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فورمولا 2 / سيلفرستون / تقرير السباق

فورمولا 2: مازيبين يسجّل فوزه الأول من بوابة سيلفرستون

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فورمولا 2: مازيبين يسجّل فوزه الأول من بوابة سيلفرستون
01-08-2020

قدّم نيكيتا مازيبين سائق هايتيك أداءً مثيرًا للإعجاب ليسجّل أوّل فوز له في الفورمولا 2 من بوابة السباق الرئيسي لجولة بريطانيا على حلبة سيلفرستون.

تأهّل فيليبي دروجوفيتش أولًا لكنّه قدّم انطلاقة ضعيفة على إطارات هارد، ما سمح لميك شوماخر سائق بريما بتجاوزه على الفور إلى الصدارة منطلقًا من المركز الثالث.

مع ذلك، لم يبق شوماخر في الصدارة طويلًا، إذ سرعان ما تجاوزه مازيبين من الجهة الخارجية لمنعطف ستو.

في المقابل، تمكّن ناشئ رينو غوانيو زهو من إنجاح استراتيجيته البديلة، حيث انتظر حتى اللفّة 22 لإجراء توقفه الإلزامي، وقد منحه ذلك سبع لفات للعودة وتعويض الوقت على إطارات ميديوم، ليتجاوز كريستيان لوندغارد نحو مركز الوصافة قبل لفتين من النهاية.

بينما تمكّن ناشئ ريد بُل يوكي تسونودا من حصد آخر مراكز منصّة التتويج بعد تجاوزه لوندغارد في اللفّة الأخيرة.

المركز الخامس كان من نصيب كالوم إيلوت الذي قاد ببراعة بعد انطلاقه من خط الحظائر ليُكمل السباق بفارق 2.5 ثانية فقط خلف لوندغارد.

لويز ديليتراز حلّ سادسًا أمام دروجوفيتش الذي اكتفى بالمركز السابع بعد انطلاقه من المركز الأوّل.

فيما شق دان تيكتوم طريقه نحو المركز الثامن ليؤمن قطب الانطلاق الأول لسباق شبكة الانطلاق المعكوسة في الغد.

وقد أكمل شوماخر ونوبوهارو ماتسوشيتا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 29 51:17.953  
2   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 29 51:23.276 5.323
3   7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 29 51:25.359 7.406
4   6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 29 51:26.047 8.094
5   4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 29 51:28.717 10.764
6   11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 29 51:34.074 16.121
7   15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 29 51:36.089 18.136
8   2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 29 51:38.533 20.580
9   20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 29 51:42.695 24.742
10   14 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا Netherlands ام بي موتورسبورت 29 51:43.272 25.319
11   12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 29 51:44.183 26.230
12   8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 29 51:44.480 26.527
13   9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 29 51:44.697 26.744
14   21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 29 51:48.720 30.767
15   1 Indonesia شون غيلايل France دامس 29 51:49.538 31.585
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