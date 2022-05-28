فورمولا 2: هاوغر يُحقّق فوزه الأوّل بعد توقّف هيوز على شبكة الانطلاق

بعد معاناته من بداية صعبة لموسمه الأوّل، تمكّن الحائز على لقب الفورمولا 3 العام الماضي من تحقيق فوزه الأوّل هذا العام مع بريما في السباق القصير اليوم السبت.

ومع فشل هيوز في الانطلاق عند انطفاء الأضواء، تمكّن هاوغر من تجاوزه والتشبّث بالصدارة بوتيرة قويّة حتّى عبور العلم الشطرنجي بأفضليّة خمس ثوانٍ عن أقرب ملاحقيه.

وكان ذلك زميله في بريما جيهان داروفالا الذي ضمن ثنائيّة جديدة للفريق، في حين أحرز ماركوس آرمسترونغ منصّة تتويجه الثانية هذا الموسم لصالح هايتيك جي بي.

وكان السباق قد عرف دخول سيارة الأمان في اللفّة العاشرة إثر حادث كليمون نوفالاك بالخروج من منعطف لا راسكاس، وذلك بعد احتكاك أيومو إيواسا به أثناء محاولته التجاوز من الخطّ الداخلي.

واستؤنف السباق في اللفّة الـ 14، حيث شرع هاوغر في بناء أفضليّته حينها مُحقّقًا سلسلة من أسرع لفّات السباق، لكنّ دوهان حرمه نقطة أسرع لفّة في اللفّة الأخيرة.

وبالعودة إلى الترتيب فقد عبر إنزو فيتيبالدي خطّ النهاية رابعًا أمام يوري فيبس، وتيو بورشير، بينما ذهب المركز السابع إلى جاك دوهان، في حين حلّ ليام لاوسون ثامنًا بعد تجريده من قطب الانطلاق الأوّل.