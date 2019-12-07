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فورمولا 2: مازبين الأسرع مع انتهاء تجارب أبوظبي

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فورمولا 2: مازبين الأسرع مع انتهاء تجارب أبوظبي
07-12-2019

سجل نيكيتا مازبين سائق كارلين أسرع الأزمنة خلال اليوم الختامي لتجارب ما بعد الموسم للفورمولا 2 في أبوظبي.

سجل مازبين دقيقة و50.471 ثانية خلال الدقائق  الأولى من عمر الحصة يوم السبت، ليبقى على قمة جدول أسرع الأزمنة حتى بقية اليوم.

وسمح له زمنه بالبقاء أمام لويس ديليتراز بفارق ثلاثة أعشار الثانية، بالرغم من أنه سجل أسرع الأزمنة خلال أول يومين للتجارب.

خلف مازبين، احتل كالوم إيلوت ناشئ فيراري المركز الثاني أمام رالف بوشونغ سائق "أم.بي موتورسبورت" ودان تيكتوم سائق "دامس".

وكان أولئك السائقون الخمسة الوحيدين الذين كسروا حاجز الدقيقة و51 ثانية طوال اليوم، كما سجلوا أفضل أزمنتهم خلال الحصة الصباحية.

وحُرمت الفرق من فرصة محاولة إجراء محاكاة للتصفيات خلال حصة ما بعد الظهر، وذلك بسبب هطول مفاجئ للأمطار.

ميك شوماخر كان الأسرع خلال حصة ما بعد الظهر لصالح بريما، لكن أفضل أزمنته كان أبطأ بأكثر من ثانية مما سجله مازبين.

الألماني نفسه كان أسرع بأربعة أعشار الثانية خلال الفترة الصباحية، حيث وصل إلى المراكز العشرة الأولى خلف روبرت شفارتزمان زميله في الفريق وناشئ فيراري، يوكي تسونودا ناشئ ريد بُل، غوانو زو سائق أوني فيرتوزي المدعوم من رينو، وبيدرو بيكيه سائق شارو ريسينغ.

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