أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
السباق خلال
19 ساعات
:
43 دقيقة
:
46 ثانية
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
27 أغسطس
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي إستونيا
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي تركيا
18 سبتمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 2 / موجيللو / تقرير السباق

فورمولا 2: مازيبين يفوز بسباق موجيللو المثير وشوماخر يتقدم للصدارة

المشاركات
التعليقات
فورمولا 2: مازيبين يفوز بسباق موجيللو المثير وشوماخر يتقدم للصدارة

شقّ نيكيتا مازيبين طريقه من المركز الـ 14 على شبكة الانطلاق ليُحرز فوزًا مثيرًا في سباق الفورمولا 2 الذي شهد العديد من الحوادث على حلبة موجيللو، في الوقت الذي تقدّم فيه ميك شوماخر إلى صدارة الترتيب.

اختلطت الأوراق بشكل كبير عندما انقلب السباق رأسًا على عقب بدخول سيارة الأمان في فترتين ضمن مرحلة متأخرة، ما أطاح بأفضلية المنطلق أولّا كريستيان لوندغارد في الصدارة.

وقد تسببت مشكلة ميكانيكية لناشئ فيراري جوليانو أليزي بتوقّف سيارته على جانب الحلبة، ما استدعى تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية، قبل أن تدخل سيارة الأمان الفعلية عندما لم يتمكن المارشلز من سحب سيارته من دون رافعة.

وبعد استئناف السباق، اصطدمت ثلاث سيارات ببعضها البعض، يقودها شوماخر سائق بريما، غوانيو زهو ناشئ رينو وجايك أيتكن سائق كامبوس ريسينغ.

وتسببت تلك الحادثة في انسحاب كل من زهو وأيتكن، بينما نجا شوماخر من تلك الحادثة، قبل أن يتمكّن من تجاوز كالوم إيلوت للمركز السادس، في الوقت الذي دخلت فيه سيارة الأمان من جديد لإزالة الأشلاء.

مستفيدًا من تلك الدراما، تقدم مازيبين إلى المركز الثالث خلف غيوتو ولوندغارد، بينما خسر إيلوت الوقت عندما اضطّر لتغيير الجناح الأمامي على سيارته.

وقبل ثلاث لفات من النهاية ومع استنئاف السباق، استغلّ مازيبين أفضلية إطاراته ليتجاوز غيوتو ولوندغارد نحو الصدارة ليتقدم ويحقق فوزه الثاني هذا الموسم بفارق 4.4 ثانية أمام غيوتو.

لويز ديليتراز السائق الاحتياطي لدى هاس حصد أوّل منصة تتويج له فس سباق رئيسي، بينما اكتفى فيليبي دروغوفيتش بالمركز الرابع.

المركز الخامس ذهب إلى شوماخر أمام لوندغارد ويوري فيبز وأرتيم ماركيلوف الذي سينطلق أولًا في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة في الغد.

وقد أكمل ماركوس آرمسترونغ وجيهان داروفالا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 33    
2   25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 33 4.400  
3   11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 33 4.500  
4   15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 33 4.800  
5   20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 33 5.300  
6   6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 33 7.800  
7   1 Estonia جوري فيبس France دامس 33 8.300  
8   16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف Germany اتش دبليو آي آي جي 33 10.100  
9   5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 33 10.400  
10   8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 33 10.600  
11   14 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا Netherlands ام بي موتورسبورت 33 11.100  
12   4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 33 11.700  
13   12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 33 11.700  
14   23 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 33 12.400  
فورمولا 2: لوندغارد يحصد قطب الانطلاق الأوّل له في موجيللو بفارق 0.005 ثانية

المقال السابق

فورمولا 2: لوندغارد يحصد قطب الانطلاق الأوّل له في موجيللو بفارق 0.005 ثانية
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 2
الحدث موجيللو

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون يُسجّل "البول بوزيشن" الـ 95 لينطلق أوّلاً في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يُسجّل "البول بوزيشن" الـ 95 لينطلق أوّلاً في موجيللو

غاسلي يشرح الأسباب وراء خروجه من القسم الأوّل من تصفيات موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي يشرح الأسباب وراء خروجه من القسم الأوّل من تصفيات موجيللو

بوتاس ينوي الهجوم على هاميلتون على المنعطف الأوّل في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس ينوي الهجوم على هاميلتون على المنعطف الأوّل في موجيللو

"فيا" تحذر الفرق من "تجميع قطع الغيار" في 2020 للاستفادة منها في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" تحذر الفرق من "تجميع قطع الغيار" في 2020 للاستفادة منها في 2021

مقابلة خاصة مع الأمير خالد بن سلطان الفيصل آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية
سلاسل متعددة سلاسل متعددة / مقابلة

مقابلة خاصة مع الأمير خالد بن سلطان الفيصل آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

فورمولا 2: مازيبين يفوز بسباق موجيللو المثير وشوماخر يتقدم للصدارة
فورمولا 2 فورمولا 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: مازيبين يفوز بسباق موجيللو المثير وشوماخر يتقدم للصدارة

فورمولا 2: لوندغارد يحصد قطب الانطلاق الأوّل له في موجيللو بفارق 0.005 ثانية
فورمولا 2 فورمولا 2 / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: لوندغارد يحصد قطب الانطلاق الأوّل له في موجيللو بفارق 0.005 ثانية

هاميلتون يكشف سبب ذهابه لرؤية لحكام سباق مونزا خلال فترة رفع العلم الأحمر
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يكشف سبب ذهابه لرؤية لحكام سباق مونزا خلال فترة رفع العلم الأحمر

أحدث الأخبار

فورمولا 2: مازيبين يفوز بسباق موجيللو المثير وشوماخر يتقدم للصدارة
F2 فورمولا 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: مازيبين يفوز بسباق موجيللو المثير وشوماخر يتقدم للصدارة

فورمولا 2: لوندغارد يحصد قطب الانطلاق الأوّل له في موجيللو بفارق 0.005 ثانية
F2 فورمولا 2 / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: لوندغارد يحصد قطب الانطلاق الأوّل له في موجيللو بفارق 0.005 ثانية

فورمولا 2: تيكتوم يتقدم على إيلوت ويفوز في مونزا
F2 فورمولا 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: تيكتوم يتقدم على إيلوت ويفوز في مونزا

فورمولا 2: شوماخر يسجل فوزه الأوّل في 2020 والدراما تلاحق إيلوت
F2 فورمولا 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: شوماخر يسجل فوزه الأوّل في 2020 والدراما تلاحق إيلوت

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يُسجّل "البول بوزيشن" الـ 95 لينطلق أوّلاً في موجيللو

2
فورمولا 1

غاسلي يشرح الأسباب وراء خروجه من القسم الأوّل من تصفيات موجيللو

14د
3
فورمولا 1

بوتاس ينوي الهجوم على هاميلتون على المنعطف الأوّل في موجيللو

4
فورمولا 1

"فيا" تحذر الفرق من "تجميع قطع الغيار" في 2020 للاستفادة منها في 2021

5
سلاسل متعددة

مقابلة خاصة مع الأمير خالد بن سلطان الفيصل آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

أحدث الأخبار

فورمولا 2: مازيبين يفوز بسباق موجيللو المثير وشوماخر يتقدم للصدارة
F2

فورمولا 2: مازيبين يفوز بسباق موجيللو المثير وشوماخر يتقدم للصدارة

فورمولا 2: لوندغارد يحصد قطب الانطلاق الأوّل له في موجيللو بفارق 0.005 ثانية
F2

فورمولا 2: لوندغارد يحصد قطب الانطلاق الأوّل له في موجيللو بفارق 0.005 ثانية

فورمولا 2: تيكتوم يتقدم على إيلوت ويفوز في مونزا
F2

فورمولا 2: تيكتوم يتقدم على إيلوت ويفوز في مونزا

فورمولا 2: شوماخر يسجل فوزه الأوّل في 2020 والدراما تلاحق إيلوت
F2

فورمولا 2: شوماخر يسجل فوزه الأوّل في 2020 والدراما تلاحق إيلوت

فورمولا 2: إيلوت يتفوق على تسونودا بـ 0.03 ثانية وينطلق أولًا في مونزا
F2

فورمولا 2: إيلوت يتفوق على تسونودا بـ 0.03 ثانية وينطلق أولًا في مونزا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.