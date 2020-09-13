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فورمولا 2 / موجيللو / تقرير السباق

فورمولا 2: لوندغارد يهيمن على السباق الثاني في موجيللو

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فورمولا 2: لوندغارد يهيمن على السباق الثاني في موجيللو

فرض ناشئ رينو كريستيان لوندغارد سيطرته على مجريات السباق الثاني لجولة موجيللو في الفورمولا 2 مسجلًا فوزه الثاني لهذا الموسم.

كان لوندغارد في صدارة سباق السبت بالأمس منطلقًا من المركز الأوّل قبل أن تعُم الفوضى بسبب دخول سيارة الأمان في مناسبتين ليتراجع سائق "آرت" إلى المركز السادس.

لكن سرعان ما عاد لوندغارد من تلك النتيجة في سباق اليوم مع شبكة الانطلاق المعكوسة ليتقدم على يوري فيبز والمنطلق أولًا أرتيم ماركيلوف ويتربع على صدارة السباق.

وبينما انشغل ماركيلوف في صد هجمات القادمين من الخلف، ابتعد لوندغارد في الأمام ونجح في بناء أفضلية مريحة ليخوض سباقًا وحيدًا ويسجّل الفوز الثاني له هذا العام.

لويز ديليتراز السائق الاحتياطي لدى هاس في الفورمولا واحد نجح في التقدم من المركز السادس إلى الثالث في اللفة الافتتاحية، قبل أن يتمكّن من تجاوز ماركيلوف إلى مركز الوصافة في اللفة السادسة، بيد أنّ سائق "شاروز ريسينغ" لم يكن قادرًا على تهديد صدارة لوندغارد ليكتفي بالمركز الثاني مسجّلًا منصّة تتويجه الثانية في هذه الجولة.

فيبز أكمل مراكز منصّة التتويج التي يعتليها للمرة الأولى في الفورمولا 2 ضمن جولته الثالث فقط في السلسلة بعد مشاركته مكان شون غلايل المصاب.

في المقابل، خاض ميك شوماخر سباقًا هادئًا نحو المركز الرابع ليعزّز من صدارته للبطولة، بينما جمعت حادثة في الخلف بين ثنائي "هايتيك" نيكيتا مازيبين ولوكا غيوتو.

المركز الخامس ذهب إلى ناشئ رينو غوانيو زهو الذي شقّ طريقه من المركز الـ 20، حيث أنهى السباق أمام كالوم إيلوت الذي انطلق من المركز الـ 12.

جيهان داروفالا حلّ سابعًا أمام مارينو ساتو الذي سجّل أولى نقاطه في الفورولا 2.

وقد أكمل روبرت شفارتزمان وأحد سائقي ترايدنت ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 23    
2   11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 23 14.300  
3   1 Estonia جوري فيبس France دامس 23 14.800  
4   20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 23 18.000  
5   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 23 18.300  
6   4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 23 24.400  
7   8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 23 26.200  
8   23 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 23 26.300  
9   21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 23 31.400  
10   22   Italy تريدنت 23 32.900  
11   5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 23 34.900  
12   12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 23 35.000  
13   9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 23 35.200  
14   14 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا Netherlands ام بي موتورسبورت 23 36.900  
15   15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 23 39.000  
16   10 Brazil غيلهيرمي سامايا Spain كامبوس ريسينغ 23 48.400  
17   2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 23 48.400  
18   24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 23 50.700  
19   7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 23 1:09.600  
20   16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف Germany اتش دبليو آي آي جي 23 1:21.800  
  dnf 25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 14 9 laps  
  dnf 17 France جوليانو أليزي Germany اتش دبليو آي آي جي 14 9 laps  
فورمولا 2: مازيبين يفوز بسباق موجيللو المثير وشوماخر يتقدم للصدارة

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