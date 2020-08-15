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فورمولا 2 / برشلونة / تقرير السباق

فورمولا 2: ماتسوشيتا يفوز ببراعة من المركز الـ 18 في برشلونة

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فورمولا 2: ماتسوشيتا يفوز ببراعة من المركز الـ 18 في برشلونة
15-08-2020

تمكّن نوبوهارو ماتسوشيتا من إنجاح استراتيجيته البارعة في السباق الرئيسي لهذه الجولة من بطولة الفورمولا 2 على حلبة برشلونة، ليسجّل فوزًا مفاجئًا بعد انطلاقه من المركز الـ 18.

انتقل السائق الياباني إلى مجموعة إطارات لينة "سوفت" جديدة خلال فترة سيارة الأمان ليقفز 14 مركزًا قبل أن ينجح بتجاوز المتصدر المتأخّر يوكي تسونودا ونجم البطولة حاليًا كالوم إيلوت.

ومع بقاء لفّة واحدة إثر دخول سيارة الأمان مرّة أخرى، انطلق ماتسوشيتا سائق "ام بي موتورسبورت" بقوة نحو فوزه الخامس في البطولة بفارق 1.6 ثانية أمام روبرت شفارتزمان.

وقد تصدّر شفارتزمان السباق مبكرًا بعد انطلاقة قوية مكّنته من تجاوز المنطلق أولًا إيلوت بالتوجه إلى المنطعف الأوّل.

كما شهدت اللفة الأولى تقدم ميك شوماخر كذلك إلى المركز الثالث، قبل دخول سيارة الأمان للمرة الآولى بسبب حادثة مارك آرمسترونغ.

وعند استئناف السباق ومع تنشيط نظام "دي آر سي"، بات شفارتزمان فريسة لهجمات إيلوت المتقدم، والذي تمكّن من استعادة الصدارة على المقطع المستقيم.

وبعد إجراء سائقي الصدارة لتوقفاتهم، كانت إيلوت في الصدارة حتى دخول سيارة الأمان من جديد، ليستغل ذلك في توقف مجاني ووضع إطارات جديدة.

ومع استئناف السباق، ومع محاولة إيلوت تجاوز يوكي تسونودا المتأخر مع إطارات قديمة، دافع ناشئ هوندا عن مركزه برعونة، ما عرقل خط التسابق الخاص بإيلوت، ليستغل ماتسوشيتا تلك الفرصة ويتقدم إلى صدرارة غير متوقعة.

وإثر دخول سيارة الأمان لمرة ثالثة وأخيرة، تعيّن على ماتسوشيتا فقط التشبّث بالصدارة للفة وحيدة بعد مرور ساعة كاملة من انطلاقة السباق، حيث نجح صاحب الـ 26 عامًا في تسجيل فوز غير متوقّع، في ظل تراجع متصدر ترتيب السائقين إيلوت ما سمح لشفارتزمان بتجاوزه إلى مركز الوصافة.

غوانيو زهو تمكن كذلك من تجاوز زميله ليُكمل مراكز منصّة التتويج امام تسونودا وإيلوت الذي اكتفى بالمركز الخامس.

المركز السادس كان من نصيب شوماخر أمام فيليبي دروجوفيتش ولوكا غيوتو.

فيما أكمل دان تيكتوم ولويز ديليتراز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   14 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا Netherlands ام بي موتورسبورت 35    
2   21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 35 1.500  
3   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 35 6.100  
4   7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 35 7.700  
5   4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 35 7.900  
6   20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 35 8.400  
7   15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 35 8.800  
8   25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 35 8.900  
9   2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 35 9.400  
10   11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 35 9.400  
11   6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 35 9.600  
12   16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف Germany اتش دبليو آي آي جي 35 10.500  
13   24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 35 10.600  
14   12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 35 14.300  
15   23 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 35 15.100  
16   10 Brazil غيلهيرمي سامايا Spain كامبوس ريسينغ 35 15.300  
17   8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 35 18.400  
18   9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 34 1 lap  
19   1 Indonesia شون غيلايل France دامس 34 1 lap  
فورمولا 2: إيلوت يعزز صدارته للبطولة بتسجيل "البول بوزيشن" في إسبانيا

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