.بي موتورسبورت بالأفضليّة بعد أن سجّل تيو بورشير زمنًا مطابقًا لزمنه.

وحلّ ليام لاوسون خامسًا على متن سيارة كارلن الثانية، بعد تفوّقه بأريحيّة على الياباني أيومو إيواسا.

وسينطلق الأسترالي جاك دوهان من المركز السابع متقدّمًا على الإستوني يوري فيبس الذي يدخل هذه الجولة بعد ضجّة الفترة الماضية وتخلّي ريد بُل عنه من برنامج ناشئيها.

أمّا البرازيلي الآخر إنزو فيتيبالدي فسينطلق من المركز التاسع، في حين أكمل جيهان داروفالا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل Mph
1 6 United States لوجان سارجينت United Kingdom كارلين 13 1:38.432     215.454
2 9 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 12 1:38.539 0.107 0.107 215.220
3 11 Brazil فيليبي دروغوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 12 1:38.553 0.121 0.014 215.189
4 10 France تيو بورشير France آرت غران بري 12 1:38.553 0.121 0.000 215.189
5 5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom كارلين 13 1:38.625 0.193 0.072 215.032
6 17 Japan ايومو اواسا France دامس 12 1:38.734 0.302 0.109 214.795
7 3 Australia جاك دوهان United Kingdom راشن تايم 12 1:38.901 0.469 0.167 214.432
8 8 Estonia يوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 10 1:39.013 0.581 0.112 214.190
9 22 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 14 1:39.077 0.645 0.064 214.051
10 2 India جيهان داروفالا Italy بريما باورتيم 8 1:39.115 0.683 0.038 213.969
12 7 New Zealand ماركوس آرمسترونغ United Kingdom هايتيك ريسينغ 12 1:39.266 0.834 0.044 213.644
13 1 Norway دينيس هاوغر Italy بريما باورتيم 11 1:39.429 0.997 0.163 213.293
14 24 United Kingdom جايك هيوز Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 12 1:39.448 1.016 0.019 213.253
15 20 Netherlands ريتشارد فيرشور Italy تريدنت 12 1:39.492 1.060 0.044 213.158
16 14 United Kingdom أولي كالدويل Spain كامبوس ريسينغ 12 1:39.580 1.148 0.088 212.970
17 15 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 12 1:39.597 1.165 0.017 212.934
18 12 France كليمنت نوفالاك Netherlands ام بي موتورسبورت 12 1:39.660 1.228 0.063 212.799
19 4 Japan مارينو ساتو United Kingdom راشن تايم 12 1:39.677 1.245 0.017 212.763
20 23 Turkey سيم بولوكباسي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 14 1:39.691 1.259 0.014 212.733
21 21 Australia كالان ويليامز Italy تريدنت 12 1:39.912 1.480 0.221 212.262
22 25 Germany ديفيد بيكمانن Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 9 1:40.291 1.859 0.379 211.460
المشاركات
التعليقات
ريد بُل توقف عمل فيبز سائقها الاحتياطي في الفورمولا واحد بعد إساءة عنصرية
المقال السابق

ريد بُل توقف عمل فيبز سائقها الاحتياطي في الفورمولا واحد بعد إساءة عنصرية
المقال التالي

فورمولا 2: دوهان يصدّ إيواسا ليُحقّق فوزه الأوّل في السلسلة

فورمولا 2: دوهان يصدّ إيواسا ليُحقّق فوزه الأوّل في السلسلة

أحدث الأخبار

فورمولا 2: دوهان يصدّ إيواسا ليُحقّق فوزه الأوّل في السلسلة
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: دوهان يصدّ إيواسا ليُحقّق فوزه الأوّل في السلسلة

فورمولا2: سارجنت يتفوّق على فيستي ليُحرز قطب الانطلاق الأوّل في سيلفرستون
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا2: سارجنت يتفوّق على فيستي ليُحرز قطب الانطلاق الأوّل في سيلفرستون

ريد بُل توقف عمل فيبز سائقها الاحتياطي في الفورمولا واحد بعد إساءة عنصرية
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل توقف عمل فيبز سائقها الاحتياطي في الفورمولا واحد بعد إساءة عنصرية

 فورمولا 2: هاوغر يحرز الفوز بالسباق الرئيسي في باكو بعد حادثة فيبز المؤسفة
فورمولا 2 فورمولا 2

 فورمولا 2: هاوغر يحرز الفوز بالسباق الرئيسي في باكو بعد حادثة فيبز المؤسفة

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.