فورمولا 2: مازيبين يسجّل فوزه الأول من بوابة سيلفرستون

تأهّل فيليبي دروجوفيتش أولًا لكنّه قدّم انطلاقة ضعيفة على إطارات هارد، ما سمح لميك شوماخر سائق بريما بتجاوزه على الفور إلى الصدارة منطلقًا من المركز الثالث.

مع ذلك، لم يبق شوماخر في الصدارة طويلًا، إذ سرعان ما تجاوزه مازيبين من الجهة الخارجية لمنعطف ستو.

في المقابل، تمكّن ناشئ رينو غوانيو زهو من إنجاح استراتيجيته البديلة، حيث انتظر حتى اللفّة 22 لإجراء توقفه الإلزامي، وقد منحه ذلك سبع لفات للعودة وتعويض الوقت على إطارات ميديوم، ليتجاوز كريستيان لوندغارد نحو مركز الوصافة قبل لفتين من النهاية.

بينما تمكّن ناشئ ريد بُل يوكي تسونودا من حصد آخر مراكز منصّة التتويج بعد تجاوزه لوندغارد في اللفّة الأخيرة.

المركز الخامس كان من نصيب كالوم إيلوت الذي قاد ببراعة بعد انطلاقه من خط الحظائر ليُكمل السباق بفارق 2.5 ثانية فقط خلف لوندغارد.

لويز ديليتراز حلّ سادسًا أمام دروجوفيتش الذي اكتفى بالمركز السابع بعد انطلاقه من المركز الأوّل.

فيما شق دان تيكتوم طريقه نحو المركز الثامن ليؤمن قطب الانطلاق الأول لسباق شبكة الانطلاق المعكوسة في الغد.

وقد أكمل شوماخر ونوبوهارو ماتسوشيتا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: