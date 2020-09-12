فورمولا 2: مازيبين يفوز بسباق موجيللو المثير وشوماخر يتقدم للصدارة

اختلطت الأوراق بشكل كبير عندما انقلب السباق رأسًا على عقب بدخول سيارة الأمان في فترتين ضمن مرحلة متأخرة، ما أطاح بأفضلية المنطلق أولّا كريستيان لوندغارد في الصدارة.

وقد تسببت مشكلة ميكانيكية لناشئ فيراري جوليانو أليزي بتوقّف سيارته على جانب الحلبة، ما استدعى تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية، قبل أن تدخل سيارة الأمان الفعلية عندما لم يتمكن المارشلز من سحب سيارته من دون رافعة.

وبعد استئناف السباق، اصطدمت ثلاث سيارات ببعضها البعض، يقودها شوماخر سائق بريما، غوانيو زهو ناشئ رينو وجايك أيتكن سائق كامبوس ريسينغ.

وتسببت تلك الحادثة في انسحاب كل من زهو وأيتكن، بينما نجا شوماخر من تلك الحادثة، قبل أن يتمكّن من تجاوز كالوم إيلوت للمركز السادس، في الوقت الذي دخلت فيه سيارة الأمان من جديد لإزالة الأشلاء.

مستفيدًا من تلك الدراما، تقدم مازيبين إلى المركز الثالث خلف غيوتو ولوندغارد، بينما خسر إيلوت الوقت عندما اضطّر لتغيير الجناح الأمامي على سيارته.

وقبل ثلاث لفات من النهاية ومع استنئاف السباق، استغلّ مازيبين أفضلية إطاراته ليتجاوز غيوتو ولوندغارد نحو الصدارة ليتقدم ويحقق فوزه الثاني هذا الموسم بفارق 4.4 ثانية أمام غيوتو.

لويز ديليتراز السائق الاحتياطي لدى هاس حصد أوّل منصة تتويج له فس سباق رئيسي، بينما اكتفى فيليبي دروغوفيتش بالمركز الرابع.

المركز الخامس ذهب إلى شوماخر أمام لوندغارد ويوري فيبز وأرتيم ماركيلوف الذي سينطلق أولًا في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة في الغد.

وقد أكمل ماركوس آرمسترونغ وجيهان داروفالا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: