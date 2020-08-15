فورمولا 2: ماتسوشيتا يفوز ببراعة من المركز الـ 18 في برشلونة

انتقل السائق الياباني إلى مجموعة إطارات لينة "سوفت" جديدة خلال فترة سيارة الأمان ليقفز 14 مركزًا قبل أن ينجح بتجاوز المتصدر المتأخّر يوكي تسونودا ونجم البطولة حاليًا كالوم إيلوت.

ومع بقاء لفّة واحدة إثر دخول سيارة الأمان مرّة أخرى، انطلق ماتسوشيتا سائق "ام بي موتورسبورت" بقوة نحو فوزه الخامس في البطولة بفارق 1.6 ثانية أمام روبرت شفارتزمان.

وقد تصدّر شفارتزمان السباق مبكرًا بعد انطلاقة قوية مكّنته من تجاوز المنطلق أولًا إيلوت بالتوجه إلى المنطعف الأوّل.

كما شهدت اللفة الأولى تقدم ميك شوماخر كذلك إلى المركز الثالث، قبل دخول سيارة الأمان للمرة الآولى بسبب حادثة مارك آرمسترونغ.

وعند استئناف السباق ومع تنشيط نظام "دي آر سي"، بات شفارتزمان فريسة لهجمات إيلوت المتقدم، والذي تمكّن من استعادة الصدارة على المقطع المستقيم.

وبعد إجراء سائقي الصدارة لتوقفاتهم، كانت إيلوت في الصدارة حتى دخول سيارة الأمان من جديد، ليستغل ذلك في توقف مجاني ووضع إطارات جديدة.

ومع استئناف السباق، ومع محاولة إيلوت تجاوز يوكي تسونودا المتأخر مع إطارات قديمة، دافع ناشئ هوندا عن مركزه برعونة، ما عرقل خط التسابق الخاص بإيلوت، ليستغل ماتسوشيتا تلك الفرصة ويتقدم إلى صدرارة غير متوقعة.

وإثر دخول سيارة الأمان لمرة ثالثة وأخيرة، تعيّن على ماتسوشيتا فقط التشبّث بالصدارة للفة وحيدة بعد مرور ساعة كاملة من انطلاقة السباق، حيث نجح صاحب الـ 26 عامًا في تسجيل فوز غير متوقّع، في ظل تراجع متصدر ترتيب السائقين إيلوت ما سمح لشفارتزمان بتجاوزه إلى مركز الوصافة.

غوانيو زهو تمكن كذلك من تجاوز زميله ليُكمل مراكز منصّة التتويج امام تسونودا وإيلوت الذي اكتفى بالمركز الخامس.

المركز السادس كان من نصيب شوماخر أمام فيليبي دروجوفيتش ولوكا غيوتو.

فيما أكمل دان تيكتوم ولويز ديليتراز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: