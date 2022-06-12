 فورمولا 2: هاوغر يحرز الفوز بالسباق الرئيسي في باكو بعد حادثة فيبز المؤسفة

امتلك سائق "هايتيك" أفضلية في الصدارة منذ البداية، بعد الانطلاق من المركز الأول وحافظ على موقعه بالرغم من دخول سيارة الأمان ثلاث مرات.

لكن سباقه انتهى قبل خمس دقائق حين ارتطم بالحائط ما سمح لـ هاوغر باقتناص الفوز.

وانتهى السباق خلف سيارة الأمان، بينما حقق ناشئ بريما أول فوز له في السباق الرئيسي، بعد أن حقق فوزه الأول في سباق موناكو القصير.

الحادثة دفعت لوغان سارجانت إلى المركز الثاني ليحقق أفضل نتائجه هذا الموسم، بينما أكمل فيليب دروغوفيتش متصدر الترتيب، مراكز منصة التتويج.

دخلت سيارة الأمان للمرة الأولى بسبب حادثة أماوري كورديل وأولي كالدويل في المنعطف الرابع، قبل أن يتم استئناف السباق في اللفة الخامسة.

ومع دخولها وخروجها لاحقاً في اللفة 15 تم استئناف السباق مجدداً قبل أن يرتطم آمسترونغ بـ فيبز وكاد أن يتسبب بخروجه من السباق، لكنه تفادى الحادثة وتم تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية بعد عدة حوادث على المقطع المستقيم، لكن فيبز حافظ على صدارته.

استؤنف السباق في اللفة 18، لكن فيبز تعرض لحادثة في اللفة 23 لينتهي سباقه.

أما جيهان داروفالا فحقق المركز الرابع أمام ريتشارد فيرشور وإنزو فيتيبالدي سادساً.

بينما أنهى فريدريك فيستي سباقه سابعاً، وأكمل مارينو ساتو، رالف بوشونغ وجايك هيوز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: