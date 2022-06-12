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فورمولا 2 / باكو تقرير السباق

 فورمولا 2: هاوغر يحرز الفوز بالسباق الرئيسي في باكو بعد حادثة فيبز المؤسفة

اقتنص دينيس هاوغر الفوز بالسباق الرئيسي للفورمولا 2 في باكو، بعد حادثة خطفت الأنظار تعرض لها يوري فيبز قبل خمس دقائق فقط من النهاية.

 فورمولا 2: هاوغر يحرز الفوز بالسباق الرئيسي في باكو بعد حادثة فيبز المؤسفة

امتلك سائق "هايتيك" أفضلية في الصدارة منذ البداية، بعد الانطلاق من المركز الأول وحافظ على موقعه بالرغم من دخول سيارة الأمان ثلاث مرات.

لكن سباقه انتهى قبل خمس دقائق حين ارتطم بالحائط ما سمح لـ هاوغر باقتناص الفوز.

وانتهى السباق خلف سيارة الأمان، بينما حقق ناشئ بريما أول فوز له في السباق الرئيسي، بعد أن حقق فوزه الأول في سباق موناكو القصير.

الحادثة دفعت لوغان سارجانت إلى المركز الثاني ليحقق أفضل نتائجه هذا الموسم، بينما أكمل فيليب دروغوفيتش متصدر الترتيب، مراكز منصة التتويج.

دخلت سيارة الأمان للمرة الأولى بسبب حادثة أماوري كورديل وأولي كالدويل في المنعطف الرابع، قبل أن يتم استئناف السباق في اللفة الخامسة.

ومع دخولها وخروجها لاحقاً في اللفة 15 تم استئناف السباق مجدداً قبل أن يرتطم آمسترونغ بـ فيبز وكاد أن يتسبب بخروجه من السباق، لكنه تفادى الحادثة وتم تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية بعد عدة حوادث على المقطع المستقيم، لكن فيبز حافظ على صدارته.

استؤنف السباق في اللفة 18، لكن فيبز تعرض لحادثة في اللفة 23 لينتهي سباقه.

أما جيهان داروفالا فحقق المركز الرابع أمام ريتشارد فيرشور وإنزو فيتيبالدي سادساً.

بينما أنهى فريدريك فيستي سباقه سابعاً، وأكمل مارينو ساتو، رالف بوشونغ وجايك هيوز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز # السائق الفريق الفارق
1 1 Norway دينيس هاوغر Italy بريما باورتيم  
2 6 United States لوجان سارجينت United Kingdom كارلين 0.400
3 11 Brazil فيليبي دروغوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 0.900
4 2 India جيهان داروفالا Italy بريما باورتيم 1.600
5 20 Netherlands ريتشارد فيرشور Italy تريدنت 2.700
6 22 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 2.900
7 9 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 3.100
8 4 Japan مارينو ساتو United Kingdom راشن تايم 4.700
9 15 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 4.900
10 24 United Kingdom جايك هيوز Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 5.200
11 10 France تيو بورشير France آرت غران بري 5.300
12 7 New Zealand ماركوس آرمسترونغ United Kingdom هايتيك ريسينغ 6.000
13 3 Australia جاك دوهان United Kingdom راشن تايم 6.900
14 17 Japan ايومو اواسا France دامس 7.200
15 5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom كارلين 11.500
16 21 Australia كالان ويليامز Italy تريدنت 12.100
  8 Estonia يوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ  
  16 Israel روي نيساني France دامس  
  23 Turkey سيم بولوكباسي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم  
  12 France كليمنت نوفالاك Netherlands ام بي موتورسبورت  
  25 Belgium أماوري كورديل Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ  
  14 United Kingdom أولي كالدويل Spain كامبوس ريسينغ  
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