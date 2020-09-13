فورمولا 2: لوندغارد يهيمن على السباق الثاني في موجيللو

كان لوندغارد في صدارة سباق السبت بالأمس منطلقًا من المركز الأوّل قبل أن تعُم الفوضى بسبب دخول سيارة الأمان في مناسبتين ليتراجع سائق "آرت" إلى المركز السادس.

لكن سرعان ما عاد لوندغارد من تلك النتيجة في سباق اليوم مع شبكة الانطلاق المعكوسة ليتقدم على يوري فيبز والمنطلق أولًا أرتيم ماركيلوف ويتربع على صدارة السباق.

وبينما انشغل ماركيلوف في صد هجمات القادمين من الخلف، ابتعد لوندغارد في الأمام ونجح في بناء أفضلية مريحة ليخوض سباقًا وحيدًا ويسجّل الفوز الثاني له هذا العام.

لويز ديليتراز السائق الاحتياطي لدى هاس في الفورمولا واحد نجح في التقدم من المركز السادس إلى الثالث في اللفة الافتتاحية، قبل أن يتمكّن من تجاوز ماركيلوف إلى مركز الوصافة في اللفة السادسة، بيد أنّ سائق "شاروز ريسينغ" لم يكن قادرًا على تهديد صدارة لوندغارد ليكتفي بالمركز الثاني مسجّلًا منصّة تتويجه الثانية في هذه الجولة.

فيبز أكمل مراكز منصّة التتويج التي يعتليها للمرة الأولى في الفورمولا 2 ضمن جولته الثالث فقط في السلسلة بعد مشاركته مكان شون غلايل المصاب.

في المقابل، خاض ميك شوماخر سباقًا هادئًا نحو المركز الرابع ليعزّز من صدارته للبطولة، بينما جمعت حادثة في الخلف بين ثنائي "هايتيك" نيكيتا مازيبين ولوكا غيوتو.

المركز الخامس ذهب إلى ناشئ رينو غوانيو زهو الذي شقّ طريقه من المركز الـ 20، حيث أنهى السباق أمام كالوم إيلوت الذي انطلق من المركز الـ 12.

جيهان داروفالا حلّ سابعًا أمام مارينو ساتو الذي سجّل أولى نقاطه في الفورولا 2.

وقد أكمل روبرت شفارتزمان وأحد سائقي ترايدنت ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: